Valerii Sasin

SPEED

Valerii Sasin
0 comentarios
Fiabilidad
146 semanas
0 / 0 USD
incremento desde 2023 1 501%
InstaFinance-UK.com
1:100
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
943
Transacciones Rentables:
512 (54.29%)
Transacciones Irrentables:
431 (45.71%)
Mejor transacción:
952.24 USD
Peor transacción:
-286.31 USD
Beneficio Bruto:
23 846.13 USD (68 315 pips)
Pérdidas Brutas:
-8 832.20 USD (16 774 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
11 (2 539.74 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
2 539.74 USD (11)
Ratio de Sharpe:
0.21
Actividad comercial:
0.04%
Carga máxima del depósito:
57.33%
Último trade:
4 días
Trades a la semana:
4
Tiempo medio de espera:
60 segundos
Factor de Recuperación:
9.54
Transacciones Largas:
482 (51.11%)
Transacciones Cortas:
461 (48.89%)
Factor de Beneficio:
2.70
Beneficio Esperado:
15.92 USD
Beneficio medio:
46.57 USD
Pérdidas medias:
-20.49 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
37 (-538.76 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-889.14 USD (6)
Crecimiento al mes:
25.42%
Pronóstico anual:
308.39%
Trading algorítmico:
90%
Reducción de balance:
Absoluto:
30.04 USD
Máxima:
1 573.91 USD (24.81%)
Reducción relativa:
De balance:
24.81% (1 573.91 USD)
De fondos:
0.78% (102.77 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
USDJPY.fx 593
GBPUSD.fx 131
USDCAD.fx 88
EURUSD.fx 82
USDCHF.fx 39
AUDUSD.fx 8
USDJPY 1
GBPUSD 1
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
USDJPY.fx 9.1K
GBPUSD.fx 2.7K
USDCAD.fx 1.5K
EURUSD.fx 779
USDCHF.fx 833
AUDUSD.fx 224
USDJPY 142
GBPUSD -209
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
USDJPY.fx 37K
GBPUSD.fx 5.6K
USDCAD.fx 4.1K
EURUSD.fx 2.9K
USDCHF.fx 1.6K
AUDUSD.fx 589
USDJPY 5
GBPUSD -4
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +952.24 USD
Peor transacción: -286 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 11
Máximo de pérdidas consecutivas: 6
Beneficio máximo consecutivo: +2 539.74 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -538.76 USD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "InstaFinance-UK.com" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

ICMarketsSC-Live17
0.00 × 1
Hola a todos.

SPEED es un sistema de comercio automatizado.

A partir de agosto de 2025, empezaré a operar para obtener un impulso rápido con mis depósitos.

Para operar con un lote de 0.18, debe tener un saldo mínimo de $500 en su cuenta. Esto le permitirá obtener ganancias y pagar la suscripción a las señales.

Para una copia ideal, configure el apalancamiento en su cuenta de operaciones a 1:50

Primero, prueba a operar en una cuenta demo para encontrar el lote óptimo para una cuenta real.

Solo abro una posición.

Establecí un límite de pérdidas para cada posición.

Opero solo en los principales pares de divisas.

Elija un bróker con un spread pequeño y ejecución ECN.

Operar en Forex conlleva un alto riesgo y puede resultar en la pérdida de capital. El usuario es totalmente responsable de sus decisiones y pérdidas. El rendimiento pasado no garantiza el éxito futuro. El proveedor de señales no se hace responsable de las pérdidas. Evalúe los riesgos antes de operar.

El Advisor también está a la venta. Para obtener información sobre la compra, contáctenos por Telegram.

Mi contacto: https://t.me/XFXP7



Señal
Precio
Incremento
Suscriptores
Fondos
Balance
Semanas
Robots comerciales
Trades
Rentables
Actividad
PF
Beneficio Esperado
Reducción
Apalancamiento
SPEED
30 USD al mes
1 501%
0
0
USD
16K
USD
146
90%
943
54%
0%
2.69
15.92
USD
25%
1:100
