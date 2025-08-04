SignauxSections
Signaux / MetaTrader 5 / BG Low RF 2 G N
Vojtech Dubina

BG Low RF 2 G N

Vojtech Dubina
0 avis
Fiabilité
8 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 50 USD par mois
croissance depuis 2025 27%
RoboForex-ECN
1:300
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
628
Bénéfice trades:
605 (96.33%)
Perte trades:
23 (3.66%)
Meilleure transaction:
48.43 USD
Pire transaction:
-18.30 USD
Bénéfice brut:
1 293.25 USD (144 469 pips)
Perte brute:
-130.22 USD (11 777 pips)
Gains consécutifs maximales:
94 (124.53 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
165.95 USD (77)
Ratio de Sharpe:
0.41
Activité de trading:
93.07%
Charge de dépôt maximale:
7.14%
Dernier trade:
1 une heure avant
Trades par semaine:
92
Temps de détention moyen:
1 jour
Facteur de récupération:
55.20
Longs trades:
259 (41.24%)
Courts trades:
369 (58.76%)
Facteur de profit:
9.93
Rendement attendu:
1.85 USD
Bénéfice moyen:
2.14 USD
Perte moyenne:
-5.66 USD
Pertes consécutives maximales:
2 (-21.07 USD)
Perte consécutive maximale:
-21.07 USD (2)
Croissance mensuelle:
15.69%
Algo trading:
99%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.02 USD
Maximal:
21.07 USD (0.75%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
0.38% (21.11 USD)
Par fonds propres:
16.64% (825.13 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
GBPNZD 82
EURJPY 82
EURCAD 50
AUDCAD 45
NZDCAD 40
GBPAUD 32
GBPCAD 32
USDCHF 26
EURAUD 24
EURUSD 21
AUDJPY 20
CADCHF 20
NZDUSD 17
NZDCHF 15
GBPUSD 14
EURGBP 14
AUDUSD 13
AUDNZD 12
CADJPY 11
GBPCHF 10
EURNZD 9
GBPJPY 7
NZDJPY 7
USDCAD 7
CHFJPY 6
USDJPY 4
AUDCHF 4
XAUUSD 4
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
GBPNZD 57
EURJPY 68
EURCAD 36
AUDCAD 70
NZDCAD 74
GBPAUD 36
GBPCAD 34
USDCHF 29
EURAUD 51
EURUSD 44
AUDJPY 51
CADCHF 60
NZDUSD 19
NZDCHF 15
GBPUSD 49
EURGBP 29
AUDUSD 11
AUDNZD 10
CADJPY 84
GBPCHF 51
EURNZD 18
GBPJPY 30
NZDJPY 7
USDCAD 55
CHFJPY 35
USDJPY 8
AUDCHF 8
XAUUSD 122
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
GBPNZD 10K
EURJPY 8.6K
EURCAD 5.3K
AUDCAD 3.9K
NZDCAD 4K
GBPAUD 5.7K
GBPCAD 4.3K
USDCHF 2K
EURAUD 7.3K
EURUSD 4K
AUDJPY 3.9K
CADCHF 1.8K
NZDUSD 2K
NZDCHF 1.3K
GBPUSD 2.1K
EURGBP 1.5K
AUDUSD 1.1K
AUDNZD 929
CADJPY 4K
GBPCHF 1.7K
EURNZD 3.2K
GBPJPY 2.2K
NZDJPY 825
USDCAD 1.5K
CHFJPY 2.6K
USDJPY 964
AUDCHF 446
XAUUSD 45K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +48.43 USD
Pire transaction: -18 USD
Gains consécutifs maximales: 77
Pertes consécutives maximales: 2
Bénéfice consécutif maximal: +124.53 USD
Perte consécutive maximale: -21.07 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "RoboForex-ECN" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

VTindex-MT5
0.00 × 1
VantageInternational-Live 6
0.00 × 1
Bybit-Live
0.00 × 1
Tradestone-Real
0.00 × 1
RoboMarketsDE-ECN
0.23 × 40
VantageFXInternational-Live
0.38 × 48
ICMarkets-MT5
0.43 × 23
ForexTimeFXTM-Live01
0.49 × 49
FIBOGroup-MT5 Server
0.67 × 3
Alpari-Real01
0.86 × 42
ScopeMarkets-Live
0.91 × 107
Exness-MT5Real8
0.92 × 107
RannForex-Server
0.99 × 73
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
1.00 × 1
FusionMarkets-Live
1.19 × 21
ICMarketsEU-MT5-2
1.36 × 147
Exness-MT5Real7
1.38 × 39
StriforLLC-Live
1.40 × 5
Teletrade-Sharp ECN
1.49 × 109
ICMarketsSC-MT5-2
1.50 × 1164
PUPrime-Live2
1.51 × 111
GoMarkets-Live
1.64 × 11
ICMarketsSC-MT5
1.77 × 2311
STARTRADERFinancial-Live
1.86 × 7
Alpari-MT5
2.00 × 48
67 plus...
Aucun avis
2025.08.12 13:29
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.08.08 06:43
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.05 17:54
Share of trading days is too low
2025.08.05 17:54
Share of days for 80% of trades is too low
2025.08.05 16:48
Share of trading days is too low
2025.08.05 16:48
Share of days for 80% of trades is too low
2025.08.04 16:11
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.04 16:11
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.04 15:57
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.08.04 15:57
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.08.04 15:57
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
