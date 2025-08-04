信号部分
信号 / MetaTrader 4 / SXS US fund
Ke Liang Ren

SXS US fund

Ke Liang Ren
0条评论
可靠性
34
0 / 0 USD
每月复制 2000 USD per 
增长自 2025 140%
BlackBullMarkets-Live
1:20
  • 成长
  • 结余
  • 净值
  • 提取
交易:
1 978
盈利交易:
1 584 (80.08%)
亏损交易:
394 (19.92%)
最好交易:
193.12 USD
最差交易:
-286.96 USD
毛利:
14 043.59 USD (3 875 130 pips)
毛利亏损:
-9 982.14 USD (2 950 054 pips)
最大连续赢利:
64 (529.31 USD)
最大连续盈利:
552.92 USD (41)
夏普比率:
0.10
交易活动:
97.74%
最大入金加载:
99.34%
最近交易:
19 几分钟前
每周交易:
99
平均持有时间:
18 小时
采收率:
2.34
长期交易:
1 320 (66.73%)
短期交易:
658 (33.27%)
利润因子:
1.41
预期回报:
2.05 USD
平均利润:
8.87 USD
平均损失:
-25.34 USD
最大连续失误:
14 (-349.41 USD)
最大连续亏损:
-377.35 USD (2)
每月增长:
11.01%
年度预测:
133.58%
算法交易:
0%
结余跌幅:
绝对:
0.00 USD
最大值:
1 733.48 USD (26.65%)
相对跌幅:
结余:
19.74% (559.37 USD)
净值:
35.61% (3 892.27 USD)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
US500.f 451
DJ30.f 326
XAUUSD 313
USTEC.f 306
GOLD.f 177
DE40.f 166
EURUSD 39
US30 35
BTCUSD 35
NAS100 24
SPX500 23
SILVER.f 19
XAGUSD 17
USDJPY 12
GBPUSD 11
GER30 6
USDCNH 6
JPN225.f 3
UK100 3
HK50.f 2
UK100.f 1
HK50 1
UKBRENT.f 1
US2000.f 1
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
US500.f 2.7K
DJ30.f 301
XAUUSD -116
USTEC.f 367
GOLD.f 57
DE40.f 707
EURUSD -38
US30 -22
BTCUSD 91
NAS100 -89
SPX500 92
SILVER.f 36
XAGUSD 23
USDJPY 5
GBPUSD -9
GER30 -1
USDCNH -101
JPN225.f -21
UK100 2
HK50.f 29
UK100.f 13
HK50 3
UKBRENT.f 5
US2000.f 3
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
US500.f 463K
DJ30.f 27K
XAUUSD -5K
USTEC.f 184K
GOLD.f 12K
DE40.f 243K
EURUSD 346
US30 -446
BTCUSD 3.2K
NAS100 -6.2K
SPX500 2.3K
SILVER.f 634
XAGUSD 654
USDJPY 313
GBPUSD 381
GER30 237
USDCNH -2.6K
JPN225.f -2.2K
UK100 -197
HK50.f 2.3K
UK100.f 10
HK50 2.1K
UKBRENT.f 100
US2000.f 594
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
  • 入金加载
  • 提取
最好交易: +193.12 USD
最差交易: -287 USD
最大连续赢利: 41
最大连续失误: 2
最大连续盈利: +529.31 USD
最大连续亏损: -349.41 USD

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 BlackBullMarkets-Live 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

ForexTimeFXTM-ECN
0.00 × 2
VantageInternational-Live 22
0.00 × 10
EGlobal-Cent4
0.00 × 1
Pepperstone-Edge02
0.00 × 2
ACYSecurities-Live
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live22
0.00 × 37
RoboForex-ECN-2
0.00 × 14
ICMarketsSC-Live24
0.00 × 12
ATCBrokers-Live 1
0.00 × 8
FBS-Real-10
0.00 × 4
ICMarkets-Live09
0.00 × 2
ICMarkets-Live04
0.00 × 4
UniverseWheel-Live
0.00 × 3
VantageFXInternational-Live 2
0.00 × 3
VantageFXInternational-Live 4
0.00 × 4
ICMarketsSC-Live11
0.09 × 22
ICMarkets-Live02
0.15 × 68
FBS-Real-6
0.25 × 4
ICMarketsSC-Live27
0.28 × 105
ICMarketsSC-Live26
0.29 × 7
Axi-US06-Live
0.47 × 108
ICMarketsSC-Live31
0.50 × 2
MEXIntGroup-Real
0.71 × 7
FusionMarkets-Live
1.00 × 2
Pepperstone-Demo01
1.00 × 4
没有评论
2025.12.19 07:20
No swaps are charged on the signal account
2025.11.21 17:32
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.20 21:11
High current drawdown in 35% indicates the absence of risk limitation
2025.11.20 20:11
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.20 19:11
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.09.19 21:40
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:20 - 1:500
2025.09.08 15:35
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.05 00:18
80% of growth achieved within 6 days. This comprises 4.96% of days out of 121 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.03 15:50
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.02 16:43
80% of growth achieved within 5 days. This comprises 4.24% of days out of 118 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.26 11:06
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.04 18:11
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.04 11:15
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.12% of days out of 89 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.04 07:08
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
在MetaTrader中如何执行复制交易？请看视频教程

信号订阅允许您在一个月内复制提供商的交易。若要进行订阅工作，您应该使用MetaTrader 4交易程序端。

如果您还没有安装平台，您可以在这里下载