- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
2 090
Negociações com lucro:
1 944 (93.01%)
Negociações com perda:
146 (6.99%)
Melhor negociação:
122.94 USD
Pior negociação:
-94.49 USD
Lucro bruto:
3 796.45 USD (602 076 pips)
Perda bruta:
-1 129.78 USD (117 593 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
94 (124.53 USD)
Máximo lucro consecutivo:
202.43 USD (34)
Índice de Sharpe:
0.24
Atividade de negociação:
97.08%
Depósito máximo carregado:
12.55%
Último negócio:
23 horas atrás
Negociações por semana:
67
Tempo médio de espera:
3 dias
Fator de recuperação:
13.72
Negociações longas:
959 (45.89%)
Negociações curtas:
1 131 (54.11%)
Fator de lucro:
3.36
Valor esperado:
1.28 USD
Lucro médio:
1.95 USD
Perda média:
-7.74 USD
Máximo de perdas consecutivas:
8 (-171.60 USD)
Máxima perda consecutiva:
-171.60 USD (8)
Crescimento mensal:
5.80%
Previsão anual:
70.37%
Algotrading:
98%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.02 USD
Máximo:
194.40 USD (5.39%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
3.81% (194.62 USD)
Pelo Capital Líquido:
26.71% (1 067.85 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|GBPNZD
|223
|EURJPY
|161
|GBPAUD
|151
|AUDCAD
|140
|AUDNZD
|136
|GBPCAD
|113
|EURCAD
|106
|USDCHF
|100
|NZDCAD
|91
|EURAUD
|85
|NZDJPY
|72
|CADCHF
|69
|GBPUSD
|67
|AUDUSD
|67
|EURUSD
|64
|AUDJPY
|58
|CHFJPY
|47
|USDJPY
|45
|AUDCHF
|39
|NZDUSD
|38
|EURGBP
|34
|EURNZD
|33
|GBPCHF
|33
|CADJPY
|28
|NZDCHF
|24
|GBPJPY
|24
|USDCAD
|19
|XAUUSD
|15
|EURCHF
|8
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|GBPNZD
|149
|EURJPY
|143
|GBPAUD
|181
|AUDCAD
|125
|AUDNZD
|-104
|GBPCAD
|107
|EURCAD
|73
|USDCHF
|118
|NZDCAD
|111
|EURAUD
|158
|NZDJPY
|81
|CADCHF
|96
|GBPUSD
|116
|AUDUSD
|54
|EURUSD
|115
|AUDJPY
|-7
|CHFJPY
|114
|USDJPY
|-112
|AUDCHF
|60
|NZDUSD
|41
|EURGBP
|56
|EURNZD
|75
|GBPCHF
|94
|CADJPY
|122
|NZDCHF
|29
|GBPJPY
|60
|USDCAD
|66
|XAUUSD
|537
|EURCHF
|10
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|GBPNZD
|30K
|EURJPY
|21K
|GBPAUD
|30K
|AUDCAD
|12K
|AUDNZD
|-3.5K
|GBPCAD
|15K
|EURCAD
|12K
|USDCHF
|8.3K
|NZDCAD
|9.4K
|EURAUD
|25K
|NZDJPY
|12K
|CADCHF
|5.2K
|GBPUSD
|9.2K
|AUDUSD
|6K
|EURUSD
|12K
|AUDJPY
|6K
|CHFJPY
|16K
|USDJPY
|-5.1K
|AUDCHF
|4.7K
|NZDUSD
|4.5K
|EURGBP
|3.4K
|EURNZD
|11K
|GBPCHF
|4.9K
|CADJPY
|8.9K
|NZDCHF
|2.6K
|GBPJPY
|7.2K
|USDCAD
|3.1K
|XAUUSD
|214K
|EURCHF
|933
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +122.94 USD
Pior negociação: -94 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 34
Máximo de perdas consecutivas: 8
Máximo lucro consecutivo: +124.53 USD
Máxima perda consecutiva: -171.60 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "RoboForex-ECN" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
|
xChief-MT5
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 4
|0.00 × 1
|
VTindex-MT5
|0.00 × 1
|
Bybit-Live
|0.00 × 1
|
Tradestone-Real
|0.00 × 1
|
RoboMarketsDE-ECN
|0.23 × 40
|
VantageFXInternational-Live
|0.38 × 48
|
ICMarkets-MT5
|0.43 × 23
|
ForexTimeFXTM-Live01
|0.49 × 49
|
FIBOGroup-MT5 Server
|0.67 × 3
|
MonetaMarkets-Live
|0.67 × 6
|
Alpari-Real01
|0.86 × 42
|
ScopeMarkets-Live
|0.91 × 107
|
RannForex-Server
|0.99 × 73
|
STARTRADERFinancial-Live 3
|1.00 × 3
|
VantageInternational-Live 13
|1.00 × 12
|
VantageInternational-Live 5
|1.00 × 1
|
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
|1.00 × 1
|
RoboMarketsSC-ECN
|1.17 × 41
|
VantageInternational-Live 15
|1.27 × 15
|
ICMarketsEU-MT5-2
|1.36 × 147
|
StriforLLC-Live
|1.40 × 5
|
VantageInternational-Live 7
|1.44 × 140
|
Teletrade-Sharp ECN
|1.49 × 109
|
PUPrime-Live2
|1.54 × 319
113 mais ...Para estatísticas em detalhe, Faça o login ou registrar
Sem comentários
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
50 USD por mês
79%
0
0
USD
USD
3.9K
USD
USD
21
98%
2 090
93%
97%
3.36
1.28
USD
USD
27%
1:300