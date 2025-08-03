SignauxSections
Valerii Sasin

SPEED

Valerii Sasin
0 avis
Fiabilité
134 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2023 911%
InstaFinance-UK.com
1:100
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
900
Bénéfice trades:
480 (53.33%)
Perte trades:
420 (46.67%)
Meilleure transaction:
952.24 USD
Pire transaction:
-208.85 USD
Bénéfice brut:
16 176.53 USD (65 981 pips)
Perte brute:
-7 066.80 USD (16 279 pips)
Gains consécutifs maximales:
11 (248.39 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
1 234.40 USD (3)
Ratio de Sharpe:
0.19
Activité de trading:
0.04%
Charge de dépôt maximale:
57.33%
Dernier trade:
2 il y a des heures
Trades par semaine:
6
Temps de détention moyen:
1 minute
Facteur de récupération:
5.79
Longs trades:
464 (51.56%)
Courts trades:
436 (48.44%)
Facteur de profit:
2.29
Rendement attendu:
10.12 USD
Bénéfice moyen:
33.70 USD
Perte moyenne:
-16.83 USD
Pertes consécutives maximales:
37 (-538.76 USD)
Perte consécutive maximale:
-889.14 USD (6)
Croissance mensuelle:
7.04%
Prévision annuelle:
85.45%
Algo trading:
89%
Prélèvement par solde:
Absolu:
30.04 USD
Maximal:
1 573.91 USD (24.81%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
24.81% (1 573.91 USD)
Par fonds propres:
0.56% (56.54 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
USDJPY.fx 572
GBPUSD.fx 122
USDCAD.fx 81
EURUSD.fx 79
USDCHF.fx 36
AUDUSD.fx 8
USDJPY 1
GBPUSD 1
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
USDJPY.fx 5.9K
GBPUSD.fx 1.3K
USDCAD.fx 350
EURUSD.fx 514
USDCHF.fx 952
AUDUSD.fx 224
USDJPY 142
GBPUSD -209
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
USDJPY.fx 36K
GBPUSD.fx 5.2K
USDCAD.fx 3.7K
EURUSD.fx 2.9K
USDCHF.fx 1.6K
AUDUSD.fx 589
USDJPY 5
GBPUSD -4
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +952.24 USD
Pire transaction: -209 USD
Gains consécutifs maximales: 3
Pertes consécutives maximales: 6
Bénéfice consécutif maximal: +248.39 USD
Perte consécutive maximale: -538.76 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "InstaFinance-UK.com" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Pas de données

Bonjour à tous

SPEED est un système de trading automatisé.

À partir d'août 2025, je commencerai à trader pour un boost de dépôt rapide.

Les profits seront importants.

Tout dépôt est à copier.

J'ouvre une seule position.

Je trade uniquement sur les principales paires de devises.

Mon contact : https://t.me/XFXP7





Aucun avis
2025.09.26 12:55
80% of growth achieved within 46 days. This comprises 4.94% of days out of 932 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.25 12:35
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.23 14:08
80% of growth achieved within 46 days. This comprises 4.95% of days out of 929 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.18 07:53
No swaps are charged
2025.09.18 07:53
No swaps are charged
2025.09.17 14:56
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.17 06:15
80% of growth achieved within 46 days. This comprises 4.98% of days out of 923 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.16 09:01
No swaps are charged on the signal account
2025.08.03 11:21
High risk of negative slippage when copying deals
