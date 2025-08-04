- Прирост
Всего трейдов:
1 968
Прибыльных трейдов:
1 574 (79.97%)
Убыточных трейдов:
394 (20.02%)
Лучший трейд:
193.12 USD
Худший трейд:
-286.96 USD
Общая прибыль:
13 962.99 USD (3 692 150 pips)
Общий убыток:
-9 982.14 USD (2 950 054 pips)
Макс. серия выигрышей:
64 (529.31 USD)
Макс. прибыль в серии:
552.92 USD (41)
Коэффициент Шарпа:
0.10
Торговая активность:
97.74%
Макс. загрузка депозита:
99.34%
Последний трейд:
14 часов
Трейдов в неделю:
152
Ср. время удержания:
18 часов
Фактор восстановления:
2.30
Длинных трейдов:
1 318 (66.97%)
Коротких трейдов:
650 (33.03%)
Профит фактор:
1.40
Мат. ожидание:
2.02 USD
Средняя прибыль:
8.87 USD
Средний убыток:
-25.34 USD
Макс. серия проигрышей:
14 (-349.41 USD)
Макс. убыток в серии:
-377.35 USD (2)
Прирост в месяц:
9.81%
Годовой прогноз:
118.99%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
1 733.48 USD (26.65%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
19.74% (559.37 USD)
По эквити:
35.61% (3 892.27 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|US500.f
|449
|DJ30.f
|326
|XAUUSD
|311
|USTEC.f
|306
|GOLD.f
|177
|DE40.f
|166
|EURUSD
|39
|BTCUSD
|33
|US30
|32
|NAS100
|24
|SPX500
|23
|SILVER.f
|19
|XAGUSD
|17
|GBPUSD
|11
|USDJPY
|11
|GER30
|6
|USDCNH
|6
|JPN225.f
|3
|UK100
|3
|HK50.f
|2
|UK100.f
|1
|HK50
|1
|UKBRENT.f
|1
|US2000.f
|1
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|US500.f
|2.7K
|DJ30.f
|301
|XAUUSD
|-122
|USTEC.f
|367
|GOLD.f
|57
|DE40.f
|707
|EURUSD
|-38
|BTCUSD
|36
|US30
|-31
|NAS100
|-89
|SPX500
|92
|SILVER.f
|36
|XAGUSD
|23
|GBPUSD
|-9
|USDJPY
|-4
|GER30
|-1
|USDCNH
|-101
|JPN225.f
|-21
|UK100
|2
|HK50.f
|29
|UK100.f
|13
|HK50
|3
|UKBRENT.f
|5
|US2000.f
|3
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|US500.f
|463K
|DJ30.f
|27K
|XAUUSD
|-5.6K
|USTEC.f
|184K
|GOLD.f
|12K
|DE40.f
|243K
|EURUSD
|346
|BTCUSD
|-179K
|US30
|-531
|NAS100
|-6.2K
|SPX500
|2.3K
|SILVER.f
|634
|XAGUSD
|654
|GBPUSD
|381
|USDJPY
|39
|GER30
|237
|USDCNH
|-2.6K
|JPN225.f
|-2.2K
|UK100
|-197
|HK50.f
|2.3K
|UK100.f
|10
|HK50
|2.1K
|UKBRENT.f
|100
|US2000.f
|594
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +193.12 USD
Худший трейд: -287 USD
Макс. серия выигрышей: 41
Макс. серия проигрышей: 2
Макс. прибыль в серии: +529.31 USD
Макс. убыток в серии: -349.41 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "BlackBullMarkets-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
ForexTimeFXTM-ECN
|0.00 × 2
|
VantageInternational-Live 22
|0.00 × 10
|
EGlobal-Cent4
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge02
|0.00 × 2
|
ACYSecurities-Live
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live22
|0.00 × 37
|
RoboForex-ECN-2
|0.00 × 14
|
ICMarketsSC-Live24
|0.00 × 12
|
ATCBrokers-Live 1
|0.00 × 8
|
FBS-Real-10
|0.00 × 4
|
ICMarkets-Live09
|0.00 × 2
|
ICMarkets-Live04
|0.00 × 4
|
UniverseWheel-Live
|0.00 × 3
|
VantageFXInternational-Live 2
|0.00 × 3
|
VantageFXInternational-Live 4
|0.00 × 4
|
ICMarketsSC-Live11
|0.09 × 22
|
ICMarkets-Live02
|0.15 × 68
|
FBS-Real-6
|0.25 × 4
|
ICMarketsSC-Live27
|0.28 × 105
|
ICMarketsSC-Live26
|0.29 × 7
|
Axi-US06-Live
|0.47 × 108
|
ICMarketsSC-Live31
|0.50 × 2
|
MEXIntGroup-Real
|0.71 × 7
|
FusionMarkets-Live
|1.00 × 2
|
Pepperstone-Demo01
|1.00 × 4
Нет отзывов
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
2000 USD в месяц
138%
0
0
USD
USD
12K
USD
USD
33
0%
1 968
79%
98%
1.39
2.02
USD
USD
36%
1:20