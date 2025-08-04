- Прирост
Всего трейдов:
2 084
Прибыльных трейдов:
1 940 (93.09%)
Убыточных трейдов:
144 (6.91%)
Лучший трейд:
122.94 USD
Худший трейд:
-59.75 USD
Общая прибыль:
3 792.15 USD (601 743 pips)
Общий убыток:
-1 003.90 USD (108 988 pips)
Макс. серия выигрышей:
94 (124.53 USD)
Макс. прибыль в серии:
202.43 USD (34)
Коэффициент Шарпа:
0.26
Торговая активность:
97.08%
Макс. загрузка депозита:
12.55%
Последний трейд:
15 часов
Трейдов в неделю:
120
Ср. время удержания:
3 дня
Фактор восстановления:
14.34
Длинных трейдов:
959 (46.02%)
Коротких трейдов:
1 125 (53.98%)
Профит фактор:
3.78
Мат. ожидание:
1.34 USD
Средняя прибыль:
1.95 USD
Средний убыток:
-6.97 USD
Макс. серия проигрышей:
8 (-171.60 USD)
Макс. убыток в серии:
-171.60 USD (8)
Прирост в месяц:
10.70%
Годовой прогноз:
132.74%
Алготрейдинг:
98%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.02 USD
Максимальная:
194.40 USD (5.39%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
3.81% (194.62 USD)
По эквити:
25.48% (1 017.62 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|GBPNZD
|223
|EURJPY
|161
|GBPAUD
|151
|AUDCAD
|139
|AUDNZD
|136
|GBPCAD
|113
|EURCAD
|106
|USDCHF
|100
|NZDCAD
|90
|EURAUD
|85
|NZDJPY
|72
|CADCHF
|68
|GBPUSD
|67
|AUDUSD
|67
|EURUSD
|64
|AUDJPY
|56
|CHFJPY
|47
|USDJPY
|45
|AUDCHF
|39
|NZDUSD
|38
|EURNZD
|33
|GBPCHF
|33
|EURGBP
|33
|CADJPY
|28
|NZDCHF
|24
|GBPJPY
|24
|USDCAD
|19
|XAUUSD
|15
|EURCHF
|8
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|GBPNZD
|149
|EURJPY
|143
|GBPAUD
|181
|AUDCAD
|125
|AUDNZD
|-104
|GBPCAD
|107
|EURCAD
|73
|USDCHF
|118
|NZDCAD
|111
|EURAUD
|158
|NZDJPY
|81
|CADCHF
|95
|GBPUSD
|116
|AUDUSD
|54
|EURUSD
|115
|AUDJPY
|119
|CHFJPY
|114
|USDJPY
|-112
|AUDCHF
|60
|NZDUSD
|41
|EURNZD
|75
|GBPCHF
|94
|EURGBP
|54
|CADJPY
|122
|NZDCHF
|29
|GBPJPY
|60
|USDCAD
|66
|XAUUSD
|537
|EURCHF
|10
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|GBPNZD
|30K
|EURJPY
|21K
|GBPAUD
|30K
|AUDCAD
|12K
|AUDNZD
|-3.5K
|GBPCAD
|15K
|EURCAD
|12K
|USDCHF
|8.3K
|NZDCAD
|9.3K
|EURAUD
|25K
|NZDJPY
|12K
|CADCHF
|5.2K
|GBPUSD
|9.2K
|AUDUSD
|6K
|EURUSD
|12K
|AUDJPY
|15K
|CHFJPY
|16K
|USDJPY
|-5.1K
|AUDCHF
|4.7K
|NZDUSD
|4.5K
|EURNZD
|11K
|GBPCHF
|4.9K
|EURGBP
|3.3K
|CADJPY
|8.9K
|NZDCHF
|2.6K
|GBPJPY
|7.2K
|USDCAD
|3.1K
|XAUUSD
|214K
|EURCHF
|933
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +122.94 USD
Худший трейд: -60 USD
Макс. серия выигрышей: 34
Макс. серия проигрышей: 8
Макс. прибыль в серии: +124.53 USD
Макс. убыток в серии: -171.60 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "RoboForex-ECN" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
Tradestone-Real
|0.00 × 1
|
VTindex-MT5
|0.00 × 1
|
Bybit-Live
|0.00 × 1
|
RoboMarketsDE-ECN
|0.23 × 40
|
VantageFXInternational-Live
|0.38 × 48
|
ICMarkets-MT5
|0.43 × 23
|
ForexTimeFXTM-Live01
|0.49 × 49
|
FIBOGroup-MT5 Server
|0.67 × 3
|
MonetaMarkets-Live
|0.67 × 6
|
Alpari-Real01
|0.86 × 42
|
ScopeMarkets-Live
|0.91 × 107
|
RannForex-Server
|0.99 × 73
|
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
|1.00 × 1
|
STARTRADERFinancial-Live 3
|1.00 × 3
|
RoboMarketsSC-ECN
|1.17 × 41
|
VantageInternational-Live 15
|1.27 × 15
|
ICMarketsEU-MT5-2
|1.36 × 147
|
StriforLLC-Live
|1.40 × 5
|
VantageInternational-Live 13
|1.42 × 12
|
VantageInternational-Live 7
|1.46 × 137
|
Teletrade-Sharp ECN
|1.49 × 109
|
PUPrime-Live2
|1.55 × 319
|
FXCC1-Trade
|1.60 × 10
|
CapitalPointTrading-MT5-4
|1.63 × 702
|
Exness-MT5Real7
|1.70 × 50
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
50 USD в месяц
85%
0
0
USD
USD
4K
USD
USD
21
98%
2 084
93%
97%
3.77
1.34
USD
USD
25%
1:300