トレード:
943
利益トレード:
512 (54.29%)
損失トレード:
431 (45.71%)
ベストトレード:
952.24 USD
最悪のトレード:
-286.31 USD
総利益:
23 846.13 USD (68 315 pips)
総損失:
-8 832.20 USD (16 774 pips)
最大連続の勝ち:
11 (2 539.74 USD)
最大連続利益:
2 539.74 USD (11)
シャープレシオ:
0.21
取引アクティビティ:
0.04%
最大入金額:
57.33%
最近のトレード:
5 日前
1週間当たりの取引:
4
平均保有時間:
60 秒
リカバリーファクター:
9.54
長いトレード:
482 (51.11%)
短いトレード:
461 (48.89%)
プロフィットファクター:
2.70
期待されたペイオフ:
15.92 USD
平均利益:
46.57 USD
平均損失:
-20.49 USD
最大連続の負け:
37 (-538.76 USD)
最大連続損失:
-889.14 USD (6)
月間成長:
25.42%
年間予想:
308.39%
アルゴリズム取引:
90%
残高によるドローダウン:
絶対:
30.04 USD
最大の:
1 573.91 USD (24.81%)
比較ドローダウン:
残高による:
24.81% (1 573.91 USD)
エクイティによる:
0.78% (102.77 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|USDJPY.fx
|593
|GBPUSD.fx
|131
|USDCAD.fx
|88
|EURUSD.fx
|82
|USDCHF.fx
|39
|AUDUSD.fx
|8
|USDJPY
|1
|GBPUSD
|1
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|USDJPY.fx
|9.1K
|GBPUSD.fx
|2.7K
|USDCAD.fx
|1.5K
|EURUSD.fx
|779
|USDCHF.fx
|833
|AUDUSD.fx
|224
|USDJPY
|142
|GBPUSD
|-209
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|USDJPY.fx
|37K
|GBPUSD.fx
|5.6K
|USDCAD.fx
|4.1K
|EURUSD.fx
|2.9K
|USDCHF.fx
|1.6K
|AUDUSD.fx
|589
|USDJPY
|5
|GBPUSD
|-4
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +952.24 USD
最悪のトレード: -286 USD
最大連続の勝ち: 11
最大連続の負け: 6
最大連続利益: +2 539.74 USD
最大連続損失: -538.76 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"InstaFinance-UK.com"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
ICMarketsSC-Live17
|0.00 × 1
皆さん、こんにちは。
SPEEDは自動取引システムです。
2025年8月から、入金額を急激に増やすためにトレードを始めます。
0.18ロットをご利用いただくには、口座に最低500ドルを入金していただく必要があります。これにより、シグナル配信の収益と料金の支払いが可能になります。
理想的なコピーのためには、取引口座のレバレッジを1:50に設定します。
まず、デモ口座で取引してみて、実際の口座に最適なロットを見つけてください。
ポジションは1つだけオープンします。
各ポジションにストップロスを設定しました。
主要通貨ペアのみでトレードします。
スプレッドが小さく、ECN 取引が可能なブローカーを選択してください。
FX取引は高いリスクを伴い、元本割れにつながる可能性があります。お客様はご自身の判断と損失について全責任を負うものとします。過去のパフォーマンスは将来の成功を保証するものではありません。シグナルプロバイダーは損失について一切責任を負いません。お取引前にリスクをご確認ください。
アドバイザーは販売も行っております。ご購入に関するお問い合わせは、Telegramまでお願いいたします。
連絡先: https://t.me/XFXP7
レビューなし
