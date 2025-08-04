SeñalesSecciones
Señales / MetaTrader 4 / SXS US fund
Ke Liang Ren

SXS US fund

Ke Liang Ren
0 comentarios
Fiabilidad
34 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 2000 USD al mes
incremento desde 2025 142%
BlackBullMarkets-Live
1:20
Autorícese o regístrese para ver la estadística detallada
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
1 997
Transacciones Rentables:
1 602 (80.22%)
Transacciones Irrentables:
395 (19.78%)
Mejor transacción:
193.12 USD
Peor transacción:
-286.96 USD
Beneficio Bruto:
14 178.20 USD (3 906 400 pips)
Pérdidas Brutas:
-9 983.96 USD (2 950 235 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
64 (529.31 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
552.92 USD (41)
Ratio de Sharpe:
0.10
Actividad comercial:
97.74%
Carga máxima del depósito:
99.34%
Último trade:
5 horas
Trades a la semana:
105
Tiempo medio de espera:
18 horas
Factor de Recuperación:
2.42
Transacciones Largas:
1 325 (66.35%)
Transacciones Cortas:
672 (33.65%)
Factor de Beneficio:
1.42
Beneficio Esperado:
2.10 USD
Beneficio medio:
8.85 USD
Pérdidas medias:
-25.28 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
14 (-349.41 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-377.35 USD (2)
Crecimiento al mes:
16.21%
Pronóstico anual:
196.74%
Trading algorítmico:
0%
Reducción de balance:
Absoluto:
0.00 USD
Máxima:
1 733.48 USD (26.65%)
Reducción relativa:
De balance:
19.74% (559.37 USD)
De fondos:
35.61% (3 892.27 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
US500.f 452
DJ30.f 326
XAUUSD 324
USTEC.f 309
GOLD.f 177
DE40.f 166
EURUSD 39
BTCUSD 37
US30 36
NAS100 24
SPX500 23
SILVER.f 19
XAGUSD 17
USDJPY 12
GBPUSD 11
GER30 6
USDCNH 6
JPN225.f 3
UK100 3
HK50.f 2
UK100.f 1
HK50 1
UKBRENT.f 1
US2000.f 1
ETHUSD 1
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
US500.f 2.7K
DJ30.f 301
XAUUSD -20
USTEC.f 383
GOLD.f 57
DE40.f 707
EURUSD -38
BTCUSD 94
US30 -16
NAS100 -89
SPX500 92
SILVER.f 36
XAGUSD 23
USDJPY 5
GBPUSD -9
GER30 -1
USDCNH -101
JPN225.f -21
UK100 2
HK50.f 29
UK100.f 13
HK50 3
UKBRENT.f 5
US2000.f 3
ETHUSD 4
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
US500.f 465K
DJ30.f 27K
XAUUSD -219
USTEC.f 190K
GOLD.f 12K
DE40.f 243K
EURUSD 346
BTCUSD 22K
US30 -390
NAS100 -6.2K
SPX500 2.3K
SILVER.f 634
XAGUSD 654
USDJPY 313
GBPUSD 381
GER30 237
USDCNH -2.6K
JPN225.f -2.2K
UK100 -197
HK50.f 2.3K
UK100.f 10
HK50 2.1K
UKBRENT.f 100
US2000.f 594
ETHUSD 426
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +193.12 USD
Peor transacción: -287 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 41
Máximo de pérdidas consecutivas: 2
Beneficio máximo consecutivo: +529.31 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -349.41 USD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "BlackBullMarkets-Live" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

ForexTimeFXTM-ECN
0.00 × 2
VantageInternational-Live 22
0.00 × 10
EGlobal-Cent4
0.00 × 1
Pepperstone-Edge02
0.00 × 2
ACYSecurities-Live
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live22
0.00 × 37
RoboForex-ECN-2
0.00 × 14
ICMarketsSC-Live24
0.00 × 12
ATCBrokers-Live 1
0.00 × 8
FBS-Real-10
0.00 × 4
ICMarkets-Live09
0.00 × 2
ICMarkets-Live04
0.00 × 4
UniverseWheel-Live
0.00 × 3
VantageFXInternational-Live 2
0.00 × 3
VantageFXInternational-Live 4
0.00 × 4
ICMarketsSC-Live11
0.09 × 22
ICMarkets-Live02
0.15 × 68
FBS-Real-6
0.25 × 4
ICMarketsSC-Live27
0.28 × 105
ICMarketsSC-Live26
0.29 × 7
Axi-US06-Live
0.47 × 108
ICMarketsSC-Live31
0.50 × 2
MEXIntGroup-Real
0.71 × 7
FusionMarkets-Live
1.00 × 2
Pepperstone-Demo01
1.00 × 4
otros 8...
Autorícese o regístrese para ver la estadística detallada
No hay comentarios
2025.12.19 07:20
No swaps are charged on the signal account
2025.11.21 17:32
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.20 21:11
High current drawdown in 35% indicates the absence of risk limitation
2025.11.20 20:11
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.20 19:11
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.09.19 21:40
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:20 - 1:500
2025.09.08 15:35
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.05 00:18
80% of growth achieved within 6 days. This comprises 4.96% of days out of 121 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.03 15:50
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.02 16:43
80% of growth achieved within 5 days. This comprises 4.24% of days out of 118 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.26 11:06
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.04 18:11
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.04 11:15
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.12% of days out of 89 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.04 07:08
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
Autorícese o regístrese para ver la estadística detallada
Señal
Precio
Incremento
Suscriptores
Fondos
Balance
Semanas
Robots comerciales
Trades
Rentables
Actividad
PF
Beneficio Esperado
Reducción
Apalancamiento
SXS US fund
2000 USD al mes
142%
0
0
USD
12K
USD
34
0%
1 997
80%
98%
1.42
2.10
USD
36%
1:20
Copiar

¿Cómo se realiza el copiado de las transacciones en MetaTrader? Mire el vídeo tutorial

La suscripción a la señal le da derecho a copiar las transacciones del proveedor durante 1 mes. Para que la suscripción tenga efecto, hay que utilizar el terminal MetaTrader 4.

Si no tiene la plataforma instalada, puede descargarla aquí.