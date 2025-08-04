シグナルセクション
シグナル / MetaTrader 5 / BG Low RF 2 G N
Vojtech Dubina

BG Low RF 2 G N

Vojtech Dubina
レビュー0件
信頼性
21週間
0 / 0 USD
月額  50  USD  per  でコピー
成長(開始日): 2025 79%
RoboForex-ECN
1:300
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
2 090
利益トレード:
1 944 (93.01%)
損失トレード:
146 (6.99%)
ベストトレード:
122.94 USD
最悪のトレード:
-94.49 USD
総利益:
3 796.45 USD (602 076 pips)
総損失:
-1 129.78 USD (117 593 pips)
最大連続の勝ち:
94 (124.53 USD)
最大連続利益:
202.43 USD (34)
シャープレシオ:
0.24
取引アクティビティ:
97.08%
最大入金額:
12.55%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
67
平均保有時間:
3 日
リカバリーファクター:
13.72
長いトレード:
959 (45.89%)
短いトレード:
1 131 (54.11%)
プロフィットファクター:
3.36
期待されたペイオフ:
1.28 USD
平均利益:
1.95 USD
平均損失:
-7.74 USD
最大連続の負け:
8 (-171.60 USD)
最大連続損失:
-171.60 USD (8)
月間成長:
5.80%
年間予想:
70.37%
アルゴリズム取引:
98%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.02 USD
最大の:
194.40 USD (5.39%)
比較ドローダウン:
残高による:
3.81% (194.62 USD)
エクイティによる:
26.71% (1 067.85 USD)

配布

シンボル ディール Sell Buy
GBPNZD 223
EURJPY 161
GBPAUD 151
AUDCAD 140
AUDNZD 136
GBPCAD 113
EURCAD 106
USDCHF 100
NZDCAD 91
EURAUD 85
NZDJPY 72
CADCHF 69
GBPUSD 67
AUDUSD 67
EURUSD 64
AUDJPY 58
CHFJPY 47
USDJPY 45
AUDCHF 39
NZDUSD 38
EURGBP 34
EURNZD 33
GBPCHF 33
CADJPY 28
NZDCHF 24
GBPJPY 24
USDCAD 19
XAUUSD 15
EURCHF 8
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
GBPNZD 149
EURJPY 143
GBPAUD 181
AUDCAD 125
AUDNZD -104
GBPCAD 107
EURCAD 73
USDCHF 118
NZDCAD 111
EURAUD 158
NZDJPY 81
CADCHF 96
GBPUSD 116
AUDUSD 54
EURUSD 115
AUDJPY -7
CHFJPY 114
USDJPY -112
AUDCHF 60
NZDUSD 41
EURGBP 56
EURNZD 75
GBPCHF 94
CADJPY 122
NZDCHF 29
GBPJPY 60
USDCAD 66
XAUUSD 537
EURCHF 10
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
GBPNZD 30K
EURJPY 21K
GBPAUD 30K
AUDCAD 12K
AUDNZD -3.5K
GBPCAD 15K
EURCAD 12K
USDCHF 8.3K
NZDCAD 9.4K
EURAUD 25K
NZDJPY 12K
CADCHF 5.2K
GBPUSD 9.2K
AUDUSD 6K
EURUSD 12K
AUDJPY 6K
CHFJPY 16K
USDJPY -5.1K
AUDCHF 4.7K
NZDUSD 4.5K
EURGBP 3.4K
EURNZD 11K
GBPCHF 4.9K
CADJPY 8.9K
NZDCHF 2.6K
GBPJPY 7.2K
USDCAD 3.1K
XAUUSD 214K
EURCHF 933
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +122.94 USD
最悪のトレード: -94 USD
最大連続の勝ち: 34
最大連続の負け: 8
最大連続利益: +124.53 USD
最大連続損失: -171.60 USD

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"RoboForex-ECN"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

xChief-MT5
0.00 × 1
VantageInternational-Live 4
0.00 × 1
VTindex-MT5
0.00 × 1
Bybit-Live
0.00 × 1
Tradestone-Real
0.00 × 1
RoboMarketsDE-ECN
0.23 × 40
VantageFXInternational-Live
0.38 × 48
ICMarkets-MT5
0.43 × 23
ForexTimeFXTM-Live01
0.49 × 49
FIBOGroup-MT5 Server
0.67 × 3
MonetaMarkets-Live
0.67 × 6
Alpari-Real01
0.86 × 42
ScopeMarkets-Live
0.91 × 107
RannForex-Server
0.99 × 73
STARTRADERFinancial-Live 3
1.00 × 3
VantageInternational-Live 13
1.00 × 12
VantageInternational-Live 5
1.00 × 1
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
1.00 × 1
RoboMarketsSC-ECN
1.17 × 41
VantageInternational-Live 15
1.27 × 15
ICMarketsEU-MT5-2
1.36 × 147
StriforLLC-Live
1.40 × 5
VantageInternational-Live 7
1.44 × 140
Teletrade-Sharp ECN
1.49 × 109
PUPrime-Live2
1.54 × 319
113 より多く...
レビューなし
2025.10.14 20:17
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.08.12 13:29
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.08.08 06:43
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.05 17:54
Share of trading days is too low
2025.08.05 17:54
Share of days for 80% of trades is too low
2025.08.05 16:48
Share of trading days is too low
2025.08.05 16:48
Share of days for 80% of trades is too low
2025.08.04 16:11
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.04 16:11
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.04 15:57
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.08.04 15:57
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.08.04 15:57
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
シグナル
価格
成長
購読者
残高
残高
Expert Advisors
トレード
利益%
アクティビティ
PF
期待されたペイオフ
ドローダウン
レバレッジ
BG Low RF 2 G N
50 USD/月
79%
0
0
USD
3.9K
USD
21
98%
2 090
93%
97%
3.36
1.28
USD
27%
1:300
MetaTraderの中でｄじょのように取引コピーがおこなわれるのでしょうか？チュートリアルビデオをご覧ください

シグナルを購読すれば、あなたは1ヶ月間プロバイダーの取引をコピーすることができます。購読するためには、あなたはMetaTrader 5トレーディングターミナルが必要です。

プラットフォームをまだインストールしていない場合は、ここでダウンロードしてください