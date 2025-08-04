- 자본
- 축소
트레이드:
2 104
이익 거래:
1 687 (80.18%)
손실 거래:
417 (19.82%)
최고의 거래:
193.12 USD
최악의 거래:
-286.96 USD
총 수익:
15 163.60 USD (4 075 627 pips)
총 손실:
-10 956.31 USD (3 006 672 pips)
연속 최대 이익:
64 (529.31 USD)
연속 최대 이익:
552.92 USD (41)
샤프 비율:
0.10
거래 활동:
97.74%
최대 입금량:
99.34%
최근 거래:
19 분 전
주별 거래 수:
72
평균 유지 시간:
18 시간
회복 요인:
2.43
롱(주식매수):
1 414 (67.21%)
숏(주식차입매도):
690 (32.79%)
수익 요인:
1.38
기대수익:
2.00 USD
평균 이익:
8.99 USD
평균 손실:
-26.27 USD
연속 최대 손실:
14 (-349.41 USD)
연속 최대 손실:
-696.14 USD (6)
월별 성장률:
12.09%
연간 예측:
146.70%
Algo 트레이딩:
0%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
0.00 USD
최대한의:
1 733.48 USD (26.65%)
상대적 삭감:
잔고별:
19.74% (559.37 USD)
자본금별:
35.61% (3 892.27 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|US500.f
|468
|DJ30.f
|352
|XAUUSD
|342
|USTEC.f
|316
|GOLD.f
|195
|DE40.f
|167
|EURUSD
|39
|BTCUSD
|38
|US30
|36
|NAS100
|24
|SPX500
|23
|SILVER.f
|21
|XAGUSD
|18
|USDJPY
|12
|GBPUSD
|11
|UK100.f
|6
|GER30
|6
|USDCNH
|6
|XAGUSDp
|6
|XAUUSDp
|5
|JPN225.f
|3
|UK100
|3
|HK50.f
|2
|HK50
|1
|UKBRENT.f
|1
|US2000.f
|1
|ETHUSD
|1
|EURUSDp
|1
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|US500.f
|2.8K
|DJ30.f
|407
|XAUUSD
|-605
|USTEC.f
|464
|GOLD.f
|303
|DE40.f
|698
|EURUSD
|-38
|BTCUSD
|101
|US30
|-16
|NAS100
|-89
|SPX500
|92
|SILVER.f
|51
|XAGUSD
|31
|USDJPY
|5
|GBPUSD
|-9
|UK100.f
|64
|GER30
|-1
|USDCNH
|-101
|XAGUSDp
|-6
|XAUUSDp
|7
|JPN225.f
|-21
|UK100
|2
|HK50.f
|29
|HK50
|3
|UKBRENT.f
|5
|US2000.f
|3
|ETHUSD
|4
|EURUSDp
|4
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|US500.f
|482K
|DJ30.f
|46K
|XAUUSD
|-22K
|USTEC.f
|231K
|GOLD.f
|20K
|DE40.f
|239K
|EURUSD
|346
|BTCUSD
|71K
|US30
|-390
|NAS100
|-6.2K
|SPX500
|2.3K
|SILVER.f
|931
|XAGUSD
|822
|USDJPY
|313
|GBPUSD
|381
|UK100.f
|961
|GER30
|237
|USDCNH
|-2.6K
|XAGUSDp
|470
|XAUUSDp
|434
|JPN225.f
|-2.2K
|UK100
|-197
|HK50.f
|2.3K
|HK50
|2.1K
|UKBRENT.f
|100
|US2000.f
|594
|ETHUSD
|426
|EURUSDp
|19
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "BlackBullMarkets-Live"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
|
ForexTimeFXTM-ECN
|0.00 × 2
|
VantageInternational-Live 22
|0.00 × 10
|
EGlobal-Cent4
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge02
|0.00 × 2
|
ACYSecurities-Live
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live22
|0.00 × 37
|
RoboForex-ECN-2
|0.00 × 14
|
ICMarketsSC-Live24
|0.00 × 12
|
ATCBrokers-Live 1
|0.00 × 8
|
FBS-Real-10
|0.00 × 4
|
ICMarkets-Live09
|0.00 × 2
|
ICMarkets-Live04
|0.00 × 4
|
UniverseWheel-Live
|0.00 × 3
|
VantageFXInternational-Live 2
|0.00 × 3
|
VantageFXInternational-Live 4
|0.00 × 4
|
ICMarketsSC-Live11
|0.09 × 22
|
ICMarkets-Live02
|0.15 × 68
|
FBS-Real-6
|0.25 × 4
|
ICMarketsSC-Live27
|0.28 × 105
|
ICMarketsSC-Live26
|0.29 × 7
|
Axi-US06-Live
|0.47 × 108
|
ICMarketsSC-Live31
|0.50 × 2
|
MEXIntGroup-Real
|0.71 × 7
|
FusionMarkets-Live
|1.00 × 2
|
Pepperstone-Demo01
|1.00 × 4
