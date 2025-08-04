- 자본
- 축소
트레이드:
2 189
이익 거래:
2 040 (93.19%)
손실 거래:
149 (6.81%)
최고의 거래:
122.94 USD
최악의 거래:
-94.49 USD
총 수익:
3 887.79 USD (613 929 pips)
총 손실:
-1 134.58 USD (117 986 pips)
연속 최대 이익:
94 (124.53 USD)
연속 최대 이익:
202.43 USD (34)
샤프 비율:
0.24
거래 활동:
100.00%
최대 입금량:
12.55%
최근 거래:
1 시간 전
주별 거래 수:
91
평균 유지 시간:
3 일
회복 요인:
14.16
롱(주식매수):
1 004 (45.87%)
숏(주식차입매도):
1 185 (54.13%)
수익 요인:
3.43
기대수익:
1.26 USD
평균 이익:
1.91 USD
평균 손실:
-7.61 USD
연속 최대 손실:
8 (-171.60 USD)
연속 최대 손실:
-171.60 USD (8)
월별 성장률:
4.69%
연간 예측:
56.94%
Algo 트레이딩:
98%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
0.02 USD
최대한의:
194.40 USD (5.39%)
상대적 삭감:
잔고별:
3.81% (194.62 USD)
자본금별:
26.71% (1 067.85 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|GBPNZD
|242
|EURJPY
|166
|GBPAUD
|158
|AUDCAD
|152
|AUDNZD
|136
|EURCAD
|117
|GBPCAD
|116
|USDCHF
|113
|NZDCAD
|92
|EURAUD
|85
|NZDJPY
|74
|AUDUSD
|74
|CADCHF
|73
|GBPUSD
|69
|EURUSD
|64
|AUDJPY
|58
|CHFJPY
|52
|USDJPY
|45
|NZDUSD
|40
|AUDCHF
|39
|EURGBP
|38
|EURNZD
|33
|GBPCHF
|33
|CADJPY
|28
|NZDCHF
|24
|GBPJPY
|24
|USDCAD
|20
|XAUUSD
|15
|EURCHF
|9
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|GBPNZD
|165
|EURJPY
|146
|GBPAUD
|188
|AUDCAD
|130
|AUDNZD
|-104
|EURCAD
|80
|GBPCAD
|110
|USDCHF
|133
|NZDCAD
|112
|EURAUD
|158
|NZDJPY
|82
|AUDUSD
|59
|CADCHF
|98
|GBPUSD
|117
|EURUSD
|115
|AUDJPY
|-7
|CHFJPY
|123
|USDJPY
|-112
|NZDUSD
|43
|AUDCHF
|60
|EURGBP
|63
|EURNZD
|75
|GBPCHF
|94
|CADJPY
|122
|NZDCHF
|29
|GBPJPY
|60
|USDCAD
|66
|XAUUSD
|537
|EURCHF
|11
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|GBPNZD
|33K
|EURJPY
|22K
|GBPAUD
|31K
|AUDCAD
|13K
|AUDNZD
|-3.5K
|EURCAD
|13K
|GBPCAD
|15K
|USDCHF
|9.4K
|NZDCAD
|9.5K
|EURAUD
|25K
|NZDJPY
|12K
|AUDUSD
|6.6K
|CADCHF
|5.4K
|GBPUSD
|9.3K
|EURUSD
|12K
|AUDJPY
|6K
|CHFJPY
|17K
|USDJPY
|-5.1K
|NZDUSD
|4.7K
|AUDCHF
|4.7K
|EURGBP
|3.7K
|EURNZD
|11K
|GBPCHF
|4.9K
|CADJPY
|8.9K
|NZDCHF
|2.6K
|GBPJPY
|7.2K
|USDCAD
|3.2K
|XAUUSD
|214K
|EURCHF
|1.1K
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +122.94 USD
최악의 거래: -94 USD
연속 최대 이익: 34
연속 최대 손실: 8
연속 최대 이익: +124.53 USD
연속 최대 손실: -171.60 USD
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "RoboForex-ECN"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
|
VTindex-MT5
|0.00 × 1
|
FusionMarketsAU-Live
|0.00 × 1
|
Bybit-Live
|0.00 × 1
|
Tradestone-Real
|0.00 × 1
|
RoboMarketsDE-ECN
|0.23 × 40
|
VantageFXInternational-Live
|0.38 × 48
|
ICMarkets-MT5
|0.43 × 23
|
ForexTimeFXTM-Live01
|0.49 × 49
|
MonetaMarkets-Live
|0.67 × 6
|
FIBOGroup-MT5 Server
|0.67 × 3
|
Alpari-Real01
|0.86 × 42
|
ScopeMarkets-Live
|0.91 × 107
|
RannForex-Server
|0.99 × 73
|
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
|1.00 × 1
|
STARTRADERFinancial-Live 3
|1.00 × 3
|
VantageInternational-Live 13
|1.17 × 12
|
RoboMarketsSC-ECN
|1.20 × 41
|
ICMarketsEU-MT5-2
|1.36 × 147
|
StriforLLC-Live
|1.40 × 5
|
Teletrade-Sharp ECN
|1.49 × 109
|
PUPrime-Live2
|1.55 × 319
|
FXCC1-Trade
|1.60 × 10
|
CapitalPointTrading-MT5-4
|1.68 × 803
|
Exness-MT5Real7
|1.70 × 50
|
Exness-MT5Real8
|1.71 × 146
리뷰 없음
시그널
가격
성장
구독자
자금
잔고
주
Expert Advisor
트레이드
이익 %
활동
PF
기대수익
축소
레버리지
월별 50 USD
83%
0
0
USD
USD
4K
USD
USD
23
98%
2 189
93%
100%
3.42
1.26
USD
USD
27%
1:300