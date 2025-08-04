СигналыРазделы
Vojtech Dubina

BG Low RF 2 G N

Vojtech Dubina
0 отзывов
Надежность
21 неделя
0 / 0 USD
Копировать за 50 USD в месяц
прирост с 2025 85%
RoboForex-ECN
1:300
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
2 084
Прибыльных трейдов:
1 940 (93.09%)
Убыточных трейдов:
144 (6.91%)
Лучший трейд:
122.94 USD
Худший трейд:
-59.75 USD
Общая прибыль:
3 792.15 USD (601 743 pips)
Общий убыток:
-1 003.90 USD (108 988 pips)
Макс. серия выигрышей:
94 (124.53 USD)
Макс. прибыль в серии:
202.43 USD (34)
Коэффициент Шарпа:
0.26
Торговая активность:
97.08%
Макс. загрузка депозита:
12.55%
Последний трейд:
15 часов
Трейдов в неделю:
120
Ср. время удержания:
3 дня
Фактор восстановления:
14.34
Длинных трейдов:
959 (46.02%)
Коротких трейдов:
1 125 (53.98%)
Профит фактор:
3.78
Мат. ожидание:
1.34 USD
Средняя прибыль:
1.95 USD
Средний убыток:
-6.97 USD
Макс. серия проигрышей:
8 (-171.60 USD)
Макс. убыток в серии:
-171.60 USD (8)
Прирост в месяц:
10.70%
Годовой прогноз:
132.74%
Алготрейдинг:
98%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.02 USD
Максимальная:
194.40 USD (5.39%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
3.81% (194.62 USD)
По эквити:
25.48% (1 017.62 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
GBPNZD 223
EURJPY 161
GBPAUD 151
AUDCAD 139
AUDNZD 136
GBPCAD 113
EURCAD 106
USDCHF 100
NZDCAD 90
EURAUD 85
NZDJPY 72
CADCHF 68
GBPUSD 67
AUDUSD 67
EURUSD 64
AUDJPY 56
CHFJPY 47
USDJPY 45
AUDCHF 39
NZDUSD 38
EURNZD 33
GBPCHF 33
EURGBP 33
CADJPY 28
NZDCHF 24
GBPJPY 24
USDCAD 19
XAUUSD 15
EURCHF 8
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
GBPNZD 149
EURJPY 143
GBPAUD 181
AUDCAD 125
AUDNZD -104
GBPCAD 107
EURCAD 73
USDCHF 118
NZDCAD 111
EURAUD 158
NZDJPY 81
CADCHF 95
GBPUSD 116
AUDUSD 54
EURUSD 115
AUDJPY 119
CHFJPY 114
USDJPY -112
AUDCHF 60
NZDUSD 41
EURNZD 75
GBPCHF 94
EURGBP 54
CADJPY 122
NZDCHF 29
GBPJPY 60
USDCAD 66
XAUUSD 537
EURCHF 10
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
GBPNZD 30K
EURJPY 21K
GBPAUD 30K
AUDCAD 12K
AUDNZD -3.5K
GBPCAD 15K
EURCAD 12K
USDCHF 8.3K
NZDCAD 9.3K
EURAUD 25K
NZDJPY 12K
CADCHF 5.2K
GBPUSD 9.2K
AUDUSD 6K
EURUSD 12K
AUDJPY 15K
CHFJPY 16K
USDJPY -5.1K
AUDCHF 4.7K
NZDUSD 4.5K
EURNZD 11K
GBPCHF 4.9K
EURGBP 3.3K
CADJPY 8.9K
NZDCHF 2.6K
GBPJPY 7.2K
USDCAD 3.1K
XAUUSD 214K
EURCHF 933
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +122.94 USD
Худший трейд: -60 USD
Макс. серия выигрышей: 34
Макс. серия проигрышей: 8
Макс. прибыль в серии: +124.53 USD
Макс. убыток в серии: -171.60 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "RoboForex-ECN" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Tradestone-Real
0.00 × 1
VTindex-MT5
0.00 × 1
Bybit-Live
0.00 × 1
RoboMarketsDE-ECN
0.23 × 40
VantageFXInternational-Live
0.38 × 48
ICMarkets-MT5
0.43 × 23
ForexTimeFXTM-Live01
0.49 × 49
FIBOGroup-MT5 Server
0.67 × 3
MonetaMarkets-Live
0.67 × 6
Alpari-Real01
0.86 × 42
ScopeMarkets-Live
0.91 × 107
RannForex-Server
0.99 × 73
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
1.00 × 1
STARTRADERFinancial-Live 3
1.00 × 3
RoboMarketsSC-ECN
1.17 × 41
VantageInternational-Live 15
1.27 × 15
ICMarketsEU-MT5-2
1.36 × 147
StriforLLC-Live
1.40 × 5
VantageInternational-Live 13
1.42 × 12
VantageInternational-Live 7
1.46 × 137
Teletrade-Sharp ECN
1.49 × 109
PUPrime-Live2
1.55 × 319
FXCC1-Trade
1.60 × 10
CapitalPointTrading-MT5-4
1.63 × 702
Exness-MT5Real7
1.70 × 50
Нет отзывов
2025.10.14 20:17
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.08.12 13:29
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.08.08 06:43
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.05 17:54
Share of trading days is too low
2025.08.05 17:54
Share of days for 80% of trades is too low
2025.08.05 16:48
Share of trading days is too low
2025.08.05 16:48
Share of days for 80% of trades is too low
2025.08.04 16:11
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.04 16:11
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.04 15:57
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.08.04 15:57
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.08.04 15:57
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
BG Low RF 2 G N
50 USD в месяц
85%
0
0
USD
4K
USD
21
98%
2 084
93%
97%
3.77
1.34
USD
25%
1:300
Копировать

Как происходит копирование сделок в MetaTrader? Посмотрите обучающее видео

Подписка на сигнал дает вам право копировать сделки поставщика в течение 1 месяца. Для работы подписки необходимо использовать торговый терминал MetaTrader 5.

Если платформа у вас не установлена, вы можете скачать ее здесь.