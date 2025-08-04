信号部分
信号 / MetaTrader 5 / BG Low RF 2 G N
Vojtech Dubina

BG Low RF 2 G N

Vojtech Dubina
0条评论
可靠性
21
0 / 0 USD
每月复制 50 USD per 
增长自 2025 85%
RoboForex-ECN
1:300
查看详细统计，请 登录 或者 注册
  • 成长
  • 结余
  • 净值
  • 提取
交易:
2 084
盈利交易:
1 940 (93.09%)
亏损交易:
144 (6.91%)
最好交易:
122.94 USD
最差交易:
-59.75 USD
毛利:
3 792.15 USD (601 743 pips)
毛利亏损:
-1 003.90 USD (108 988 pips)
最大连续赢利:
94 (124.53 USD)
最大连续盈利:
202.43 USD (34)
夏普比率:
0.26
交易活动:
97.08%
最大入金加载:
12.55%
最近交易:
1 几天前
每周交易:
120
平均持有时间:
3 天
采收率:
14.34
长期交易:
959 (46.02%)
短期交易:
1 125 (53.98%)
利润因子:
3.78
预期回报:
1.34 USD
平均利润:
1.95 USD
平均损失:
-6.97 USD
最大连续失误:
8 (-171.60 USD)
最大连续亏损:
-171.60 USD (8)
每月增长:
10.70%
年度预测:
132.74%
算法交易:
98%
结余跌幅:
绝对:
0.02 USD
最大值:
194.40 USD (5.39%)
相对跌幅:
结余:
3.81% (194.62 USD)
净值:
25.48% (1 017.62 USD)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
GBPNZD 223
EURJPY 161
GBPAUD 151
AUDCAD 139
AUDNZD 136
GBPCAD 113
EURCAD 106
USDCHF 100
NZDCAD 90
EURAUD 85
NZDJPY 72
CADCHF 68
GBPUSD 67
AUDUSD 67
EURUSD 64
AUDJPY 56
CHFJPY 47
USDJPY 45
AUDCHF 39
NZDUSD 38
EURNZD 33
GBPCHF 33
EURGBP 33
CADJPY 28
NZDCHF 24
GBPJPY 24
USDCAD 19
XAUUSD 15
EURCHF 8
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
GBPNZD 149
EURJPY 143
GBPAUD 181
AUDCAD 125
AUDNZD -104
GBPCAD 107
EURCAD 73
USDCHF 118
NZDCAD 111
EURAUD 158
NZDJPY 81
CADCHF 95
GBPUSD 116
AUDUSD 54
EURUSD 115
AUDJPY 119
CHFJPY 114
USDJPY -112
AUDCHF 60
NZDUSD 41
EURNZD 75
GBPCHF 94
EURGBP 54
CADJPY 122
NZDCHF 29
GBPJPY 60
USDCAD 66
XAUUSD 537
EURCHF 10
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
GBPNZD 30K
EURJPY 21K
GBPAUD 30K
AUDCAD 12K
AUDNZD -3.5K
GBPCAD 15K
EURCAD 12K
USDCHF 8.3K
NZDCAD 9.3K
EURAUD 25K
NZDJPY 12K
CADCHF 5.2K
GBPUSD 9.2K
AUDUSD 6K
EURUSD 12K
AUDJPY 15K
CHFJPY 16K
USDJPY -5.1K
AUDCHF 4.7K
NZDUSD 4.5K
EURNZD 11K
GBPCHF 4.9K
EURGBP 3.3K
CADJPY 8.9K
NZDCHF 2.6K
GBPJPY 7.2K
USDCAD 3.1K
XAUUSD 214K
EURCHF 933
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • 入金加载
  • 提取
最好交易: +122.94 USD
最差交易: -60 USD
最大连续赢利: 34
最大连续失误: 8
最大连续盈利: +124.53 USD
最大连续亏损: -171.60 USD

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 RoboForex-ECN 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

Tradestone-Real
0.00 × 1
VTindex-MT5
0.00 × 1
Bybit-Live
0.00 × 1
RoboMarketsDE-ECN
0.23 × 40
VantageFXInternational-Live
0.38 × 48
ICMarkets-MT5
0.43 × 23
ForexTimeFXTM-Live01
0.49 × 49
FIBOGroup-MT5 Server
0.67 × 3
MonetaMarkets-Live
0.67 × 6
Alpari-Real01
0.86 × 42
ScopeMarkets-Live
0.91 × 107
RannForex-Server
0.99 × 73
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
1.00 × 1
STARTRADERFinancial-Live 3
1.00 × 3
RoboMarketsSC-ECN
1.17 × 41
VantageInternational-Live 15
1.27 × 15
ICMarketsEU-MT5-2
1.36 × 147
StriforLLC-Live
1.40 × 5
VantageInternational-Live 13
1.42 × 12
VantageInternational-Live 7
1.46 × 137
Teletrade-Sharp ECN
1.49 × 109
PUPrime-Live2
1.55 × 319
FXCC1-Trade
1.60 × 10
CapitalPointTrading-MT5-4
1.63 × 702
Exness-MT5Real7
1.70 × 50
110 更多...
查看详细统计，请 登录 或者 注册
没有评论
2025.10.14 20:17
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.08.12 13:29
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.08.08 06:43
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.05 17:54
Share of trading days is too low
2025.08.05 17:54
Share of days for 80% of trades is too low
2025.08.05 16:48
Share of trading days is too low
2025.08.05 16:48
Share of days for 80% of trades is too low
2025.08.04 16:11
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.04 16:11
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.04 15:57
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.08.04 15:57
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.08.04 15:57
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
查看详细统计，请 登录 或者 注册
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
BG Low RF 2 G N
每月50 USD
85%
0
0
USD
4K
USD
21
98%
2 084
93%
97%
3.77
1.34
USD
25%
1:300
复制

在MetaTrader中如何执行复制交易？请看视频教程

信号订阅允许您在一个月内复制提供商的交易。若要进行订阅工作，您应该使用MetaTrader 5交易程序端。

如果您还没有安装平台，您可以在这里下载