Signale / MetaTrader 4 / SXS US fund
Ke Liang Ren

SXS US fund

Ke Liang Ren
0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
34 Wochen
0 / 0 USD
Für 2000 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2025 146%
BlackBullMarkets-Live
1:20
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
2 015
Gewinntrades:
1 618 (80.29%)
Verlusttrades:
397 (19.70%)
Bester Trade:
193.12 USD
Schlechtester Trade:
-286.96 USD
Bruttoprofit:
14 369.44 USD (3 969 937 pips)
Bruttoverlust:
-9 997.75 USD (2 950 619 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
64 (529.31 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
552.92 USD (41)
Sharpe Ratio:
0.10
Trading-Aktivität:
97.74%
Max deposit load:
99.34%
Letzter Trade:
2 Stunden
Trades pro Woche:
102
Durchschn. Haltezeit:
18 Stunden
Erholungsfaktor:
2.52
Long-Positionen:
1 340 (66.50%)
Short-Positionen:
675 (33.50%)
Profit-Faktor:
1.44
Mathematische Gewinnerwartung:
2.17 USD
Durchschnittlicher Profit:
8.88 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-25.18 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
14 (-349.41 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-377.35 USD (2)
Wachstum pro Monat :
18.00%
Jahresprognose:
218.46%
Algo-Trading:
0%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
0.00 USD
Maximaler:
1 733.48 USD (26.65%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
19.74% (559.37 USD)
Kapital:
35.61% (3 892.27 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
US500.f 453
XAUUSD 332
DJ30.f 328
USTEC.f 309
GOLD.f 181
DE40.f 166
EURUSD 39
BTCUSD 38
US30 36
NAS100 24
SPX500 23
SILVER.f 21
XAGUSD 17
USDJPY 12
GBPUSD 11
GER30 6
USDCNH 6
JPN225.f 3
UK100 3
HK50.f 2
UK100.f 1
HK50 1
UKBRENT.f 1
US2000.f 1
ETHUSD 1
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
US500.f 2.7K
XAUUSD 70
DJ30.f 306
USTEC.f 383
GOLD.f 115
DE40.f 707
EURUSD -38
BTCUSD 101
US30 -16
NAS100 -89
SPX500 92
SILVER.f 51
XAGUSD 23
USDJPY 5
GBPUSD -9
GER30 -1
USDCNH -101
JPN225.f -21
UK100 2
HK50.f 29
UK100.f 13
HK50 3
UKBRENT.f 5
US2000.f 3
ETHUSD 4
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
US500.f 465K
XAUUSD 7.6K
DJ30.f 28K
USTEC.f 190K
GOLD.f 16K
DE40.f 243K
EURUSD 346
BTCUSD 71K
US30 -390
NAS100 -6.2K
SPX500 2.3K
SILVER.f 931
XAGUSD 654
USDJPY 313
GBPUSD 381
GER30 237
USDCNH -2.6K
JPN225.f -2.2K
UK100 -197
HK50.f 2.3K
UK100.f 10
HK50 2.1K
UKBRENT.f 100
US2000.f 594
ETHUSD 426
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +193.12 USD
Schlechtester Trade: -287 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 41
Max. aufeinandergehende Verluste: 2
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +529.31 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -349.41 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "BlackBullMarkets-Live" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

ForexTimeFXTM-ECN
0.00 × 2
VantageInternational-Live 22
0.00 × 10
EGlobal-Cent4
0.00 × 1
Pepperstone-Edge02
0.00 × 2
ACYSecurities-Live
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live22
0.00 × 37
RoboForex-ECN-2
0.00 × 14
ICMarketsSC-Live24
0.00 × 12
ATCBrokers-Live 1
0.00 × 8
FBS-Real-10
0.00 × 4
ICMarkets-Live09
0.00 × 2
ICMarkets-Live04
0.00 × 4
UniverseWheel-Live
0.00 × 3
VantageFXInternational-Live 2
0.00 × 3
VantageFXInternational-Live 4
0.00 × 4
ICMarketsSC-Live11
0.09 × 22
ICMarkets-Live02
0.15 × 68
FBS-Real-6
0.25 × 4
ICMarketsSC-Live27
0.28 × 105
ICMarketsSC-Live26
0.29 × 7
Axi-US06-Live
0.47 × 108
ICMarketsSC-Live31
0.50 × 2
MEXIntGroup-Real
0.71 × 7
FusionMarkets-Live
1.00 × 2
Pepperstone-Demo01
1.00 × 4
noch 8 ...
Keine Bewertungen
2025.12.19 07:20
No swaps are charged on the signal account
2025.11.21 17:32
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.20 21:11
High current drawdown in 35% indicates the absence of risk limitation
2025.11.20 20:11
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.20 19:11
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.09.19 21:40
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:20 - 1:500
2025.09.08 15:35
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.05 00:18
80% of growth achieved within 6 days. This comprises 4.96% of days out of 121 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.03 15:50
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.02 16:43
80% of growth achieved within 5 days. This comprises 4.24% of days out of 118 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.26 11:06
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.04 18:11
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.04 11:15
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.12% of days out of 89 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.04 07:08
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
