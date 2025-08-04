SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 4 / SXS US fund
Ke Liang Ren

SXS US fund

Ke Liang Ren
0 recensioni
Affidabilità
21 settimane
0 / 0 USD
Copia per 2000 USD al mese
crescita dal 2025 98%
BlackBullMarkets-Live
1:20
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
713
Profit Trade:
553 (77.55%)
Loss Trade:
160 (22.44%)
Best Trade:
138.83 USD
Worst Trade:
-184.43 USD
Profitto lordo:
6 323.30 USD (1 710 414 pips)
Perdita lorda:
-3 498.21 USD (1 047 659 pips)
Vincite massime consecutive:
41 (552.92 USD)
Massimo profitto consecutivo:
552.92 USD (41)
Indice di Sharpe:
0.17
Attività di trading:
95.74%
Massimo carico di deposito:
99.34%
Ultimo trade:
19 ore fa
Trade a settimana:
78
Tempo di attesa medio:
16 ore
Fattore di recupero:
5.05
Long Trade:
447 (62.69%)
Short Trade:
266 (37.31%)
Fattore di profitto:
1.81
Profitto previsto:
3.96 USD
Profitto medio:
11.43 USD
Perdita media:
-21.86 USD
Massime perdite consecutive:
14 (-349.41 USD)
Massima perdita consecutiva:
-349.41 USD (14)
Crescita mensile:
19.39%
Previsione annuale:
235.29%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
559.37 USD (19.74%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
19.74% (559.37 USD)
Per equità:
22.48% (1 580.89 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
US500.f 167
USTEC.f 141
DE40.f 119
DJ30.f 100
XAUUSD 90
GOLD.f 26
EURUSD 19
US30 16
GBPUSD 9
GER30 6
NAS100 5
JPN225.f 3
BTCUSD 3
XAGUSD 3
HK50.f 2
UK100.f 1
UK100 1
HK50 1
SILVER.f 1
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
US500.f 1.2K
USTEC.f 385
DE40.f 1.2K
DJ30.f 175
XAUUSD -94
GOLD.f 77
EURUSD -61
US30 -11
GBPUSD -11
GER30 -1
NAS100 -15
JPN225.f -21
BTCUSD -59
XAGUSD 12
HK50.f 29
UK100.f 13
UK100 6
HK50 3
SILVER.f 9
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
US500.f 212K
USTEC.f 197K
DE40.f 397K
DJ30.f 17K
XAUUSD -9.1K
GOLD.f 7.1K
EURUSD 190
US30 -311
GBPUSD 338
GER30 237
NAS100 -602
JPN225.f -2.2K
BTCUSD -161K
XAGUSD 84
HK50.f 2.3K
UK100.f 10
UK100 46
HK50 2.1K
SILVER.f 88
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +138.83 USD
Worst Trade: -184 USD
Vincite massime consecutive: 41
Massime perdite consecutive: 14
Massimo profitto consecutivo: +552.92 USD
Massima perdita consecutiva: -349.41 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "BlackBullMarkets-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

ForexTimeFXTM-ECN
0.00 × 2
VantageInternational-Live 22
0.00 × 10
ATCBrokers-Live 1
0.00 × 8
EGlobal-Cent4
0.00 × 1
ACYSecurities-Live
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live22
0.00 × 37
RoboForex-ECN-2
0.00 × 14
Pepperstone-Edge02
0.00 × 1
FBS-Real-10
0.00 × 3
FBS-Real-6
0.00 × 3
VantageFXInternational-Live 2
0.00 × 2
VantageFXInternational-Live 4
0.00 × 3
ICMarkets-Live04
0.00 × 4
ICMarkets-Live09
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live24
0.00 × 12
ICMarketsSC-Live11
0.09 × 22
ICMarkets-Live02
0.15 × 68
ICMarketsSC-Live26
0.29 × 7
ICMarketsSC-Live27
0.40 × 42
Axi-US06-Live
0.47 × 108
ICMarketsSC-Live31
0.50 × 2
MEXIntGroup-Real
0.71 × 7
Pepperstone-Demo01
1.00 × 4
FusionMarkets-Live
2.00 × 1
BlackBullMarkets-Live
2.04 × 379
7 più
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Non ci sono recensioni
2025.09.19 21:40
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:20 - 1:500
2025.09.08 15:35
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.05 00:18
80% of growth achieved within 6 days. This comprises 4.96% of days out of 121 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.03 15:50
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.02 16:43
80% of growth achieved within 5 days. This comprises 4.24% of days out of 118 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.26 11:06
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.04 18:11
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.04 11:15
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.12% of days out of 89 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.04 07:08
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
SXS US fund
2000USD al mese
98%
0
0
USD
5.8K
USD
21
0%
713
77%
96%
1.80
3.96
USD
22%
1:20
Copia

Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 4.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.