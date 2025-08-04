Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "BlackBullMarkets-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

ForexTimeFXTM-ECN 0.00 × 2 VantageInternational-Live 22 0.00 × 10 ATCBrokers-Live 1 0.00 × 8 EGlobal-Cent4 0.00 × 1 ACYSecurities-Live 0.00 × 2 ICMarketsSC-Live22 0.00 × 37 RoboForex-ECN-2 0.00 × 14 Pepperstone-Edge02 0.00 × 1 FBS-Real-10 0.00 × 3 FBS-Real-6 0.00 × 3 VantageFXInternational-Live 2 0.00 × 2 VantageFXInternational-Live 4 0.00 × 3 ICMarkets-Live04 0.00 × 4 ICMarkets-Live09 0.00 × 1 ICMarketsSC-Live24 0.00 × 12 ICMarketsSC-Live11 0.09 × 22 ICMarkets-Live02 0.15 × 68 ICMarketsSC-Live26 0.29 × 7 ICMarketsSC-Live27 0.40 × 42 Axi-US06-Live 0.47 × 108 ICMarketsSC-Live31 0.50 × 2 MEXIntGroup-Real 0.71 × 7 Pepperstone-Demo01 1.00 × 4 FusionMarkets-Live 2.00 × 1 BlackBullMarkets-Live 2.04 × 379 7 daha fazla... Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfenveya