Trades:
2 078
Profit Trades:
1 934 (93.07%)
Loss Trades:
144 (6.93%)
Best trade:
122.94 USD
Worst trade:
-59.75 USD
Gross Profit:
3 788.38 USD (601 221 pips)
Gross Loss:
-1 003.77 USD (108 988 pips)
Maximum consecutive wins:
94 (124.53 USD)
Maximal consecutive profit:
202.43 USD (34)
Sharpe Ratio:
0.26
Trading activity:
97.08%
Max deposit load:
12.55%
Latest trade:
2 hours ago
Trades per week:
125
Avg holding time:
3 days
Recovery Factor:
14.32
Long Trades:
953 (45.86%)
Short Trades:
1 125 (54.14%)
Profit Factor:
3.77
Expected Payoff:
1.34 USD
Average Profit:
1.96 USD
Average Loss:
-6.97 USD
Maximum consecutive losses:
8 (-171.60 USD)
Maximal consecutive loss:
-171.60 USD (8)
Monthly growth:
10.88%
Annual Forecast:
132.03%
Algo trading:
98%
Drawdown by balance:
Absolute:
0.02 USD
Maximal:
194.40 USD (5.39%)
Relative drawdown:
By Balance:
3.81% (194.62 USD)
By Equity:
25.48% (1 017.62 USD)
Distribution
|Symbol
|Deals
|Sell
|Buy
|GBPNZD
|223
|EURJPY
|161
|GBPAUD
|151
|AUDCAD
|139
|AUDNZD
|136
|GBPCAD
|113
|EURCAD
|100
|USDCHF
|100
|NZDCAD
|90
|EURAUD
|85
|NZDJPY
|72
|CADCHF
|68
|GBPUSD
|67
|AUDUSD
|67
|EURUSD
|64
|AUDJPY
|56
|CHFJPY
|47
|USDJPY
|45
|AUDCHF
|39
|NZDUSD
|38
|EURNZD
|33
|GBPCHF
|33
|EURGBP
|33
|CADJPY
|28
|NZDCHF
|24
|GBPJPY
|24
|USDCAD
|19
|XAUUSD
|15
|EURCHF
|8
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Symbol
|Gross Profit, USD
|Loss, USD
|Profit, USD
|GBPNZD
|149
|EURJPY
|143
|GBPAUD
|181
|AUDCAD
|125
|AUDNZD
|-104
|GBPCAD
|107
|EURCAD
|69
|USDCHF
|118
|NZDCAD
|111
|EURAUD
|158
|NZDJPY
|81
|CADCHF
|95
|GBPUSD
|116
|AUDUSD
|54
|EURUSD
|115
|AUDJPY
|119
|CHFJPY
|114
|USDJPY
|-112
|AUDCHF
|60
|NZDUSD
|41
|EURNZD
|75
|GBPCHF
|94
|EURGBP
|54
|CADJPY
|122
|NZDCHF
|29
|GBPJPY
|60
|USDCAD
|66
|XAUUSD
|537
|EURCHF
|10
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|Symbol
|Gross Profit, pips
|Loss, pips
|Profit, pips
|GBPNZD
|30K
|EURJPY
|21K
|GBPAUD
|30K
|AUDCAD
|12K
|AUDNZD
|-3.5K
|GBPCAD
|15K
|EURCAD
|11K
|USDCHF
|8.3K
|NZDCAD
|9.3K
|EURAUD
|25K
|NZDJPY
|12K
|CADCHF
|5.2K
|GBPUSD
|9.2K
|AUDUSD
|6K
|EURUSD
|12K
|AUDJPY
|15K
|CHFJPY
|16K
|USDJPY
|-5.1K
|AUDCHF
|4.7K
|NZDUSD
|4.5K
|EURNZD
|11K
|GBPCHF
|4.9K
|EURGBP
|3.3K
|CADJPY
|8.9K
|NZDCHF
|2.6K
|GBPJPY
|7.2K
|USDCAD
|3.1K
|XAUUSD
|214K
|EURCHF
|933
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
Best trade: +122.94 USD
Worst trade: -60 USD
Maximum consecutive wins: 34
Maximum consecutive losses: 8
Maximal consecutive profit: +124.53 USD
Maximal consecutive loss: -171.60 USD
The average slippage based on execution statistics on real accounts of various brokers is specified in pips. It depends on the difference between the provider's quotes from "RoboForex-ECN" and the subscriber's quotes, as well as on order execution delays. Lower values mean better quality of copying.
|
Tradestone-Real
|0.00 × 1
|
VTindex-MT5
|0.00 × 1
|
Bybit-Live
|0.00 × 1
|
RoboMarketsDE-ECN
|0.23 × 40
|
VantageFXInternational-Live
|0.38 × 48
|
ICMarkets-MT5
|0.43 × 23
|
ForexTimeFXTM-Live01
|0.49 × 49
|
FIBOGroup-MT5 Server
|0.67 × 3
|
MonetaMarkets-Live
|0.67 × 6
|
Alpari-Real01
|0.86 × 42
|
ScopeMarkets-Live
|0.91 × 107
|
RannForex-Server
|0.99 × 73
|
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
|1.00 × 1
|
STARTRADERFinancial-Live 3
|1.00 × 3
|
RoboMarketsSC-ECN
|1.17 × 41
|
VantageInternational-Live 15
|1.27 × 15
|
ICMarketsEU-MT5-2
|1.36 × 147
|
StriforLLC-Live
|1.40 × 5
|
VantageInternational-Live 13
|1.42 × 12
|
VantageInternational-Live 7
|1.46 × 137
|
Teletrade-Sharp ECN
|1.49 × 109
|
PUPrime-Live2
|1.55 × 319
|
FXCC1-Trade
|1.60 × 10
|
CapitalPointTrading-MT5-4
|1.63 × 702
|
Exness-MT5Real7
|1.70 × 50
