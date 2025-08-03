Hola a todos.

SPEED es un sistema de comercio automatizado.

A partir de agosto de 2025, empezaré a operar para obtener un impulso rápido con mis depósitos.

Para operar con un lote de 0.18, debe tener un saldo mínimo de $500 en su cuenta. Esto le permitirá obtener ganancias y pagar la suscripción a las señales. Para una copia ideal, configure el apalancamiento en su cuenta de operaciones a 1:50

Primero, prueba a operar en una cuenta demo para encontrar el lote óptimo para una cuenta real.

Solo abro una posición.

Establecí un límite de pérdidas para cada posición.

Opero solo en los principales pares de divisas.