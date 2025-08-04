시그널섹션
시그널 / MetaTrader 4 / SXS US fund
Ke Liang Ren

SXS US fund

Ke Liang Ren
0 리뷰
안정성
35
0 / 0 USD
월별 2000 USD  복사
다음 이후의 성장 2025 143%
BlackBullMarkets-Live
1:20
  • 성장
  • 잔고
  • 자본
  • 축소
트레이드:
2 104
이익 거래:
1 687 (80.18%)
손실 거래:
417 (19.82%)
최고의 거래:
193.12 USD
최악의 거래:
-286.96 USD
총 수익:
15 163.60 USD (4 075 627 pips)
총 손실:
-10 956.31 USD (3 006 672 pips)
연속 최대 이익:
64 (529.31 USD)
연속 최대 이익:
552.92 USD (41)
샤프 비율:
0.10
거래 활동:
97.74%
최대 입금량:
99.34%
최근 거래:
19 분 전
주별 거래 수:
72
평균 유지 시간:
18 시간
회복 요인:
2.43
롱(주식매수):
1 414 (67.21%)
숏(주식차입매도):
690 (32.79%)
수익 요인:
1.38
기대수익:
2.00 USD
평균 이익:
8.99 USD
평균 손실:
-26.27 USD
연속 최대 손실:
14 (-349.41 USD)
연속 최대 손실:
-696.14 USD (6)
월별 성장률:
12.09%
연간 예측:
146.70%
Algo 트레이딩:
0%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
0.00 USD
최대한의:
1 733.48 USD (26.65%)
상대적 삭감:
잔고별:
19.74% (559.37 USD)
자본금별:
35.61% (3 892.27 USD)

배포

심볼 Sell Buy
US500.f 468
DJ30.f 352
XAUUSD 342
USTEC.f 316
GOLD.f 195
DE40.f 167
EURUSD 39
BTCUSD 38
US30 36
NAS100 24
SPX500 23
SILVER.f 21
XAGUSD 18
USDJPY 12
GBPUSD 11
UK100.f 6
GER30 6
USDCNH 6
XAGUSDp 6
XAUUSDp 5
JPN225.f 3
UK100 3
HK50.f 2
HK50 1
UKBRENT.f 1
US2000.f 1
ETHUSD 1
EURUSDp 1
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
심볼 총 수익, USD 손실, USD 수익, USD
US500.f 2.8K
DJ30.f 407
XAUUSD -605
USTEC.f 464
GOLD.f 303
DE40.f 698
EURUSD -38
BTCUSD 101
US30 -16
NAS100 -89
SPX500 92
SILVER.f 51
XAGUSD 31
USDJPY 5
GBPUSD -9
UK100.f 64
GER30 -1
USDCNH -101
XAGUSDp -6
XAUUSDp 7
JPN225.f -21
UK100 2
HK50.f 29
HK50 3
UKBRENT.f 5
US2000.f 3
ETHUSD 4
EURUSDp 4
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
심볼 총 수익, pips 손실, pips 수익, pips
US500.f 482K
DJ30.f 46K
XAUUSD -22K
USTEC.f 231K
GOLD.f 20K
DE40.f 239K
EURUSD 346
BTCUSD 71K
US30 -390
NAS100 -6.2K
SPX500 2.3K
SILVER.f 931
XAGUSD 822
USDJPY 313
GBPUSD 381
UK100.f 961
GER30 237
USDCNH -2.6K
XAGUSDp 470
XAUUSDp 434
JPN225.f -2.2K
UK100 -197
HK50.f 2.3K
HK50 2.1K
UKBRENT.f 100
US2000.f 594
ETHUSD 426
EURUSDp 19
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
  • 입금량
  • 축소
최고의 거래: +193.12 USD
최악의 거래: -287 USD
연속 최대 이익: 41
연속 최대 손실: 6
연속 최대 이익: +529.31 USD
연속 최대 손실: -349.41 USD

리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "BlackBullMarkets-Live"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.

ForexTimeFXTM-ECN
0.00 × 2
VantageInternational-Live 22
0.00 × 10
EGlobal-Cent4
0.00 × 1
Pepperstone-Edge02
0.00 × 2
ACYSecurities-Live
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live22
0.00 × 37
RoboForex-ECN-2
0.00 × 14
ICMarketsSC-Live24
0.00 × 12
ATCBrokers-Live 1
0.00 × 8
FBS-Real-10
0.00 × 4
ICMarkets-Live09
0.00 × 2
ICMarkets-Live04
0.00 × 4
UniverseWheel-Live
0.00 × 3
VantageFXInternational-Live 2
0.00 × 3
VantageFXInternational-Live 4
0.00 × 4
ICMarketsSC-Live11
0.09 × 22
ICMarkets-Live02
0.15 × 68
FBS-Real-6
0.25 × 4
ICMarketsSC-Live27
0.28 × 105
ICMarketsSC-Live26
0.29 × 7
Axi-US06-Live
0.47 × 108
ICMarketsSC-Live31
0.50 × 2
MEXIntGroup-Real
0.71 × 7
FusionMarkets-Live
1.00 × 2
Pepperstone-Demo01
1.00 × 4
8 더...
리뷰 없음
2026.01.05 04:58
No swaps are charged
2026.01.05 04:58
No swaps are charged
2025.12.19 07:20
No swaps are charged on the signal account
2025.11.21 17:32
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.20 21:11
High current drawdown in 35% indicates the absence of risk limitation
2025.11.20 20:11
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.20 19:11
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.09.19 21:40
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:20 - 1:500
2025.09.08 15:35
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.05 00:18
80% of growth achieved within 6 days. This comprises 4.96% of days out of 121 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.03 15:50
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.02 16:43
80% of growth achieved within 5 days. This comprises 4.24% of days out of 118 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.26 11:06
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.04 18:11
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.04 11:15
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.12% of days out of 89 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.04 07:08
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
시그널
가격
성장
구독자
자금
잔고
Expert Advisor
트레이드
이익 %
활동
PF
기대수익
축소
레버리지
SXS US fund
월별 2000 USD
143%
0
0
USD
12K
USD
35
0%
2 104
80%
98%
1.38
2.00
USD
36%
1:20
복제

MetaTrader에서 거래 복제는 어떻게 수행됩니까? 튜토리얼 영상 시청

시그널에 구독하면 공급업자의 1개월 이내 거래를 복제할 수 있습니다. 구독이 작동하려면 MetaTrader 4 트레이딩 터미널을 사용해야 합니다.

플랫폼을 아직 설치하지 않은 경우, 여기에서 다운로드하실 수 있습니다.