Ke Liang Ren

SXS US fund

Ke Liang Ren
0 avis
Fiabilité
21 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 2000 USD par mois
croissance depuis 2025 96%
BlackBullMarkets-Live
1:20
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
705
Bénéfice trades:
545 (77.30%)
Perte trades:
160 (22.70%)
Meilleure transaction:
138.83 USD
Pire transaction:
-184.43 USD
Bénéfice brut:
6 263.84 USD (1 689 729 pips)
Perte brute:
-3 498.21 USD (1 047 659 pips)
Gains consécutifs maximales:
41 (552.92 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
552.92 USD (41)
Ratio de Sharpe:
0.17
Activité de trading:
95.74%
Charge de dépôt maximale:
99.34%
Dernier trade:
3 il y a des heures
Trades par semaine:
79
Temps de détention moyen:
16 heures
Facteur de récupération:
4.94
Longs trades:
440 (62.41%)
Courts trades:
265 (37.59%)
Facteur de profit:
1.79
Rendement attendu:
3.92 USD
Bénéfice moyen:
11.49 USD
Perte moyenne:
-21.86 USD
Pertes consécutives maximales:
14 (-349.41 USD)
Perte consécutive maximale:
-349.41 USD (14)
Croissance mensuelle:
18.56%
Prévision annuelle:
225.21%
Algo trading:
0%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.00 USD
Maximal:
559.37 USD (19.74%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
19.74% (559.37 USD)
Par fonds propres:
22.48% (1 580.89 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
US500.f 163
USTEC.f 139
DE40.f 117
DJ30.f 100
XAUUSD 90
GOLD.f 26
EURUSD 19
US30 16
GBPUSD 9
GER30 6
NAS100 5
JPN225.f 3
BTCUSD 3
XAGUSD 3
HK50.f 2
UK100.f 1
UK100 1
HK50 1
SILVER.f 1
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
US500.f 1.2K
USTEC.f 364
DE40.f 1.1K
DJ30.f 175
XAUUSD -94
GOLD.f 77
EURUSD -61
US30 -11
GBPUSD -11
GER30 -1
NAS100 -15
JPN225.f -21
BTCUSD -59
XAGUSD 12
HK50.f 29
UK100.f 13
UK100 6
HK50 3
SILVER.f 9
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
US500.f 208K
USTEC.f 187K
DE40.f 391K
DJ30.f 17K
XAUUSD -9.1K
GOLD.f 7.1K
EURUSD 190
US30 -311
GBPUSD 338
GER30 237
NAS100 -602
JPN225.f -2.2K
BTCUSD -161K
XAGUSD 84
HK50.f 2.3K
UK100.f 10
UK100 46
HK50 2.1K
SILVER.f 88
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +138.83 USD
Pire transaction: -184 USD
Gains consécutifs maximales: 41
Pertes consécutives maximales: 14
Bénéfice consécutif maximal: +552.92 USD
Perte consécutive maximale: -349.41 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "BlackBullMarkets-Live" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

ForexTimeFXTM-ECN
0.00 × 2
VantageInternational-Live 22
0.00 × 10
ATCBrokers-Live 1
0.00 × 8
EGlobal-Cent4
0.00 × 1
ACYSecurities-Live
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live22
0.00 × 37
RoboForex-ECN-2
0.00 × 14
Pepperstone-Edge02
0.00 × 1
FBS-Real-10
0.00 × 3
FBS-Real-6
0.00 × 3
VantageFXInternational-Live 2
0.00 × 2
VantageFXInternational-Live 4
0.00 × 3
ICMarkets-Live04
0.00 × 4
ICMarkets-Live09
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live24
0.00 × 12
ICMarketsSC-Live11
0.09 × 22
ICMarkets-Live02
0.15 × 68
ICMarketsSC-Live26
0.29 × 7
ICMarketsSC-Live27
0.40 × 42
Axi-US06-Live
0.47 × 108
ICMarketsSC-Live31
0.50 × 2
MEXIntGroup-Real
0.71 × 7
Pepperstone-Demo01
1.00 × 4
FusionMarkets-Live
2.00 × 1
BlackBullMarkets-Live
2.04 × 379
7 plus...
Aucun avis
2025.09.19 21:40
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:20 - 1:500
2025.09.08 15:35
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.05 00:18
80% of growth achieved within 6 days. This comprises 4.96% of days out of 121 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.03 15:50
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.02 16:43
80% of growth achieved within 5 days. This comprises 4.24% of days out of 118 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.26 11:06
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.04 18:11
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.04 11:15
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.12% of days out of 89 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.04 07:08
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
