|Símbolo
|Transacciones
|Sell
|Buy
|USDJPY.fx
|593
|GBPUSD.fx
|131
|USDCAD.fx
|88
|EURUSD.fx
|82
|USDCHF.fx
|39
|AUDUSD.fx
|8
|USDJPY
|1
|GBPUSD
|1
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|Símbolo
|Beneficio Bruto, USD
|Loss, USD
|Beneficio, USD
|USDJPY.fx
|9.1K
|GBPUSD.fx
|2.7K
|USDCAD.fx
|1.5K
|EURUSD.fx
|779
|USDCHF.fx
|833
|AUDUSD.fx
|224
|USDJPY
|142
|GBPUSD
|-209
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|Símbolo
|Beneficio Bruto, pips
|Loss, pips
|Beneficio, pips
|USDJPY.fx
|37K
|GBPUSD.fx
|5.6K
|USDCAD.fx
|4.1K
|EURUSD.fx
|2.9K
|USDCHF.fx
|1.6K
|AUDUSD.fx
|589
|USDJPY
|5
|GBPUSD
|-4
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
- Deposit load
- Reducción
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "InstaFinance-UK.com" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.
|
ICMarketsSC-Live17
|0.00 × 1
Hola a todos.
SPEED es un sistema de comercio automatizado.
Para operar con un lote de 0.18, debe tener un saldo mínimo de $500 en su cuenta. Esto le permitirá obtener ganancias y pagar la suscripción a las señales.
Para una copia ideal, configure el apalancamiento en su cuenta de operaciones a 1:50
Primero, prueba a operar en una cuenta demo para encontrar el lote óptimo para una cuenta real.
Solo abro una posición.
Establecí un límite de pérdidas para cada posición.
Opero solo en los principales pares de divisas.
Elija un bróker con un spread pequeño y ejecución ECN.
Operar en Forex conlleva un alto riesgo y puede resultar en la pérdida de capital. El usuario es totalmente responsable de sus decisiones y pérdidas. El rendimiento pasado no garantiza el éxito futuro. El proveedor de señales no se hace responsable de las pérdidas. Evalúe los riesgos antes de operar.
El Advisor también está a la venta. Para obtener información sobre la compra, contáctenos por Telegram.
Mi contacto: https://t.me/XFXP7
