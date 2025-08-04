SinaisSeções
Sinais / MetaTrader 4 / SXS US fund
Ke Liang Ren

SXS US fund

Ke Liang Ren
0 comentários
Confiabilidade
34 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 2000 USD por mês
crescimento desde 2025 142%
BlackBullMarkets-Live
1:20
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
1 997
Negociações com lucro:
1 602 (80.22%)
Negociações com perda:
395 (19.78%)
Melhor negociação:
193.12 USD
Pior negociação:
-286.96 USD
Lucro bruto:
14 178.20 USD (3 906 400 pips)
Perda bruta:
-9 983.96 USD (2 950 235 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
64 (529.31 USD)
Máximo lucro consecutivo:
552.92 USD (41)
Índice de Sharpe:
0.10
Atividade de negociação:
97.74%
Depósito máximo carregado:
99.34%
Último negócio:
1 dias atrás
Negociações por semana:
105
Tempo médio de espera:
18 horas
Fator de recuperação:
2.42
Negociações longas:
1 325 (66.35%)
Negociações curtas:
672 (33.65%)
Fator de lucro:
1.42
Valor esperado:
2.10 USD
Lucro médio:
8.85 USD
Perda média:
-25.28 USD
Máximo de perdas consecutivas:
14 (-349.41 USD)
Máxima perda consecutiva:
-377.35 USD (2)
Crescimento mensal:
16.21%
Previsão anual:
196.74%
Algotrading:
0%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.00 USD
Máximo:
1 733.48 USD (26.65%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
19.74% (559.37 USD)
Pelo Capital Líquido:
35.61% (3 892.27 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
US500.f 452
DJ30.f 326
XAUUSD 324
USTEC.f 309
GOLD.f 177
DE40.f 166
EURUSD 39
BTCUSD 37
US30 36
NAS100 24
SPX500 23
SILVER.f 19
XAGUSD 17
USDJPY 12
GBPUSD 11
GER30 6
USDCNH 6
JPN225.f 3
UK100 3
HK50.f 2
UK100.f 1
HK50 1
UKBRENT.f 1
US2000.f 1
ETHUSD 1
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
US500.f 2.7K
DJ30.f 301
XAUUSD -20
USTEC.f 383
GOLD.f 57
DE40.f 707
EURUSD -38
BTCUSD 94
US30 -16
NAS100 -89
SPX500 92
SILVER.f 36
XAGUSD 23
USDJPY 5
GBPUSD -9
GER30 -1
USDCNH -101
JPN225.f -21
UK100 2
HK50.f 29
UK100.f 13
HK50 3
UKBRENT.f 5
US2000.f 3
ETHUSD 4
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
US500.f 465K
DJ30.f 27K
XAUUSD -219
USTEC.f 190K
GOLD.f 12K
DE40.f 243K
EURUSD 346
BTCUSD 22K
US30 -390
NAS100 -6.2K
SPX500 2.3K
SILVER.f 634
XAGUSD 654
USDJPY 313
GBPUSD 381
GER30 237
USDCNH -2.6K
JPN225.f -2.2K
UK100 -197
HK50.f 2.3K
UK100.f 10
HK50 2.1K
UKBRENT.f 100
US2000.f 594
ETHUSD 426
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +193.12 USD
Pior negociação: -287 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 41
Máximo de perdas consecutivas: 2
Máximo lucro consecutivo: +529.31 USD
Máxima perda consecutiva: -349.41 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "BlackBullMarkets-Live" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

ForexTimeFXTM-ECN
0.00 × 2
VantageInternational-Live 22
0.00 × 10
EGlobal-Cent4
0.00 × 1
Pepperstone-Edge02
0.00 × 2
ACYSecurities-Live
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live22
0.00 × 37
RoboForex-ECN-2
0.00 × 14
ICMarketsSC-Live24
0.00 × 12
ATCBrokers-Live 1
0.00 × 8
FBS-Real-10
0.00 × 4
ICMarkets-Live09
0.00 × 2
ICMarkets-Live04
0.00 × 4
UniverseWheel-Live
0.00 × 3
VantageFXInternational-Live 2
0.00 × 3
VantageFXInternational-Live 4
0.00 × 4
ICMarketsSC-Live11
0.09 × 22
ICMarkets-Live02
0.15 × 68
FBS-Real-6
0.25 × 4
ICMarketsSC-Live27
0.28 × 105
ICMarketsSC-Live26
0.29 × 7
Axi-US06-Live
0.47 × 108
ICMarketsSC-Live31
0.50 × 2
MEXIntGroup-Real
0.71 × 7
FusionMarkets-Live
1.00 × 2
Pepperstone-Demo01
1.00 × 4
8 mais ...
2025.12.19 07:20
No swaps are charged on the signal account
2025.11.21 17:32
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.20 21:11
High current drawdown in 35% indicates the absence of risk limitation
2025.11.20 20:11
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.20 19:11
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.09.19 21:40
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:20 - 1:500
2025.09.08 15:35
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.05 00:18
80% of growth achieved within 6 days. This comprises 4.96% of days out of 121 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.03 15:50
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.02 16:43
80% of growth achieved within 5 days. This comprises 4.24% of days out of 118 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.26 11:06
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.04 18:11
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.04 11:15
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.12% of days out of 89 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.04 07:08
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
