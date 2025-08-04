SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 5 / BG Low RF 2 G N
Vojtech Dubina

BG Low RF 2 G N

Vojtech Dubina
0 recensioni
Affidabilità
8 settimane
0 / 0 USD
Copia per 50 USD al mese
crescita dal 2025 27%
RoboForex-ECN
1:300
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
629
Profit Trade:
606 (96.34%)
Loss Trade:
23 (3.66%)
Best Trade:
48.43 USD
Worst Trade:
-18.30 USD
Profitto lordo:
1 294.18 USD (144 608 pips)
Perdita lorda:
-130.22 USD (11 777 pips)
Vincite massime consecutive:
94 (124.53 USD)
Massimo profitto consecutivo:
165.95 USD (77)
Indice di Sharpe:
0.41
Attività di trading:
93.07%
Massimo carico di deposito:
7.14%
Ultimo trade:
23 ore fa
Trade a settimana:
91
Tempo di attesa medio:
1 giorno
Fattore di recupero:
55.24
Long Trade:
259 (41.18%)
Short Trade:
370 (58.82%)
Fattore di profitto:
9.94
Profitto previsto:
1.85 USD
Profitto medio:
2.14 USD
Perdita media:
-5.66 USD
Massime perdite consecutive:
2 (-21.07 USD)
Massima perdita consecutiva:
-21.07 USD (2)
Crescita mensile:
15.69%
Algo trading:
99%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.02 USD
Massimale:
21.07 USD (0.75%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.38% (21.11 USD)
Per equità:
16.64% (825.13 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
EURJPY 83
GBPNZD 82
EURCAD 50
AUDCAD 45
NZDCAD 40
GBPAUD 32
GBPCAD 32
USDCHF 26
EURAUD 24
EURUSD 21
AUDJPY 20
CADCHF 20
NZDUSD 17
NZDCHF 15
GBPUSD 14
EURGBP 14
AUDUSD 13
AUDNZD 12
CADJPY 11
GBPCHF 10
EURNZD 9
GBPJPY 7
NZDJPY 7
USDCAD 7
CHFJPY 6
USDJPY 4
AUDCHF 4
XAUUSD 4
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
EURJPY 69
GBPNZD 57
EURCAD 36
AUDCAD 70
NZDCAD 74
GBPAUD 36
GBPCAD 34
USDCHF 29
EURAUD 51
EURUSD 44
AUDJPY 51
CADCHF 60
NZDUSD 19
NZDCHF 15
GBPUSD 49
EURGBP 29
AUDUSD 11
AUDNZD 10
CADJPY 84
GBPCHF 51
EURNZD 18
GBPJPY 30
NZDJPY 7
USDCAD 55
CHFJPY 35
USDJPY 8
AUDCHF 8
XAUUSD 122
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
EURJPY 8.7K
GBPNZD 10K
EURCAD 5.3K
AUDCAD 3.9K
NZDCAD 4K
GBPAUD 5.7K
GBPCAD 4.3K
USDCHF 2K
EURAUD 7.3K
EURUSD 4K
AUDJPY 3.9K
CADCHF 1.8K
NZDUSD 2K
NZDCHF 1.3K
GBPUSD 2.1K
EURGBP 1.5K
AUDUSD 1.1K
AUDNZD 929
CADJPY 4K
GBPCHF 1.7K
EURNZD 3.2K
GBPJPY 2.2K
NZDJPY 825
USDCAD 1.5K
CHFJPY 2.6K
USDJPY 964
AUDCHF 446
XAUUSD 45K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +48.43 USD
Worst Trade: -18 USD
Vincite massime consecutive: 77
Massime perdite consecutive: 2
Massimo profitto consecutivo: +124.53 USD
Massima perdita consecutiva: -21.07 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "RoboForex-ECN" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

VTindex-MT5
0.00 × 1
VantageInternational-Live 6
0.00 × 1
Bybit-Live
0.00 × 1
Tradestone-Real
0.00 × 1
RoboMarketsDE-ECN
0.23 × 40
VantageFXInternational-Live
0.38 × 48
ICMarkets-MT5
0.43 × 23
ForexTimeFXTM-Live01
0.49 × 49
FIBOGroup-MT5 Server
0.67 × 3
Alpari-Real01
0.86 × 42
ScopeMarkets-Live
0.91 × 107
Exness-MT5Real8
0.92 × 107
RannForex-Server
0.99 × 73
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
1.00 × 1
FusionMarkets-Live
1.19 × 21
ICMarketsEU-MT5-2
1.36 × 147
Exness-MT5Real7
1.38 × 39
StriforLLC-Live
1.40 × 5
Teletrade-Sharp ECN
1.49 × 109
ICMarketsSC-MT5-2
1.50 × 1164
PUPrime-Live2
1.51 × 111
GoMarkets-Live
1.64 × 11
ICMarketsSC-MT5
1.77 × 2311
STARTRADERFinancial-Live
1.86 × 7
Alpari-MT5
2.00 × 48
67 più
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Non ci sono recensioni
2025.08.12 13:29
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.08.08 06:43
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.05 17:54
Share of trading days is too low
2025.08.05 17:54
Share of days for 80% of trades is too low
2025.08.05 16:48
Share of trading days is too low
2025.08.05 16:48
Share of days for 80% of trades is too low
2025.08.04 16:11
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.04 16:11
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.04 15:57
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.08.04 15:57
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.08.04 15:57
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
BG Low RF 2 G N
50USD al mese
27%
0
0
USD
5K
USD
8
99%
629
96%
93%
9.93
1.85
USD
17%
1:300
Copia

Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 5.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.