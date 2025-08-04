SinyallerBölümler
Ke Liang Ren

SXS US fund

Ke Liang Ren
0 inceleme
Güvenilirlik
21 hafta
0 / 0 USD
Ayda 2000 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 98%
BlackBullMarkets-Live
1:20
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
713
Kârla kapanan işlemler:
553 (77.55%)
Zararla kapanan işlemler:
160 (22.44%)
En iyi işlem:
138.83 USD
En kötü işlem:
-184.43 USD
Brüt kâr:
6 323.30 USD (1 710 414 pips)
Brüt zarar:
-3 498.21 USD (1 047 659 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
41 (552.92 USD)
Maksimum ardışık kâr:
552.92 USD (41)
Sharpe oranı:
0.17
Alım-satım etkinliği:
95.74%
Maks. mevduat yükü:
99.34%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
78
Ort. tutma süresi:
16 saat
Düzelme faktörü:
5.05
Alış işlemleri:
447 (62.69%)
Satış işlemleri:
266 (37.31%)
Kâr faktörü:
1.81
Beklenen getiri:
3.96 USD
Ortalama kâr:
11.43 USD
Ortalama zarar:
-21.86 USD
Maksimum ardışık kayıp:
14 (-349.41 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-349.41 USD (14)
Aylık büyüme:
19.39%
Yıllık tahmin:
235.29%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
559.37 USD (19.74%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
19.74% (559.37 USD)
Varlığa göre:
22.48% (1 580.89 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
US500.f 167
USTEC.f 141
DE40.f 119
DJ30.f 100
XAUUSD 90
GOLD.f 26
EURUSD 19
US30 16
GBPUSD 9
GER30 6
NAS100 5
JPN225.f 3
BTCUSD 3
XAGUSD 3
HK50.f 2
UK100.f 1
UK100 1
HK50 1
SILVER.f 1
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
US500.f 1.2K
USTEC.f 385
DE40.f 1.2K
DJ30.f 175
XAUUSD -94
GOLD.f 77
EURUSD -61
US30 -11
GBPUSD -11
GER30 -1
NAS100 -15
JPN225.f -21
BTCUSD -59
XAGUSD 12
HK50.f 29
UK100.f 13
UK100 6
HK50 3
SILVER.f 9
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
US500.f 212K
USTEC.f 197K
DE40.f 397K
DJ30.f 17K
XAUUSD -9.1K
GOLD.f 7.1K
EURUSD 190
US30 -311
GBPUSD 338
GER30 237
NAS100 -602
JPN225.f -2.2K
BTCUSD -161K
XAGUSD 84
HK50.f 2.3K
UK100.f 10
UK100 46
HK50 2.1K
SILVER.f 88
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +138.83 USD
En kötü işlem: -184 USD
Maksimum ardışık kazanç: 41
Maksimum ardışık kayıp: 14
Maksimum ardışık kâr: +552.92 USD
Maksimum ardışık zarar: -349.41 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "BlackBullMarkets-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

ForexTimeFXTM-ECN
0.00 × 2
VantageInternational-Live 22
0.00 × 10
ATCBrokers-Live 1
0.00 × 8
EGlobal-Cent4
0.00 × 1
ACYSecurities-Live
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live22
0.00 × 37
RoboForex-ECN-2
0.00 × 14
Pepperstone-Edge02
0.00 × 1
FBS-Real-10
0.00 × 3
FBS-Real-6
0.00 × 3
VantageFXInternational-Live 2
0.00 × 2
VantageFXInternational-Live 4
0.00 × 3
ICMarkets-Live04
0.00 × 4
ICMarkets-Live09
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live24
0.00 × 12
ICMarketsSC-Live11
0.09 × 22
ICMarkets-Live02
0.15 × 68
ICMarketsSC-Live26
0.29 × 7
ICMarketsSC-Live27
0.40 × 42
Axi-US06-Live
0.47 × 108
ICMarketsSC-Live31
0.50 × 2
MEXIntGroup-Real
0.71 × 7
Pepperstone-Demo01
1.00 × 4
FusionMarkets-Live
2.00 × 1
BlackBullMarkets-Live
2.04 × 379
7 daha fazla...
İnceleme yok
2025.09.19 21:40
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:20 - 1:500
2025.09.08 15:35
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.05 00:18
80% of growth achieved within 6 days. This comprises 4.96% of days out of 121 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.03 15:50
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.02 16:43
80% of growth achieved within 5 days. This comprises 4.24% of days out of 118 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.26 11:06
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.04 18:11
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.04 11:15
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.12% of days out of 89 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.04 07:08
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
SXS US fund
Ayda 2000 USD
98%
0
0
USD
5.8K
USD
21
0%
713
77%
96%
1.80
3.96
USD
22%
1:20
