시그널 / MetaTrader 5 / BG Low RF 2 G N
Vojtech Dubina

BG Low RF 2 G N

Vojtech Dubina
0 리뷰
안정성
23
0 / 0 USD
월별 50 USD  복사
다음 이후의 성장 2025 83%
RoboForex-ECN
1:300
  • 성장
  • 잔고
  • 자본
  • 축소
트레이드:
2 189
이익 거래:
2 040 (93.19%)
손실 거래:
149 (6.81%)
최고의 거래:
122.94 USD
최악의 거래:
-94.49 USD
총 수익:
3 887.79 USD (613 929 pips)
총 손실:
-1 134.58 USD (117 986 pips)
연속 최대 이익:
94 (124.53 USD)
연속 최대 이익:
202.43 USD (34)
샤프 비율:
0.24
거래 활동:
100.00%
최대 입금량:
12.55%
최근 거래:
1 시간 전
주별 거래 수:
91
평균 유지 시간:
3 일
회복 요인:
14.16
롱(주식매수):
1 004 (45.87%)
숏(주식차입매도):
1 185 (54.13%)
수익 요인:
3.43
기대수익:
1.26 USD
평균 이익:
1.91 USD
평균 손실:
-7.61 USD
연속 최대 손실:
8 (-171.60 USD)
연속 최대 손실:
-171.60 USD (8)
월별 성장률:
4.69%
연간 예측:
56.94%
Algo 트레이딩:
98%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
0.02 USD
최대한의:
194.40 USD (5.39%)
상대적 삭감:
잔고별:
3.81% (194.62 USD)
자본금별:
26.71% (1 067.85 USD)

배포

심볼 Sell Buy
GBPNZD 242
EURJPY 166
GBPAUD 158
AUDCAD 152
AUDNZD 136
EURCAD 117
GBPCAD 116
USDCHF 113
NZDCAD 92
EURAUD 85
NZDJPY 74
AUDUSD 74
CADCHF 73
GBPUSD 69
EURUSD 64
AUDJPY 58
CHFJPY 52
USDJPY 45
NZDUSD 40
AUDCHF 39
EURGBP 38
EURNZD 33
GBPCHF 33
CADJPY 28
NZDCHF 24
GBPJPY 24
USDCAD 20
XAUUSD 15
EURCHF 9
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
심볼 총 수익, USD 손실, USD 수익, USD
GBPNZD 165
EURJPY 146
GBPAUD 188
AUDCAD 130
AUDNZD -104
EURCAD 80
GBPCAD 110
USDCHF 133
NZDCAD 112
EURAUD 158
NZDJPY 82
AUDUSD 59
CADCHF 98
GBPUSD 117
EURUSD 115
AUDJPY -7
CHFJPY 123
USDJPY -112
NZDUSD 43
AUDCHF 60
EURGBP 63
EURNZD 75
GBPCHF 94
CADJPY 122
NZDCHF 29
GBPJPY 60
USDCAD 66
XAUUSD 537
EURCHF 11
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
심볼 총 수익, pips 손실, pips 수익, pips
GBPNZD 33K
EURJPY 22K
GBPAUD 31K
AUDCAD 13K
AUDNZD -3.5K
EURCAD 13K
GBPCAD 15K
USDCHF 9.4K
NZDCAD 9.5K
EURAUD 25K
NZDJPY 12K
AUDUSD 6.6K
CADCHF 5.4K
GBPUSD 9.3K
EURUSD 12K
AUDJPY 6K
CHFJPY 17K
USDJPY -5.1K
NZDUSD 4.7K
AUDCHF 4.7K
EURGBP 3.7K
EURNZD 11K
GBPCHF 4.9K
CADJPY 8.9K
NZDCHF 2.6K
GBPJPY 7.2K
USDCAD 3.2K
XAUUSD 214K
EURCHF 1.1K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • 입금량
  • 축소
최고의 거래: +122.94 USD
최악의 거래: -94 USD
연속 최대 이익: 34
연속 최대 손실: 8
연속 최대 이익: +124.53 USD
연속 최대 손실: -171.60 USD

리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "RoboForex-ECN"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.

VTindex-MT5
0.00 × 1
FusionMarketsAU-Live
0.00 × 1
Bybit-Live
0.00 × 1
Tradestone-Real
0.00 × 1
RoboMarketsDE-ECN
0.23 × 40
VantageFXInternational-Live
0.38 × 48
ICMarkets-MT5
0.43 × 23
ForexTimeFXTM-Live01
0.49 × 49
MonetaMarkets-Live
0.67 × 6
FIBOGroup-MT5 Server
0.67 × 3
Alpari-Real01
0.86 × 42
ScopeMarkets-Live
0.91 × 107
RannForex-Server
0.99 × 73
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
1.00 × 1
STARTRADERFinancial-Live 3
1.00 × 3
VantageInternational-Live 13
1.17 × 12
RoboMarketsSC-ECN
1.20 × 41
ICMarketsEU-MT5-2
1.36 × 147
StriforLLC-Live
1.40 × 5
Teletrade-Sharp ECN
1.49 × 109
PUPrime-Live2
1.55 × 319
FXCC1-Trade
1.60 × 10
CapitalPointTrading-MT5-4
1.68 × 803
Exness-MT5Real7
1.70 × 50
Exness-MT5Real8
1.71 × 146
121 더...
리뷰 없음
2025.10.14 20:17
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.08.12 13:29
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.08.08 06:43
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.05 17:54
Share of trading days is too low
2025.08.05 17:54
Share of days for 80% of trades is too low
2025.08.05 16:48
Share of trading days is too low
2025.08.05 16:48
Share of days for 80% of trades is too low
2025.08.04 16:11
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.04 16:11
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.04 15:57
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.08.04 15:57
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.08.04 15:57
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
시그널
가격
성장
구독자
자금
잔고
Expert Advisor
트레이드
이익 %
활동
PF
기대수익
축소
레버리지
BG Low RF 2 G N
월별 50 USD
83%
0
0
USD
4K
USD
23
98%
2 189
93%
100%
3.42
1.26
USD
27%
1:300
