シグナルセクション
シグナル / MetaTrader 4 / SPEED
Valerii Sasin

SPEED

Valerii Sasin
レビュー0件
信頼性
146週間
0 / 0 USD
月額  30  USD  per  でコピー
成長(開始日): 2023 1 501%
InstaFinance-UK.com
1:100
リアルタイムでトレードを見るためには ログインしてください または 登録
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
943
利益トレード:
512 (54.29%)
損失トレード:
431 (45.71%)
ベストトレード:
952.24 USD
最悪のトレード:
-286.31 USD
総利益:
23 846.13 USD (68 315 pips)
総損失:
-8 832.20 USD (16 774 pips)
最大連続の勝ち:
11 (2 539.74 USD)
最大連続利益:
2 539.74 USD (11)
シャープレシオ:
0.21
取引アクティビティ:
0.04%
最大入金額:
57.33%
最近のトレード:
5 日前
1週間当たりの取引:
4
平均保有時間:
60 秒
リカバリーファクター:
9.54
長いトレード:
482 (51.11%)
短いトレード:
461 (48.89%)
プロフィットファクター:
2.70
期待されたペイオフ:
15.92 USD
平均利益:
46.57 USD
平均損失:
-20.49 USD
最大連続の負け:
37 (-538.76 USD)
最大連続損失:
-889.14 USD (6)
月間成長:
25.42%
年間予想:
308.39%
アルゴリズム取引:
90%
残高によるドローダウン:
絶対:
30.04 USD
最大の:
1 573.91 USD (24.81%)
比較ドローダウン:
残高による:
24.81% (1 573.91 USD)
エクイティによる:
0.78% (102.77 USD)

配布

シンボル ディール Sell Buy
USDJPY.fx 593
GBPUSD.fx 131
USDCAD.fx 88
EURUSD.fx 82
USDCHF.fx 39
AUDUSD.fx 8
USDJPY 1
GBPUSD 1
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
USDJPY.fx 9.1K
GBPUSD.fx 2.7K
USDCAD.fx 1.5K
EURUSD.fx 779
USDCHF.fx 833
AUDUSD.fx 224
USDJPY 142
GBPUSD -209
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
USDJPY.fx 37K
GBPUSD.fx 5.6K
USDCAD.fx 4.1K
EURUSD.fx 2.9K
USDCHF.fx 1.6K
AUDUSD.fx 589
USDJPY 5
GBPUSD -4
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +952.24 USD
最悪のトレード: -286 USD
最大連続の勝ち: 11
最大連続の負け: 6
最大連続利益: +2 539.74 USD
最大連続損失: -538.76 USD

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"InstaFinance-UK.com"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

ICMarketsSC-Live17
0.00 × 1
リアルタイムでトレードを見るためには ログインしてください または 登録

皆さん、こんにちは。

SPEEDは自動取引システムです。

2025年8月から、入金額を急激に増やすためにトレードを始めます。

0.18ロットをご利用いただくには、口座に最低500ドルを入金していただく必要があります。これにより、シグナル配信の収益と料金の支払いが可能になります。

理想的なコピーのためには、取引口座のレバレッジを1:50に設定します。

まず、デモ口座で取引してみて、実際の口座に最適なロットを見つけてください。

ポジションは1つだけオープンします。

各ポジションにストップロスを設定しました。

主要通貨ペアのみでトレードします。

スプレッドが小さく、ECN 取引が可能なブローカーを選択してください。

FX取引は高いリスクを伴い、元本割れにつながる可能性があります。お客様はご自身の判断と損失について全責任を負うものとします。過去のパフォーマンスは将来の成功を保証するものではありません。シグナルプロバイダーは損失について一切責任を負いません。お取引前にリスクをご確認ください。

アドバイザーは販売も行っております。ご購入に関するお問い合わせは、Telegramまでお願いいたします。

連絡先: https://t.me/XFXP7



レビューなし
2025.11.05 15:27
Share of days for 80% of growth is too low
2025.10.27 07:13
No swaps are charged
2025.10.27 07:13
No swaps are charged
2025.10.26 10:32
No swaps are charged on the signal account
2025.10.24 11:29
No swaps are charged
2025.10.24 11:29
No swaps are charged
2025.10.24 09:07
No swaps are charged on the signal account
2025.10.16 13:21
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.09 17:45
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.10.03 10:08
No swaps are charged
2025.10.03 10:08
No swaps are charged
2025.10.03 08:51
No swaps are charged on the signal account
2025.09.26 12:55
80% of growth achieved within 46 days. This comprises 4.94% of days out of 932 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.25 12:35
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.23 14:08
80% of growth achieved within 46 days. This comprises 4.95% of days out of 929 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.18 07:53
No swaps are charged
2025.09.18 07:53
No swaps are charged
2025.09.17 14:56
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.17 06:15
80% of growth achieved within 46 days. This comprises 4.98% of days out of 923 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.16 09:01
No swaps are charged on the signal account
リアルタイムでトレードを見るためには ログインしてください または 登録
シグナル
価格
成長
購読者
残高
残高
Expert Advisors
トレード
利益%
アクティビティ
PF
期待されたペイオフ
ドローダウン
レバレッジ
SPEED
30 USD/月
1 501%
0
0
USD
16K
USD
146
90%
943
54%
0%
2.69
15.92
USD
25%
1:100
コピー

MetaTraderの中でｄじょのように取引コピーがおこなわれるのでしょうか？チュートリアルビデオをご覧ください

シグナルを購読すれば、あなたは1ヶ月間プロバイダーの取引をコピーすることができます。購読するためには、あなたはMetaTrader 4トレーディングターミナルが必要です。

プラットフォームをまだインストールしていない場合は、ここでダウンロードしてください