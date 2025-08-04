SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 5 / BG Low RF 2 G N
Vojtech Dubina

BG Low RF 2 G N

Vojtech Dubina
0 inceleme
Güvenilirlik
8 hafta
0 / 0 USD
Ayda 50 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 27%
RoboForex-ECN
1:300
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
629
Kârla kapanan işlemler:
606 (96.34%)
Zararla kapanan işlemler:
23 (3.66%)
En iyi işlem:
48.43 USD
En kötü işlem:
-18.30 USD
Brüt kâr:
1 294.18 USD (144 608 pips)
Brüt zarar:
-130.22 USD (11 777 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
94 (124.53 USD)
Maksimum ardışık kâr:
165.95 USD (77)
Sharpe oranı:
0.41
Alım-satım etkinliği:
93.07%
Maks. mevduat yükü:
7.14%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
90
Ort. tutma süresi:
1 gün
Düzelme faktörü:
55.24
Alış işlemleri:
259 (41.18%)
Satış işlemleri:
370 (58.82%)
Kâr faktörü:
9.94
Beklenen getiri:
1.85 USD
Ortalama kâr:
2.14 USD
Ortalama zarar:
-5.66 USD
Maksimum ardışık kayıp:
2 (-21.07 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-21.07 USD (2)
Aylık büyüme:
15.06%
Algo alım-satım:
99%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.02 USD
Maksimum:
21.07 USD (0.75%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.38% (21.11 USD)
Varlığa göre:
16.64% (825.13 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
EURJPY 83
GBPNZD 82
EURCAD 50
AUDCAD 45
NZDCAD 40
GBPAUD 32
GBPCAD 32
USDCHF 26
EURAUD 24
EURUSD 21
AUDJPY 20
CADCHF 20
NZDUSD 17
NZDCHF 15
GBPUSD 14
EURGBP 14
AUDUSD 13
AUDNZD 12
CADJPY 11
GBPCHF 10
EURNZD 9
GBPJPY 7
NZDJPY 7
USDCAD 7
CHFJPY 6
USDJPY 4
AUDCHF 4
XAUUSD 4
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
EURJPY 69
GBPNZD 57
EURCAD 36
AUDCAD 70
NZDCAD 74
GBPAUD 36
GBPCAD 34
USDCHF 29
EURAUD 51
EURUSD 44
AUDJPY 51
CADCHF 60
NZDUSD 19
NZDCHF 15
GBPUSD 49
EURGBP 29
AUDUSD 11
AUDNZD 10
CADJPY 84
GBPCHF 51
EURNZD 18
GBPJPY 30
NZDJPY 7
USDCAD 55
CHFJPY 35
USDJPY 8
AUDCHF 8
XAUUSD 122
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
EURJPY 8.7K
GBPNZD 10K
EURCAD 5.3K
AUDCAD 3.9K
NZDCAD 4K
GBPAUD 5.7K
GBPCAD 4.3K
USDCHF 2K
EURAUD 7.3K
EURUSD 4K
AUDJPY 3.9K
CADCHF 1.8K
NZDUSD 2K
NZDCHF 1.3K
GBPUSD 2.1K
EURGBP 1.5K
AUDUSD 1.1K
AUDNZD 929
CADJPY 4K
GBPCHF 1.7K
EURNZD 3.2K
GBPJPY 2.2K
NZDJPY 825
USDCAD 1.5K
CHFJPY 2.6K
USDJPY 964
AUDCHF 446
XAUUSD 45K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +48.43 USD
En kötü işlem: -18 USD
Maksimum ardışık kazanç: 77
Maksimum ardışık kayıp: 2
Maksimum ardışık kâr: +124.53 USD
Maksimum ardışık zarar: -21.07 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "RoboForex-ECN" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

VTindex-MT5
0.00 × 1
VantageInternational-Live 6
0.00 × 1
Bybit-Live
0.00 × 1
Tradestone-Real
0.00 × 1
RoboMarketsDE-ECN
0.23 × 40
VantageFXInternational-Live
0.38 × 48
ICMarkets-MT5
0.43 × 23
ForexTimeFXTM-Live01
0.49 × 49
FIBOGroup-MT5 Server
0.67 × 3
Alpari-Real01
0.86 × 42
ScopeMarkets-Live
0.91 × 107
Exness-MT5Real8
0.92 × 107
RannForex-Server
0.99 × 73
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
1.00 × 1
FusionMarkets-Live
1.19 × 21
ICMarketsEU-MT5-2
1.36 × 147
Exness-MT5Real7
1.38 × 39
StriforLLC-Live
1.40 × 5
Teletrade-Sharp ECN
1.49 × 109
ICMarketsSC-MT5-2
1.50 × 1164
PUPrime-Live2
1.51 × 111
GoMarkets-Live
1.64 × 11
ICMarketsSC-MT5
1.77 × 2311
STARTRADERFinancial-Live
1.86 × 7
Alpari-MT5
2.00 × 48
67 daha fazla...
İnceleme yok
2025.08.12 13:29
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.08.08 06:43
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.05 17:54
Share of trading days is too low
2025.08.05 17:54
Share of days for 80% of trades is too low
2025.08.05 16:48
Share of trading days is too low
2025.08.05 16:48
Share of days for 80% of trades is too low
2025.08.04 16:11
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.04 16:11
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.04 15:57
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.08.04 15:57
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.08.04 15:57
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
