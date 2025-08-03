SignaleKategorien
Valerii Sasin

SPEED

Valerii Sasin
0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
146 Wochen
0 / 0 USD
Für 30 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2023 1 501%
InstaFinance-UK.com
1:100
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
943
Gewinntrades:
512 (54.29%)
Verlusttrades:
431 (45.71%)
Bester Trade:
952.24 USD
Schlechtester Trade:
-286.31 USD
Bruttoprofit:
23 846.13 USD (68 315 pips)
Bruttoverlust:
-8 832.20 USD (16 774 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
11 (2 539.74 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
2 539.74 USD (11)
Sharpe Ratio:
0.21
Trading-Aktivität:
0.04%
Max deposit load:
57.33%
Letzter Trade:
6 Tage
Trades pro Woche:
4
Durchschn. Haltezeit:
60 Sekunden
Erholungsfaktor:
9.54
Long-Positionen:
482 (51.11%)
Short-Positionen:
461 (48.89%)
Profit-Faktor:
2.70
Mathematische Gewinnerwartung:
15.92 USD
Durchschnittlicher Profit:
46.57 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-20.49 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
37 (-538.76 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-889.14 USD (6)
Wachstum pro Monat :
25.42%
Jahresprognose:
308.39%
Algo-Trading:
90%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
30.04 USD
Maximaler:
1 573.91 USD (24.81%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
24.81% (1 573.91 USD)
Kapital:
0.78% (102.77 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
USDJPY.fx 593
GBPUSD.fx 131
USDCAD.fx 88
EURUSD.fx 82
USDCHF.fx 39
AUDUSD.fx 8
USDJPY 1
GBPUSD 1
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
USDJPY.fx 9.1K
GBPUSD.fx 2.7K
USDCAD.fx 1.5K
EURUSD.fx 779
USDCHF.fx 833
AUDUSD.fx 224
USDJPY 142
GBPUSD -209
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
USDJPY.fx 37K
GBPUSD.fx 5.6K
USDCAD.fx 4.1K
EURUSD.fx 2.9K
USDCHF.fx 1.6K
AUDUSD.fx 589
USDJPY 5
GBPUSD -4
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +952.24 USD
Schlechtester Trade: -286 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 11
Max. aufeinandergehende Verluste: 6
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +2 539.74 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -538.76 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "InstaFinance-UK.com" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

ICMarketsSC-Live17
0.00 × 1
Hallo zusammen!

SPEED ist ein automatisiertes Handelssystem.

Ab August 2025 werde ich mit dem Trading beginnen, um meine Einzahlungen schnell zu erhöhen.

Für ein 0,18-Lot benötigen Sie mindestens 500 $ auf Ihrem Konto. Damit können Sie die Signalgebühr bezahlen und Provisionen verdienen.

Für optimales Copy-Trading stellen Sie den Hebel Ihres Handelskontos auf 1:50 ein.

Probieren Sie zunächst den Handel auf einem Demokonto aus, um die optimale Lotgröße für ein Echtgeldkonto zu ermitteln.

Ich eröffne nur eine Position.

Ich habe für jede Position einen Stop-Loss festgelegt.

Ich handle nur mit den wichtigsten Währungspaaren.

Wählen Sie einen Broker mit kleinem Spread und ECN-Ausführung.

Der Devisenhandel birgt hohe Risiken und kann zum Verlust des eingesetzten Kapitals führen. Sie tragen die volle Verantwortung für Ihre Entscheidungen und Verluste. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist keine Garantie für zukünftige Erfolge. Der Signalgeber haftet nicht für Verluste. Wägen Sie die Risiken sorgfältig ab, bevor Sie handeln.

Der Advisor ist auch käuflich zu erwerben. Für Kaufinformationen kontaktieren Sie uns bitte über Telegram.

Mein Kontakt: https://t.me/XFXP7




