- Incremento
- Balance
- Equidad
- Reducción
Total de Trades:
1 997
Transacciones Rentables:
1 602 (80.22%)
Transacciones Irrentables:
395 (19.78%)
Mejor transacción:
193.12 USD
Peor transacción:
-286.96 USD
Beneficio Bruto:
14 178.20 USD (3 906 400 pips)
Pérdidas Brutas:
-9 983.96 USD (2 950 235 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
64 (529.31 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
552.92 USD (41)
Ratio de Sharpe:
0.10
Actividad comercial:
97.74%
Carga máxima del depósito:
99.34%
Último trade:
5 horas
Trades a la semana:
105
Tiempo medio de espera:
18 horas
Factor de Recuperación:
2.42
Transacciones Largas:
1 325 (66.35%)
Transacciones Cortas:
672 (33.65%)
Factor de Beneficio:
1.42
Beneficio Esperado:
2.10 USD
Beneficio medio:
8.85 USD
Pérdidas medias:
-25.28 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
14 (-349.41 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-377.35 USD (2)
Crecimiento al mes:
16.21%
Pronóstico anual:
196.74%
Trading algorítmico:
0%
Reducción de balance:
Absoluto:
0.00 USD
Máxima:
1 733.48 USD (26.65%)
Reducción relativa:
De balance:
19.74% (559.37 USD)
De fondos:
35.61% (3 892.27 USD)
Distribución
|Símbolo
|Transacciones
|Sell
|Buy
|US500.f
|452
|DJ30.f
|326
|XAUUSD
|324
|USTEC.f
|309
|GOLD.f
|177
|DE40.f
|166
|EURUSD
|39
|BTCUSD
|37
|US30
|36
|NAS100
|24
|SPX500
|23
|SILVER.f
|19
|XAGUSD
|17
|USDJPY
|12
|GBPUSD
|11
|GER30
|6
|USDCNH
|6
|JPN225.f
|3
|UK100
|3
|HK50.f
|2
|UK100.f
|1
|HK50
|1
|UKBRENT.f
|1
|US2000.f
|1
|ETHUSD
|1
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|Símbolo
|Beneficio Bruto, USD
|Loss, USD
|Beneficio, USD
|US500.f
|2.7K
|DJ30.f
|301
|XAUUSD
|-20
|USTEC.f
|383
|GOLD.f
|57
|DE40.f
|707
|EURUSD
|-38
|BTCUSD
|94
|US30
|-16
|NAS100
|-89
|SPX500
|92
|SILVER.f
|36
|XAGUSD
|23
|USDJPY
|5
|GBPUSD
|-9
|GER30
|-1
|USDCNH
|-101
|JPN225.f
|-21
|UK100
|2
|HK50.f
|29
|UK100.f
|13
|HK50
|3
|UKBRENT.f
|5
|US2000.f
|3
|ETHUSD
|4
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|Símbolo
|Beneficio Bruto, pips
|Loss, pips
|Beneficio, pips
|US500.f
|465K
|DJ30.f
|27K
|XAUUSD
|-219
|USTEC.f
|190K
|GOLD.f
|12K
|DE40.f
|243K
|EURUSD
|346
|BTCUSD
|22K
|US30
|-390
|NAS100
|-6.2K
|SPX500
|2.3K
|SILVER.f
|634
|XAGUSD
|654
|USDJPY
|313
|GBPUSD
|381
|GER30
|237
|USDCNH
|-2.6K
|JPN225.f
|-2.2K
|UK100
|-197
|HK50.f
|2.3K
|UK100.f
|10
|HK50
|2.1K
|UKBRENT.f
|100
|US2000.f
|594
|ETHUSD
|426
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
- Deposit load
- Reducción
Mejor transacción: +193.12 USD
Peor transacción: -287 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 41
Máximo de pérdidas consecutivas: 2
Beneficio máximo consecutivo: +529.31 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -349.41 USD
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "BlackBullMarkets-Live" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.
|
ForexTimeFXTM-ECN
|0.00 × 2
|
VantageInternational-Live 22
|0.00 × 10
|
EGlobal-Cent4
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge02
|0.00 × 2
|
ACYSecurities-Live
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live22
|0.00 × 37
|
RoboForex-ECN-2
|0.00 × 14
|
ICMarketsSC-Live24
|0.00 × 12
|
ATCBrokers-Live 1
|0.00 × 8
|
FBS-Real-10
|0.00 × 4
|
ICMarkets-Live09
|0.00 × 2
|
ICMarkets-Live04
|0.00 × 4
|
UniverseWheel-Live
|0.00 × 3
|
VantageFXInternational-Live 2
|0.00 × 3
|
VantageFXInternational-Live 4
|0.00 × 4
|
ICMarketsSC-Live11
|0.09 × 22
|
ICMarkets-Live02
|0.15 × 68
|
FBS-Real-6
|0.25 × 4
|
ICMarketsSC-Live27
|0.28 × 105
|
ICMarketsSC-Live26
|0.29 × 7
|
Axi-US06-Live
|0.47 × 108
|
ICMarketsSC-Live31
|0.50 × 2
|
MEXIntGroup-Real
|0.71 × 7
|
FusionMarkets-Live
|1.00 × 2
|
Pepperstone-Demo01
|1.00 × 4
No hay comentarios
