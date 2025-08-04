- Crescita
Trade:
713
Profit Trade:
553 (77.55%)
Loss Trade:
160 (22.44%)
Best Trade:
138.83 USD
Worst Trade:
-184.43 USD
Profitto lordo:
6 323.30 USD (1 710 414 pips)
Perdita lorda:
-3 498.21 USD (1 047 659 pips)
Vincite massime consecutive:
41 (552.92 USD)
Massimo profitto consecutivo:
552.92 USD (41)
Indice di Sharpe:
0.17
Attività di trading:
95.74%
Massimo carico di deposito:
99.34%
Ultimo trade:
19 ore fa
Trade a settimana:
78
Tempo di attesa medio:
16 ore
Fattore di recupero:
5.05
Long Trade:
447 (62.69%)
Short Trade:
266 (37.31%)
Fattore di profitto:
1.81
Profitto previsto:
3.96 USD
Profitto medio:
11.43 USD
Perdita media:
-21.86 USD
Massime perdite consecutive:
14 (-349.41 USD)
Massima perdita consecutiva:
-349.41 USD (14)
Crescita mensile:
19.39%
Previsione annuale:
235.29%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
559.37 USD (19.74%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
19.74% (559.37 USD)
Per equità:
22.48% (1 580.89 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|US500.f
|167
|USTEC.f
|141
|DE40.f
|119
|DJ30.f
|100
|XAUUSD
|90
|GOLD.f
|26
|EURUSD
|19
|US30
|16
|GBPUSD
|9
|GER30
|6
|NAS100
|5
|JPN225.f
|3
|BTCUSD
|3
|XAGUSD
|3
|HK50.f
|2
|UK100.f
|1
|UK100
|1
|HK50
|1
|SILVER.f
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|US500.f
|1.2K
|USTEC.f
|385
|DE40.f
|1.2K
|DJ30.f
|175
|XAUUSD
|-94
|GOLD.f
|77
|EURUSD
|-61
|US30
|-11
|GBPUSD
|-11
|GER30
|-1
|NAS100
|-15
|JPN225.f
|-21
|BTCUSD
|-59
|XAGUSD
|12
|HK50.f
|29
|UK100.f
|13
|UK100
|6
|HK50
|3
|SILVER.f
|9
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|US500.f
|212K
|USTEC.f
|197K
|DE40.f
|397K
|DJ30.f
|17K
|XAUUSD
|-9.1K
|GOLD.f
|7.1K
|EURUSD
|190
|US30
|-311
|GBPUSD
|338
|GER30
|237
|NAS100
|-602
|JPN225.f
|-2.2K
|BTCUSD
|-161K
|XAGUSD
|84
|HK50.f
|2.3K
|UK100.f
|10
|UK100
|46
|HK50
|2.1K
|SILVER.f
|88
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +138.83 USD
Worst Trade: -184 USD
Vincite massime consecutive: 41
Massime perdite consecutive: 14
Massimo profitto consecutivo: +552.92 USD
Massima perdita consecutiva: -349.41 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "BlackBullMarkets-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
ForexTimeFXTM-ECN
|0.00 × 2
|
VantageInternational-Live 22
|0.00 × 10
|
ATCBrokers-Live 1
|0.00 × 8
|
EGlobal-Cent4
|0.00 × 1
|
ACYSecurities-Live
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live22
|0.00 × 37
|
RoboForex-ECN-2
|0.00 × 14
|
Pepperstone-Edge02
|0.00 × 1
|
FBS-Real-10
|0.00 × 3
|
FBS-Real-6
|0.00 × 3
|
VantageFXInternational-Live 2
|0.00 × 2
|
VantageFXInternational-Live 4
|0.00 × 3
|
ICMarkets-Live04
|0.00 × 4
|
ICMarkets-Live09
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live24
|0.00 × 12
|
ICMarketsSC-Live11
|0.09 × 22
|
ICMarkets-Live02
|0.15 × 68
|
ICMarketsSC-Live26
|0.29 × 7
|
ICMarketsSC-Live27
|0.40 × 42
|
Axi-US06-Live
|0.47 × 108
|
ICMarketsSC-Live31
|0.50 × 2
|
MEXIntGroup-Real
|0.71 × 7
|
Pepperstone-Demo01
|1.00 × 4
|
FusionMarkets-Live
|2.00 × 1
|
BlackBullMarkets-Live
|2.04 × 379
