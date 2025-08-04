СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 4 / SXS US fund
Ke Liang Ren

SXS US fund

Ke Liang Ren
0 отзывов
Надежность
33 недели
0 / 0 USD
Копировать за 2000 USD в месяц
прирост с 2025 138%
BlackBullMarkets-Live
1:20
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
1 968
Прибыльных трейдов:
1 574 (79.97%)
Убыточных трейдов:
394 (20.02%)
Лучший трейд:
193.12 USD
Худший трейд:
-286.96 USD
Общая прибыль:
13 962.99 USD (3 692 150 pips)
Общий убыток:
-9 982.14 USD (2 950 054 pips)
Макс. серия выигрышей:
64 (529.31 USD)
Макс. прибыль в серии:
552.92 USD (41)
Коэффициент Шарпа:
0.10
Торговая активность:
97.74%
Макс. загрузка депозита:
99.34%
Последний трейд:
14 часов
Трейдов в неделю:
152
Ср. время удержания:
18 часов
Фактор восстановления:
2.30
Длинных трейдов:
1 318 (66.97%)
Коротких трейдов:
650 (33.03%)
Профит фактор:
1.40
Мат. ожидание:
2.02 USD
Средняя прибыль:
8.87 USD
Средний убыток:
-25.34 USD
Макс. серия проигрышей:
14 (-349.41 USD)
Макс. убыток в серии:
-377.35 USD (2)
Прирост в месяц:
9.81%
Годовой прогноз:
118.99%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
1 733.48 USD (26.65%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
19.74% (559.37 USD)
По эквити:
35.61% (3 892.27 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
US500.f 449
DJ30.f 326
XAUUSD 311
USTEC.f 306
GOLD.f 177
DE40.f 166
EURUSD 39
BTCUSD 33
US30 32
NAS100 24
SPX500 23
SILVER.f 19
XAGUSD 17
GBPUSD 11
USDJPY 11
GER30 6
USDCNH 6
JPN225.f 3
UK100 3
HK50.f 2
UK100.f 1
HK50 1
UKBRENT.f 1
US2000.f 1
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
US500.f 2.7K
DJ30.f 301
XAUUSD -122
USTEC.f 367
GOLD.f 57
DE40.f 707
EURUSD -38
BTCUSD 36
US30 -31
NAS100 -89
SPX500 92
SILVER.f 36
XAGUSD 23
GBPUSD -9
USDJPY -4
GER30 -1
USDCNH -101
JPN225.f -21
UK100 2
HK50.f 29
UK100.f 13
HK50 3
UKBRENT.f 5
US2000.f 3
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
US500.f 463K
DJ30.f 27K
XAUUSD -5.6K
USTEC.f 184K
GOLD.f 12K
DE40.f 243K
EURUSD 346
BTCUSD -179K
US30 -531
NAS100 -6.2K
SPX500 2.3K
SILVER.f 634
XAGUSD 654
GBPUSD 381
USDJPY 39
GER30 237
USDCNH -2.6K
JPN225.f -2.2K
UK100 -197
HK50.f 2.3K
UK100.f 10
HK50 2.1K
UKBRENT.f 100
US2000.f 594
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +193.12 USD
Худший трейд: -287 USD
Макс. серия выигрышей: 41
Макс. серия проигрышей: 2
Макс. прибыль в серии: +529.31 USD
Макс. убыток в серии: -349.41 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "BlackBullMarkets-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

ForexTimeFXTM-ECN
0.00 × 2
VantageInternational-Live 22
0.00 × 10
EGlobal-Cent4
0.00 × 1
Pepperstone-Edge02
0.00 × 2
ACYSecurities-Live
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live22
0.00 × 37
RoboForex-ECN-2
0.00 × 14
ICMarketsSC-Live24
0.00 × 12
ATCBrokers-Live 1
0.00 × 8
FBS-Real-10
0.00 × 4
ICMarkets-Live09
0.00 × 2
ICMarkets-Live04
0.00 × 4
UniverseWheel-Live
0.00 × 3
VantageFXInternational-Live 2
0.00 × 3
VantageFXInternational-Live 4
0.00 × 4
ICMarketsSC-Live11
0.09 × 22
ICMarkets-Live02
0.15 × 68
FBS-Real-6
0.25 × 4
ICMarketsSC-Live27
0.28 × 105
ICMarketsSC-Live26
0.29 × 7
Axi-US06-Live
0.47 × 108
ICMarketsSC-Live31
0.50 × 2
MEXIntGroup-Real
0.71 × 7
FusionMarkets-Live
1.00 × 2
Pepperstone-Demo01
1.00 × 4
еще 8...
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
Нет отзывов
2025.12.19 07:20
No swaps are charged on the signal account
2025.11.21 17:32
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.20 21:11
High current drawdown in 35% indicates the absence of risk limitation
2025.11.20 20:11
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.20 19:11
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.09.19 21:40
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:20 - 1:500
2025.09.08 15:35
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.05 00:18
80% of growth achieved within 6 days. This comprises 4.96% of days out of 121 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.03 15:50
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.02 16:43
80% of growth achieved within 5 days. This comprises 4.24% of days out of 118 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.26 11:06
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.04 18:11
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.04 11:15
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.12% of days out of 89 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.04 07:08
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
SXS US fund
2000 USD в месяц
138%
0
0
USD
12K
USD
33
0%
1 968
79%
98%
1.39
2.02
USD
36%
1:20
Копировать

Как происходит копирование сделок в MetaTrader? Посмотрите обучающее видео

Подписка на сигнал дает вам право копировать сделки поставщика в течение 1 месяца. Для работы подписки необходимо использовать торговый терминал MetaTrader 4.

Если платформа у вас не установлена, вы можете скачать ее здесь.