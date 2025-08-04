- Crescimento
Negociações:
1 997
Negociações com lucro:
1 602 (80.22%)
Negociações com perda:
395 (19.78%)
Melhor negociação:
193.12 USD
Pior negociação:
-286.96 USD
Lucro bruto:
14 178.20 USD (3 906 400 pips)
Perda bruta:
-9 983.96 USD (2 950 235 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
64 (529.31 USD)
Máximo lucro consecutivo:
552.92 USD (41)
Índice de Sharpe:
0.10
Atividade de negociação:
97.74%
Depósito máximo carregado:
99.34%
Último negócio:
1 dias atrás
Negociações por semana:
105
Tempo médio de espera:
18 horas
Fator de recuperação:
2.42
Negociações longas:
1 325 (66.35%)
Negociações curtas:
672 (33.65%)
Fator de lucro:
1.42
Valor esperado:
2.10 USD
Lucro médio:
8.85 USD
Perda média:
-25.28 USD
Máximo de perdas consecutivas:
14 (-349.41 USD)
Máxima perda consecutiva:
-377.35 USD (2)
Crescimento mensal:
16.21%
Previsão anual:
196.74%
Algotrading:
0%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.00 USD
Máximo:
1 733.48 USD (26.65%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
19.74% (559.37 USD)
Pelo Capital Líquido:
35.61% (3 892.27 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|US500.f
|452
|DJ30.f
|326
|XAUUSD
|324
|USTEC.f
|309
|GOLD.f
|177
|DE40.f
|166
|EURUSD
|39
|BTCUSD
|37
|US30
|36
|NAS100
|24
|SPX500
|23
|SILVER.f
|19
|XAGUSD
|17
|USDJPY
|12
|GBPUSD
|11
|GER30
|6
|USDCNH
|6
|JPN225.f
|3
|UK100
|3
|HK50.f
|2
|UK100.f
|1
|HK50
|1
|UKBRENT.f
|1
|US2000.f
|1
|ETHUSD
|1
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|US500.f
|2.7K
|DJ30.f
|301
|XAUUSD
|-20
|USTEC.f
|383
|GOLD.f
|57
|DE40.f
|707
|EURUSD
|-38
|BTCUSD
|94
|US30
|-16
|NAS100
|-89
|SPX500
|92
|SILVER.f
|36
|XAGUSD
|23
|USDJPY
|5
|GBPUSD
|-9
|GER30
|-1
|USDCNH
|-101
|JPN225.f
|-21
|UK100
|2
|HK50.f
|29
|UK100.f
|13
|HK50
|3
|UKBRENT.f
|5
|US2000.f
|3
|ETHUSD
|4
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|US500.f
|465K
|DJ30.f
|27K
|XAUUSD
|-219
|USTEC.f
|190K
|GOLD.f
|12K
|DE40.f
|243K
|EURUSD
|346
|BTCUSD
|22K
|US30
|-390
|NAS100
|-6.2K
|SPX500
|2.3K
|SILVER.f
|634
|XAGUSD
|654
|USDJPY
|313
|GBPUSD
|381
|GER30
|237
|USDCNH
|-2.6K
|JPN225.f
|-2.2K
|UK100
|-197
|HK50.f
|2.3K
|UK100.f
|10
|HK50
|2.1K
|UKBRENT.f
|100
|US2000.f
|594
|ETHUSD
|426
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +193.12 USD
Pior negociação: -287 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 41
Máximo de perdas consecutivas: 2
Máximo lucro consecutivo: +529.31 USD
Máxima perda consecutiva: -349.41 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "BlackBullMarkets-Live" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
|
ForexTimeFXTM-ECN
|0.00 × 2
|
VantageInternational-Live 22
|0.00 × 10
|
EGlobal-Cent4
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge02
|0.00 × 2
|
ACYSecurities-Live
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live22
|0.00 × 37
|
RoboForex-ECN-2
|0.00 × 14
|
ICMarketsSC-Live24
|0.00 × 12
|
ATCBrokers-Live 1
|0.00 × 8
|
FBS-Real-10
|0.00 × 4
|
ICMarkets-Live09
|0.00 × 2
|
ICMarkets-Live04
|0.00 × 4
|
UniverseWheel-Live
|0.00 × 3
|
VantageFXInternational-Live 2
|0.00 × 3
|
VantageFXInternational-Live 4
|0.00 × 4
|
ICMarketsSC-Live11
|0.09 × 22
|
ICMarkets-Live02
|0.15 × 68
|
FBS-Real-6
|0.25 × 4
|
ICMarketsSC-Live27
|0.28 × 105
|
ICMarketsSC-Live26
|0.29 × 7
|
Axi-US06-Live
|0.47 × 108
|
ICMarketsSC-Live31
|0.50 × 2
|
MEXIntGroup-Real
|0.71 × 7
|
FusionMarkets-Live
|1.00 × 2
|
Pepperstone-Demo01
|1.00 × 4
Sem comentários
