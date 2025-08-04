SignalsSections
Vojtech Dubina

BG Low RF 2 G N

Vojtech Dubina
0 reviews
Reliability
21 weeks
0 / 0 USD
Copy for 50 USD per month
growth since 2025 84%
RoboForex-ECN
1:300
  • Growth
  • Balance
  • Equity
  • Drawdown
Trades:
2 078
Profit Trades:
1 934 (93.07%)
Loss Trades:
144 (6.93%)
Best trade:
122.94 USD
Worst trade:
-59.75 USD
Gross Profit:
3 788.38 USD (601 221 pips)
Gross Loss:
-1 003.77 USD (108 988 pips)
Maximum consecutive wins:
94 (124.53 USD)
Maximal consecutive profit:
202.43 USD (34)
Sharpe Ratio:
0.26
Trading activity:
97.08%
Max deposit load:
12.55%
Latest trade:
2 hours ago
Trades per week:
125
Avg holding time:
3 days
Recovery Factor:
14.32
Long Trades:
953 (45.86%)
Short Trades:
1 125 (54.14%)
Profit Factor:
3.77
Expected Payoff:
1.34 USD
Average Profit:
1.96 USD
Average Loss:
-6.97 USD
Maximum consecutive losses:
8 (-171.60 USD)
Maximal consecutive loss:
-171.60 USD (8)
Monthly growth:
10.88%
Annual Forecast:
132.03%
Algo trading:
98%
Drawdown by balance:
Absolute:
0.02 USD
Maximal:
194.40 USD (5.39%)
Relative drawdown:
By Balance:
3.81% (194.62 USD)
By Equity:
25.48% (1 017.62 USD)

Distribution

Symbol Deals Sell Buy
GBPNZD 223
EURJPY 161
GBPAUD 151
AUDCAD 139
AUDNZD 136
GBPCAD 113
EURCAD 100
USDCHF 100
NZDCAD 90
EURAUD 85
NZDJPY 72
CADCHF 68
GBPUSD 67
AUDUSD 67
EURUSD 64
AUDJPY 56
CHFJPY 47
USDJPY 45
AUDCHF 39
NZDUSD 38
EURNZD 33
GBPCHF 33
EURGBP 33
CADJPY 28
NZDCHF 24
GBPJPY 24
USDCAD 19
XAUUSD 15
EURCHF 8
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Symbol Gross Profit, USD Loss, USD Profit, USD
GBPNZD 149
EURJPY 143
GBPAUD 181
AUDCAD 125
AUDNZD -104
GBPCAD 107
EURCAD 69
USDCHF 118
NZDCAD 111
EURAUD 158
NZDJPY 81
CADCHF 95
GBPUSD 116
AUDUSD 54
EURUSD 115
AUDJPY 119
CHFJPY 114
USDJPY -112
AUDCHF 60
NZDUSD 41
EURNZD 75
GBPCHF 94
EURGBP 54
CADJPY 122
NZDCHF 29
GBPJPY 60
USDCAD 66
XAUUSD 537
EURCHF 10
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Symbol Gross Profit, pips Loss, pips Profit, pips
GBPNZD 30K
EURJPY 21K
GBPAUD 30K
AUDCAD 12K
AUDNZD -3.5K
GBPCAD 15K
EURCAD 11K
USDCHF 8.3K
NZDCAD 9.3K
EURAUD 25K
NZDJPY 12K
CADCHF 5.2K
GBPUSD 9.2K
AUDUSD 6K
EURUSD 12K
AUDJPY 15K
CHFJPY 16K
USDJPY -5.1K
AUDCHF 4.7K
NZDUSD 4.5K
EURNZD 11K
GBPCHF 4.9K
EURGBP 3.3K
CADJPY 8.9K
NZDCHF 2.6K
GBPJPY 7.2K
USDCAD 3.1K
XAUUSD 214K
EURCHF 933
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Deposit load
  • Drawdown
Best trade: +122.94 USD
Worst trade: -60 USD
Maximum consecutive wins: 34
Maximum consecutive losses: 8
Maximal consecutive profit: +124.53 USD
Maximal consecutive loss: -171.60 USD

The average slippage based on execution statistics on real accounts of various brokers is specified in pips. It depends on the difference between the provider's quotes from "RoboForex-ECN" and the subscriber's quotes, as well as on order execution delays. Lower values mean better quality of copying.

Tradestone-Real
0.00 × 1
VTindex-MT5
0.00 × 1
Bybit-Live
0.00 × 1
RoboMarketsDE-ECN
0.23 × 40
VantageFXInternational-Live
0.38 × 48
ICMarkets-MT5
0.43 × 23
ForexTimeFXTM-Live01
0.49 × 49
FIBOGroup-MT5 Server
0.67 × 3
MonetaMarkets-Live
0.67 × 6
Alpari-Real01
0.86 × 42
ScopeMarkets-Live
0.91 × 107
RannForex-Server
0.99 × 73
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
1.00 × 1
STARTRADERFinancial-Live 3
1.00 × 3
RoboMarketsSC-ECN
1.17 × 41
VantageInternational-Live 15
1.27 × 15
ICMarketsEU-MT5-2
1.36 × 147
StriforLLC-Live
1.40 × 5
VantageInternational-Live 13
1.42 × 12
VantageInternational-Live 7
1.46 × 137
Teletrade-Sharp ECN
1.49 × 109
PUPrime-Live2
1.55 × 319
FXCC1-Trade
1.60 × 10
CapitalPointTrading-MT5-4
1.63 × 702
Exness-MT5Real7
1.70 × 50
110 more...
No reviews
2025.10.14 20:17
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.08.12 13:29
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.08.08 06:43
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.05 17:54
Share of trading days is too low
2025.08.05 17:54
Share of days for 80% of trades is too low
2025.08.05 16:48
Share of trading days is too low
2025.08.05 16:48
Share of days for 80% of trades is too low
2025.08.04 16:11
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.04 16:11
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.04 15:57
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.08.04 15:57
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.08.04 15:57
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
