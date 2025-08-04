SeñalesSecciones
Señales / MetaTrader 5 / BG Low RF 2 G N
Vojtech Dubina

BG Low RF 2 G N

Vojtech Dubina
0 comentarios
Fiabilidad
21 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 50 USD al mes
incremento desde 2025 79%
RoboForex-ECN
1:300
Autorícese o regístrese para ver la estadística detallada
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
2 090
Transacciones Rentables:
1 944 (93.01%)
Transacciones Irrentables:
146 (6.99%)
Mejor transacción:
122.94 USD
Peor transacción:
-94.49 USD
Beneficio Bruto:
3 796.45 USD (602 076 pips)
Pérdidas Brutas:
-1 129.78 USD (117 593 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
94 (124.53 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
202.43 USD (34)
Ratio de Sharpe:
0.24
Actividad comercial:
97.08%
Carga máxima del depósito:
12.55%
Último trade:
4 horas
Trades a la semana:
67
Tiempo medio de espera:
3 días
Factor de Recuperación:
13.72
Transacciones Largas:
959 (45.89%)
Transacciones Cortas:
1 131 (54.11%)
Factor de Beneficio:
3.36
Beneficio Esperado:
1.28 USD
Beneficio medio:
1.95 USD
Pérdidas medias:
-7.74 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
8 (-171.60 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-171.60 USD (8)
Crecimiento al mes:
5.80%
Pronóstico anual:
70.37%
Trading algorítmico:
98%
Reducción de balance:
Absoluto:
0.02 USD
Máxima:
194.40 USD (5.39%)
Reducción relativa:
De balance:
3.81% (194.62 USD)
De fondos:
26.71% (1 067.85 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
GBPNZD 223
EURJPY 161
GBPAUD 151
AUDCAD 140
AUDNZD 136
GBPCAD 113
EURCAD 106
USDCHF 100
NZDCAD 91
EURAUD 85
NZDJPY 72
CADCHF 69
GBPUSD 67
AUDUSD 67
EURUSD 64
AUDJPY 58
CHFJPY 47
USDJPY 45
AUDCHF 39
NZDUSD 38
EURGBP 34
EURNZD 33
GBPCHF 33
CADJPY 28
NZDCHF 24
GBPJPY 24
USDCAD 19
XAUUSD 15
EURCHF 8
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
GBPNZD 149
EURJPY 143
GBPAUD 181
AUDCAD 125
AUDNZD -104
GBPCAD 107
EURCAD 73
USDCHF 118
NZDCAD 111
EURAUD 158
NZDJPY 81
CADCHF 96
GBPUSD 116
AUDUSD 54
EURUSD 115
AUDJPY -7
CHFJPY 114
USDJPY -112
AUDCHF 60
NZDUSD 41
EURGBP 56
EURNZD 75
GBPCHF 94
CADJPY 122
NZDCHF 29
GBPJPY 60
USDCAD 66
XAUUSD 537
EURCHF 10
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
GBPNZD 30K
EURJPY 21K
GBPAUD 30K
AUDCAD 12K
AUDNZD -3.5K
GBPCAD 15K
EURCAD 12K
USDCHF 8.3K
NZDCAD 9.4K
EURAUD 25K
NZDJPY 12K
CADCHF 5.2K
GBPUSD 9.2K
AUDUSD 6K
EURUSD 12K
AUDJPY 6K
CHFJPY 16K
USDJPY -5.1K
AUDCHF 4.7K
NZDUSD 4.5K
EURGBP 3.4K
EURNZD 11K
GBPCHF 4.9K
CADJPY 8.9K
NZDCHF 2.6K
GBPJPY 7.2K
USDCAD 3.1K
XAUUSD 214K
EURCHF 933
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +122.94 USD
Peor transacción: -94 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 34
Máximo de pérdidas consecutivas: 8
Beneficio máximo consecutivo: +124.53 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -171.60 USD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "RoboForex-ECN" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

xChief-MT5
0.00 × 1
VantageInternational-Live 4
0.00 × 1
VTindex-MT5
0.00 × 1
Bybit-Live
0.00 × 1
Tradestone-Real
0.00 × 1
RoboMarketsDE-ECN
0.23 × 40
VantageFXInternational-Live
0.38 × 48
ICMarkets-MT5
0.43 × 23
ForexTimeFXTM-Live01
0.49 × 49
FIBOGroup-MT5 Server
0.67 × 3
MonetaMarkets-Live
0.67 × 6
Alpari-Real01
0.86 × 42
ScopeMarkets-Live
0.91 × 107
RannForex-Server
0.99 × 73
STARTRADERFinancial-Live 3
1.00 × 3
VantageInternational-Live 13
1.00 × 12
VantageInternational-Live 5
1.00 × 1
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
1.00 × 1
RoboMarketsSC-ECN
1.17 × 41
VantageInternational-Live 15
1.27 × 15
ICMarketsEU-MT5-2
1.36 × 147
StriforLLC-Live
1.40 × 5
VantageInternational-Live 7
1.44 × 140
Teletrade-Sharp ECN
1.49 × 109
PUPrime-Live2
1.54 × 319
otros 113...
Autorícese o regístrese para ver la estadística detallada
No hay comentarios
2025.10.14 20:17
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.08.12 13:29
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.08.08 06:43
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.05 17:54
Share of trading days is too low
2025.08.05 17:54
Share of days for 80% of trades is too low
2025.08.05 16:48
Share of trading days is too low
2025.08.05 16:48
Share of days for 80% of trades is too low
2025.08.04 16:11
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.04 16:11
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.04 15:57
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.08.04 15:57
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.08.04 15:57
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Autorícese o regístrese para ver la estadística detallada
Señal
Precio
Incremento
Suscriptores
Fondos
Balance
Semanas
Robots comerciales
Trades
Rentables
Actividad
PF
Beneficio Esperado
Reducción
Apalancamiento
BG Low RF 2 G N
50 USD al mes
79%
0
0
USD
3.9K
USD
21
98%
2 090
93%
97%
3.36
1.28
USD
27%
1:300
Copiar

¿Cómo se realiza el copiado de las transacciones en MetaTrader? Mire el vídeo tutorial

La suscripción a la señal le da derecho a copiar las transacciones del proveedor durante 1 mes. Para que la suscripción tenga efecto, hay que utilizar el terminal MetaTrader 5.

Si no tiene la plataforma instalada, puede descargarla aquí.