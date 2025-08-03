SinaisSeções
Sinais / MetaTrader 4 / SPEED
Valerii Sasin

SPEED

Valerii Sasin
0 comentários
Confiabilidade
146 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD por mês
crescimento desde 2023 1 501%
InstaFinance-UK.com
1:100
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
943
Negociações com lucro:
512 (54.29%)
Negociações com perda:
431 (45.71%)
Melhor negociação:
952.24 USD
Pior negociação:
-286.31 USD
Lucro bruto:
23 846.13 USD (68 315 pips)
Perda bruta:
-8 832.20 USD (16 774 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
11 (2 539.74 USD)
Máximo lucro consecutivo:
2 539.74 USD (11)
Índice de Sharpe:
0.21
Atividade de negociação:
0.04%
Depósito máximo carregado:
57.33%
Último negócio:
4 dias atrás
Negociações por semana:
4
Tempo médio de espera:
60 segundos
Fator de recuperação:
9.54
Negociações longas:
482 (51.11%)
Negociações curtas:
461 (48.89%)
Fator de lucro:
2.70
Valor esperado:
15.92 USD
Lucro médio:
46.57 USD
Perda média:
-20.49 USD
Máximo de perdas consecutivas:
37 (-538.76 USD)
Máxima perda consecutiva:
-889.14 USD (6)
Crescimento mensal:
25.42%
Previsão anual:
308.39%
Algotrading:
90%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
30.04 USD
Máximo:
1 573.91 USD (24.81%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
24.81% (1 573.91 USD)
Pelo Capital Líquido:
0.78% (102.77 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
USDJPY.fx 593
GBPUSD.fx 131
USDCAD.fx 88
EURUSD.fx 82
USDCHF.fx 39
AUDUSD.fx 8
USDJPY 1
GBPUSD 1
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
USDJPY.fx 9.1K
GBPUSD.fx 2.7K
USDCAD.fx 1.5K
EURUSD.fx 779
USDCHF.fx 833
AUDUSD.fx 224
USDJPY 142
GBPUSD -209
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
USDJPY.fx 37K
GBPUSD.fx 5.6K
USDCAD.fx 4.1K
EURUSD.fx 2.9K
USDCHF.fx 1.6K
AUDUSD.fx 589
USDJPY 5
GBPUSD -4
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +952.24 USD
Pior negociação: -286 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 11
Máximo de perdas consecutivas: 6
Máximo lucro consecutivo: +2 539.74 USD
Máxima perda consecutiva: -538.76 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "InstaFinance-UK.com" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

ICMarketsSC-Live17
0.00 × 1
Olá a todos

O SPEED é um sistema de negociação automatizado.

A partir de agosto de 2025, começarei a negociar para obter um rápido aumento do meu depósito.

É necessário ter um saldo mínimo de 500 dólares na sua conta para operar com um lote de 0,18. Isto permitirá que ganhe e pague pela assinatura do sinal.

Para copiar ordens de forma ideal, defina a alavancagem da sua conta de negociação para 1:50.

Primeiro, experimente negociar numa conta de demonstração para encontrar o lote ideal para uma conta real.

Abro apenas 1 posição.

Defina o Stop Loss para cada posição.

Negocio apenas com os principais pares de moedas.

Escolha uma corretora com um spread pequeno e execução ECN.

A negociação Forex envolve um risco elevado e pode resultar na perda de capital. O utilizador é totalmente responsável pelas suas decisões e perdas. O desempenho passado não garante o sucesso futuro. O fornecedor de sinais não se responsabiliza por perdas. Avalie os riscos antes de negociar.

O Advisor também está disponível para venda. Para informações sobre compra, contacte-nos pelo Telegram.

O meu contacto: https://t.me/XFXP7



