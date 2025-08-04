- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
629
Kârla kapanan işlemler:
606 (96.34%)
Zararla kapanan işlemler:
23 (3.66%)
En iyi işlem:
48.43 USD
En kötü işlem:
-18.30 USD
Brüt kâr:
1 294.18 USD (144 608 pips)
Brüt zarar:
-130.22 USD (11 777 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
94 (124.53 USD)
Maksimum ardışık kâr:
165.95 USD (77)
Sharpe oranı:
0.41
Alım-satım etkinliği:
93.07%
Maks. mevduat yükü:
7.14%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
90
Ort. tutma süresi:
1 gün
Düzelme faktörü:
55.24
Alış işlemleri:
259 (41.18%)
Satış işlemleri:
370 (58.82%)
Kâr faktörü:
9.94
Beklenen getiri:
1.85 USD
Ortalama kâr:
2.14 USD
Ortalama zarar:
-5.66 USD
Maksimum ardışık kayıp:
2 (-21.07 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-21.07 USD (2)
Aylık büyüme:
15.06%
Algo alım-satım:
99%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.02 USD
Maksimum:
21.07 USD (0.75%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.38% (21.11 USD)
Varlığa göre:
16.64% (825.13 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|EURJPY
|83
|GBPNZD
|82
|EURCAD
|50
|AUDCAD
|45
|NZDCAD
|40
|GBPAUD
|32
|GBPCAD
|32
|USDCHF
|26
|EURAUD
|24
|EURUSD
|21
|AUDJPY
|20
|CADCHF
|20
|NZDUSD
|17
|NZDCHF
|15
|GBPUSD
|14
|EURGBP
|14
|AUDUSD
|13
|AUDNZD
|12
|CADJPY
|11
|GBPCHF
|10
|EURNZD
|9
|GBPJPY
|7
|NZDJPY
|7
|USDCAD
|7
|CHFJPY
|6
|USDJPY
|4
|AUDCHF
|4
|XAUUSD
|4
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|EURJPY
|69
|GBPNZD
|57
|EURCAD
|36
|AUDCAD
|70
|NZDCAD
|74
|GBPAUD
|36
|GBPCAD
|34
|USDCHF
|29
|EURAUD
|51
|EURUSD
|44
|AUDJPY
|51
|CADCHF
|60
|NZDUSD
|19
|NZDCHF
|15
|GBPUSD
|49
|EURGBP
|29
|AUDUSD
|11
|AUDNZD
|10
|CADJPY
|84
|GBPCHF
|51
|EURNZD
|18
|GBPJPY
|30
|NZDJPY
|7
|USDCAD
|55
|CHFJPY
|35
|USDJPY
|8
|AUDCHF
|8
|XAUUSD
|122
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|EURJPY
|8.7K
|GBPNZD
|10K
|EURCAD
|5.3K
|AUDCAD
|3.9K
|NZDCAD
|4K
|GBPAUD
|5.7K
|GBPCAD
|4.3K
|USDCHF
|2K
|EURAUD
|7.3K
|EURUSD
|4K
|AUDJPY
|3.9K
|CADCHF
|1.8K
|NZDUSD
|2K
|NZDCHF
|1.3K
|GBPUSD
|2.1K
|EURGBP
|1.5K
|AUDUSD
|1.1K
|AUDNZD
|929
|CADJPY
|4K
|GBPCHF
|1.7K
|EURNZD
|3.2K
|GBPJPY
|2.2K
|NZDJPY
|825
|USDCAD
|1.5K
|CHFJPY
|2.6K
|USDJPY
|964
|AUDCHF
|446
|XAUUSD
|45K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +48.43 USD
En kötü işlem: -18 USD
Maksimum ardışık kazanç: 77
Maksimum ardışık kayıp: 2
Maksimum ardışık kâr: +124.53 USD
Maksimum ardışık zarar: -21.07 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "RoboForex-ECN" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
VTindex-MT5
|0.00 × 1
VantageInternational-Live 6
|0.00 × 1
Bybit-Live
|0.00 × 1
Tradestone-Real
|0.00 × 1
RoboMarketsDE-ECN
|0.23 × 40
VantageFXInternational-Live
|0.38 × 48
ICMarkets-MT5
|0.43 × 23
ForexTimeFXTM-Live01
|0.49 × 49
FIBOGroup-MT5 Server
|0.67 × 3
Alpari-Real01
|0.86 × 42
ScopeMarkets-Live
|0.91 × 107
Exness-MT5Real8
|0.92 × 107
RannForex-Server
|0.99 × 73
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
|1.00 × 1
FusionMarkets-Live
|1.19 × 21
ICMarketsEU-MT5-2
|1.36 × 147
Exness-MT5Real7
|1.38 × 39
StriforLLC-Live
|1.40 × 5
Teletrade-Sharp ECN
|1.49 × 109
ICMarketsSC-MT5-2
|1.50 × 1164
PUPrime-Live2
|1.51 × 111
GoMarkets-Live
|1.64 × 11
ICMarketsSC-MT5
|1.77 × 2311
STARTRADERFinancial-Live
|1.86 × 7
Alpari-MT5
|2.00 × 48
