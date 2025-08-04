리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "BlackBullMarkets-Live"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.

ForexTimeFXTM-ECN 0.00 × 2 VantageInternational-Live 22 0.00 × 10 EGlobal-Cent4 0.00 × 1 Pepperstone-Edge02 0.00 × 2 ACYSecurities-Live 0.00 × 2 ICMarketsSC-Live22 0.00 × 37 RoboForex-ECN-2 0.00 × 14 ICMarketsSC-Live24 0.00 × 12 ATCBrokers-Live 1 0.00 × 8 FBS-Real-10 0.00 × 4 ICMarkets-Live09 0.00 × 2 ICMarkets-Live04 0.00 × 4 UniverseWheel-Live 0.00 × 3 VantageFXInternational-Live 2 0.00 × 3 VantageFXInternational-Live 4 0.00 × 4 ICMarketsSC-Live11 0.09 × 22 ICMarkets-Live02 0.15 × 68 FBS-Real-6 0.25 × 4 ICMarketsSC-Live27 0.28 × 105 ICMarketsSC-Live26 0.29 × 7 Axi-US06-Live 0.47 × 108 ICMarketsSC-Live31 0.50 × 2 MEXIntGroup-Real 0.71 × 7 FusionMarkets-Live 1.00 × 2 Pepperstone-Demo01 1.00 × 4