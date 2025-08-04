SinaisSeções
Sinais / MetaTrader 5 / BG Low RF 2 G N
Vojtech Dubina

BG Low RF 2 G N

Vojtech Dubina
0 comentários
Confiabilidade
21 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 50 USD por mês
crescimento desde 2025 79%
RoboForex-ECN
1:300
Para estatísticas em detalhe, Faça o login ou registrar
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
2 090
Negociações com lucro:
1 944 (93.01%)
Negociações com perda:
146 (6.99%)
Melhor negociação:
122.94 USD
Pior negociação:
-94.49 USD
Lucro bruto:
3 796.45 USD (602 076 pips)
Perda bruta:
-1 129.78 USD (117 593 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
94 (124.53 USD)
Máximo lucro consecutivo:
202.43 USD (34)
Índice de Sharpe:
0.24
Atividade de negociação:
97.08%
Depósito máximo carregado:
12.55%
Último negócio:
23 horas atrás
Negociações por semana:
67
Tempo médio de espera:
3 dias
Fator de recuperação:
13.72
Negociações longas:
959 (45.89%)
Negociações curtas:
1 131 (54.11%)
Fator de lucro:
3.36
Valor esperado:
1.28 USD
Lucro médio:
1.95 USD
Perda média:
-7.74 USD
Máximo de perdas consecutivas:
8 (-171.60 USD)
Máxima perda consecutiva:
-171.60 USD (8)
Crescimento mensal:
5.80%
Previsão anual:
70.37%
Algotrading:
98%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.02 USD
Máximo:
194.40 USD (5.39%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
3.81% (194.62 USD)
Pelo Capital Líquido:
26.71% (1 067.85 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
GBPNZD 223
EURJPY 161
GBPAUD 151
AUDCAD 140
AUDNZD 136
GBPCAD 113
EURCAD 106
USDCHF 100
NZDCAD 91
EURAUD 85
NZDJPY 72
CADCHF 69
GBPUSD 67
AUDUSD 67
EURUSD 64
AUDJPY 58
CHFJPY 47
USDJPY 45
AUDCHF 39
NZDUSD 38
EURGBP 34
EURNZD 33
GBPCHF 33
CADJPY 28
NZDCHF 24
GBPJPY 24
USDCAD 19
XAUUSD 15
EURCHF 8
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
GBPNZD 149
EURJPY 143
GBPAUD 181
AUDCAD 125
AUDNZD -104
GBPCAD 107
EURCAD 73
USDCHF 118
NZDCAD 111
EURAUD 158
NZDJPY 81
CADCHF 96
GBPUSD 116
AUDUSD 54
EURUSD 115
AUDJPY -7
CHFJPY 114
USDJPY -112
AUDCHF 60
NZDUSD 41
EURGBP 56
EURNZD 75
GBPCHF 94
CADJPY 122
NZDCHF 29
GBPJPY 60
USDCAD 66
XAUUSD 537
EURCHF 10
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
GBPNZD 30K
EURJPY 21K
GBPAUD 30K
AUDCAD 12K
AUDNZD -3.5K
GBPCAD 15K
EURCAD 12K
USDCHF 8.3K
NZDCAD 9.4K
EURAUD 25K
NZDJPY 12K
CADCHF 5.2K
GBPUSD 9.2K
AUDUSD 6K
EURUSD 12K
AUDJPY 6K
CHFJPY 16K
USDJPY -5.1K
AUDCHF 4.7K
NZDUSD 4.5K
EURGBP 3.4K
EURNZD 11K
GBPCHF 4.9K
CADJPY 8.9K
NZDCHF 2.6K
GBPJPY 7.2K
USDCAD 3.1K
XAUUSD 214K
EURCHF 933
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +122.94 USD
Pior negociação: -94 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 34
Máximo de perdas consecutivas: 8
Máximo lucro consecutivo: +124.53 USD
Máxima perda consecutiva: -171.60 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "RoboForex-ECN" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

xChief-MT5
0.00 × 1
VantageInternational-Live 4
0.00 × 1
VTindex-MT5
0.00 × 1
Bybit-Live
0.00 × 1
Tradestone-Real
0.00 × 1
RoboMarketsDE-ECN
0.23 × 40
VantageFXInternational-Live
0.38 × 48
ICMarkets-MT5
0.43 × 23
ForexTimeFXTM-Live01
0.49 × 49
FIBOGroup-MT5 Server
0.67 × 3
MonetaMarkets-Live
0.67 × 6
Alpari-Real01
0.86 × 42
ScopeMarkets-Live
0.91 × 107
RannForex-Server
0.99 × 73
STARTRADERFinancial-Live 3
1.00 × 3
VantageInternational-Live 13
1.00 × 12
VantageInternational-Live 5
1.00 × 1
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
1.00 × 1
RoboMarketsSC-ECN
1.17 × 41
VantageInternational-Live 15
1.27 × 15
ICMarketsEU-MT5-2
1.36 × 147
StriforLLC-Live
1.40 × 5
VantageInternational-Live 7
1.44 × 140
Teletrade-Sharp ECN
1.49 × 109
PUPrime-Live2
1.54 × 319
113 mais ...
Para estatísticas em detalhe, Faça o login ou registrar
Sem comentários
2025.10.14 20:17
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.08.12 13:29
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.08.08 06:43
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.05 17:54
Share of trading days is too low
2025.08.05 17:54
Share of days for 80% of trades is too low
2025.08.05 16:48
Share of trading days is too low
2025.08.05 16:48
Share of days for 80% of trades is too low
2025.08.04 16:11
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.04 16:11
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.04 15:57
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.08.04 15:57
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.08.04 15:57
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Para estatísticas em detalhe, Faça o login ou registrar
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
BG Low RF 2 G N
50 USD por mês
79%
0
0
USD
3.9K
USD
21
98%
2 090
93%
97%
3.36
1.28
USD
27%
1:300
Copiar

Como é realizada a cópia de negociação em MetaTrader? Veja o vídeo tutorial

Assinatura de um sinal permite copiar negociações do provedor pelo período de um 1 mês. Para assinar um sinal você deve usar terminal de negociação MetaTrader 5 .

Se você ainda não tem plataforma instalada, faça o download aqui.