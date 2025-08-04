- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
2 090
利益トレード:
1 944 (93.01%)
損失トレード:
146 (6.99%)
ベストトレード:
122.94 USD
最悪のトレード:
-94.49 USD
総利益:
3 796.45 USD (602 076 pips)
総損失:
-1 129.78 USD (117 593 pips)
最大連続の勝ち:
94 (124.53 USD)
最大連続利益:
202.43 USD (34)
シャープレシオ:
0.24
取引アクティビティ:
97.08%
最大入金額:
12.55%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
67
平均保有時間:
3 日
リカバリーファクター:
13.72
長いトレード:
959 (45.89%)
短いトレード:
1 131 (54.11%)
プロフィットファクター:
3.36
期待されたペイオフ:
1.28 USD
平均利益:
1.95 USD
平均損失:
-7.74 USD
最大連続の負け:
8 (-171.60 USD)
最大連続損失:
-171.60 USD (8)
月間成長:
5.80%
年間予想:
70.37%
アルゴリズム取引:
98%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.02 USD
最大の:
194.40 USD (5.39%)
比較ドローダウン:
残高による:
3.81% (194.62 USD)
エクイティによる:
26.71% (1 067.85 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|GBPNZD
|223
|EURJPY
|161
|GBPAUD
|151
|AUDCAD
|140
|AUDNZD
|136
|GBPCAD
|113
|EURCAD
|106
|USDCHF
|100
|NZDCAD
|91
|EURAUD
|85
|NZDJPY
|72
|CADCHF
|69
|GBPUSD
|67
|AUDUSD
|67
|EURUSD
|64
|AUDJPY
|58
|CHFJPY
|47
|USDJPY
|45
|AUDCHF
|39
|NZDUSD
|38
|EURGBP
|34
|EURNZD
|33
|GBPCHF
|33
|CADJPY
|28
|NZDCHF
|24
|GBPJPY
|24
|USDCAD
|19
|XAUUSD
|15
|EURCHF
|8
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|GBPNZD
|149
|EURJPY
|143
|GBPAUD
|181
|AUDCAD
|125
|AUDNZD
|-104
|GBPCAD
|107
|EURCAD
|73
|USDCHF
|118
|NZDCAD
|111
|EURAUD
|158
|NZDJPY
|81
|CADCHF
|96
|GBPUSD
|116
|AUDUSD
|54
|EURUSD
|115
|AUDJPY
|-7
|CHFJPY
|114
|USDJPY
|-112
|AUDCHF
|60
|NZDUSD
|41
|EURGBP
|56
|EURNZD
|75
|GBPCHF
|94
|CADJPY
|122
|NZDCHF
|29
|GBPJPY
|60
|USDCAD
|66
|XAUUSD
|537
|EURCHF
|10
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|GBPNZD
|30K
|EURJPY
|21K
|GBPAUD
|30K
|AUDCAD
|12K
|AUDNZD
|-3.5K
|GBPCAD
|15K
|EURCAD
|12K
|USDCHF
|8.3K
|NZDCAD
|9.4K
|EURAUD
|25K
|NZDJPY
|12K
|CADCHF
|5.2K
|GBPUSD
|9.2K
|AUDUSD
|6K
|EURUSD
|12K
|AUDJPY
|6K
|CHFJPY
|16K
|USDJPY
|-5.1K
|AUDCHF
|4.7K
|NZDUSD
|4.5K
|EURGBP
|3.4K
|EURNZD
|11K
|GBPCHF
|4.9K
|CADJPY
|8.9K
|NZDCHF
|2.6K
|GBPJPY
|7.2K
|USDCAD
|3.1K
|XAUUSD
|214K
|EURCHF
|933
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +122.94 USD
最悪のトレード: -94 USD
最大連続の勝ち: 34
最大連続の負け: 8
最大連続利益: +124.53 USD
最大連続損失: -171.60 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"RoboForex-ECN"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
|
xChief-MT5
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 4
|0.00 × 1
|
VTindex-MT5
|0.00 × 1
|
Bybit-Live
|0.00 × 1
|
Tradestone-Real
|0.00 × 1
|
RoboMarketsDE-ECN
|0.23 × 40
|
VantageFXInternational-Live
|0.38 × 48
|
ICMarkets-MT5
|0.43 × 23
|
ForexTimeFXTM-Live01
|0.49 × 49
|
FIBOGroup-MT5 Server
|0.67 × 3
|
MonetaMarkets-Live
|0.67 × 6
|
Alpari-Real01
|0.86 × 42
|
ScopeMarkets-Live
|0.91 × 107
|
RannForex-Server
|0.99 × 73
|
STARTRADERFinancial-Live 3
|1.00 × 3
|
VantageInternational-Live 13
|1.00 × 12
|
VantageInternational-Live 5
|1.00 × 1
|
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
|1.00 × 1
|
RoboMarketsSC-ECN
|1.17 × 41
|
VantageInternational-Live 15
|1.27 × 15
|
ICMarketsEU-MT5-2
|1.36 × 147
|
StriforLLC-Live
|1.40 × 5
|
VantageInternational-Live 7
|1.44 × 140
|
Teletrade-Sharp ECN
|1.49 × 109
|
PUPrime-Live2
|1.54 × 319
シグナル
価格
成長
購読者
残高
残高
週
Expert Advisors
トレード
利益%
アクティビティ
PF
期待されたペイオフ
ドローダウン
レバレッジ
50 USD/月
79%
0
0
USD
USD
3.9K
USD
USD
21
98%
2 090
93%
97%
3.36
1.28
USD
USD
27%
1:300