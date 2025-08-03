- Croissance
- Solde
- Fonds propres
- Prélèvement
Trades:
900
Bénéfice trades:
480 (53.33%)
Perte trades:
420 (46.67%)
Meilleure transaction:
952.24 USD
Pire transaction:
-208.85 USD
Bénéfice brut:
16 176.53 USD (65 981 pips)
Perte brute:
-7 066.80 USD (16 279 pips)
Gains consécutifs maximales:
11 (248.39 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
1 234.40 USD (3)
Ratio de Sharpe:
0.19
Activité de trading:
0.04%
Charge de dépôt maximale:
57.33%
Dernier trade:
2 il y a des heures
Trades par semaine:
6
Temps de détention moyen:
1 minute
Facteur de récupération:
5.79
Longs trades:
464 (51.56%)
Courts trades:
436 (48.44%)
Facteur de profit:
2.29
Rendement attendu:
10.12 USD
Bénéfice moyen:
33.70 USD
Perte moyenne:
-16.83 USD
Pertes consécutives maximales:
37 (-538.76 USD)
Perte consécutive maximale:
-889.14 USD (6)
Croissance mensuelle:
7.04%
Prévision annuelle:
85.45%
Algo trading:
89%
Prélèvement par solde:
Absolu:
30.04 USD
Maximal:
1 573.91 USD (24.81%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
24.81% (1 573.91 USD)
Par fonds propres:
0.56% (56.54 USD)
Distribution
|Symbole
|Transactions
|Sell
|Buy
|USDJPY.fx
|572
|GBPUSD.fx
|122
|USDCAD.fx
|81
|EURUSD.fx
|79
|USDCHF.fx
|36
|AUDUSD.fx
|8
|USDJPY
|1
|GBPUSD
|1
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|Symbole
|Bénéfice brut, USD
|Perte, USD
|Profit, USD
|USDJPY.fx
|5.9K
|GBPUSD.fx
|1.3K
|USDCAD.fx
|350
|EURUSD.fx
|514
|USDCHF.fx
|952
|AUDUSD.fx
|224
|USDJPY
|142
|GBPUSD
|-209
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|Symbole
|Bénéfice brut, pips
|Perte, pips
|Profit, pips
|USDJPY.fx
|36K
|GBPUSD.fx
|5.2K
|USDCAD.fx
|3.7K
|EURUSD.fx
|2.9K
|USDCHF.fx
|1.6K
|AUDUSD.fx
|589
|USDJPY
|5
|GBPUSD
|-4
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
- Charge de dépôt
- Prélèvement
Meilleure transaction: +952.24 USD
Pire transaction: -209 USD
Gains consécutifs maximales: 3
Pertes consécutives maximales: 6
Bénéfice consécutif maximal: +248.39 USD
Perte consécutive maximale: -538.76 USD
Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "InstaFinance-UK.com" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.
Pas de données
Bonjour à tous
SPEED est un système de trading automatisé.
À partir d'août 2025, je commencerai à trader pour un boost de dépôt rapide.
Les profits seront importants.
Tout dépôt est à copier.
J'ouvre une seule position.
Je trade uniquement sur les principales paires de devises.
Mon contact : https://t.me/XFXP7
Aucun avis
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
30 USD par mois
911%
0
0
USD
USD
10K
USD
USD
134
89%
900
53%
0%
2.28
10.12
USD
USD
25%
1:100