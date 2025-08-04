- 成长
交易:
1 978
盈利交易:
1 584 (80.08%)
亏损交易:
394 (19.92%)
最好交易:
193.12 USD
最差交易:
-286.96 USD
毛利:
14 043.59 USD (3 875 130 pips)
毛利亏损:
-9 982.14 USD (2 950 054 pips)
最大连续赢利:
64 (529.31 USD)
最大连续盈利:
552.92 USD (41)
夏普比率:
0.10
交易活动:
97.74%
最大入金加载:
99.34%
最近交易:
19 几分钟前
每周交易:
99
平均持有时间:
18 小时
采收率:
2.34
长期交易:
1 320 (66.73%)
短期交易:
658 (33.27%)
利润因子:
1.41
预期回报:
2.05 USD
平均利润:
8.87 USD
平均损失:
-25.34 USD
最大连续失误:
14 (-349.41 USD)
最大连续亏损:
-377.35 USD (2)
每月增长:
11.01%
年度预测:
133.58%
算法交易:
0%
结余跌幅:
绝对:
0.00 USD
最大值:
1 733.48 USD (26.65%)
相对跌幅:
结余:
19.74% (559.37 USD)
净值:
35.61% (3 892.27 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|US500.f
|451
|DJ30.f
|326
|XAUUSD
|313
|USTEC.f
|306
|GOLD.f
|177
|DE40.f
|166
|EURUSD
|39
|US30
|35
|BTCUSD
|35
|NAS100
|24
|SPX500
|23
|SILVER.f
|19
|XAGUSD
|17
|USDJPY
|12
|GBPUSD
|11
|GER30
|6
|USDCNH
|6
|JPN225.f
|3
|UK100
|3
|HK50.f
|2
|UK100.f
|1
|HK50
|1
|UKBRENT.f
|1
|US2000.f
|1
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|US500.f
|2.7K
|DJ30.f
|301
|XAUUSD
|-116
|USTEC.f
|367
|GOLD.f
|57
|DE40.f
|707
|EURUSD
|-38
|US30
|-22
|BTCUSD
|91
|NAS100
|-89
|SPX500
|92
|SILVER.f
|36
|XAGUSD
|23
|USDJPY
|5
|GBPUSD
|-9
|GER30
|-1
|USDCNH
|-101
|JPN225.f
|-21
|UK100
|2
|HK50.f
|29
|UK100.f
|13
|HK50
|3
|UKBRENT.f
|5
|US2000.f
|3
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|US500.f
|463K
|DJ30.f
|27K
|XAUUSD
|-5K
|USTEC.f
|184K
|GOLD.f
|12K
|DE40.f
|243K
|EURUSD
|346
|US30
|-446
|BTCUSD
|3.2K
|NAS100
|-6.2K
|SPX500
|2.3K
|SILVER.f
|634
|XAGUSD
|654
|USDJPY
|313
|GBPUSD
|381
|GER30
|237
|USDCNH
|-2.6K
|JPN225.f
|-2.2K
|UK100
|-197
|HK50.f
|2.3K
|UK100.f
|10
|HK50
|2.1K
|UKBRENT.f
|100
|US2000.f
|594
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
- 入金加载
- 提取
最好交易: +193.12 USD
最差交易: -287 USD
最大连续赢利: 41
最大连续失误: 2
最大连续盈利: +529.31 USD
最大连续亏损: -349.41 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 BlackBullMarkets-Live 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
|
ForexTimeFXTM-ECN
|0.00 × 2
|
VantageInternational-Live 22
|0.00 × 10
|
EGlobal-Cent4
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge02
|0.00 × 2
|
ACYSecurities-Live
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live22
|0.00 × 37
|
RoboForex-ECN-2
|0.00 × 14
|
ICMarketsSC-Live24
|0.00 × 12
|
ATCBrokers-Live 1
|0.00 × 8
|
FBS-Real-10
|0.00 × 4
|
ICMarkets-Live09
|0.00 × 2
|
ICMarkets-Live04
|0.00 × 4
|
UniverseWheel-Live
|0.00 × 3
|
VantageFXInternational-Live 2
|0.00 × 3
|
VantageFXInternational-Live 4
|0.00 × 4
|
ICMarketsSC-Live11
|0.09 × 22
|
ICMarkets-Live02
|0.15 × 68
|
FBS-Real-6
|0.25 × 4
|
ICMarketsSC-Live27
|0.28 × 105
|
ICMarketsSC-Live26
|0.29 × 7
|
Axi-US06-Live
|0.47 × 108
|
ICMarketsSC-Live31
|0.50 × 2
|
MEXIntGroup-Real
|0.71 × 7
|
FusionMarkets-Live
|1.00 × 2
|
Pepperstone-Demo01
|1.00 × 4
