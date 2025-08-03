- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|USDJPY.fx
|593
|GBPUSD.fx
|131
|USDCAD.fx
|88
|EURUSD.fx
|82
|USDCHF.fx
|39
|AUDUSD.fx
|8
|USDJPY
|1
|GBPUSD
|1
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|USDJPY.fx
|9.1K
|GBPUSD.fx
|2.7K
|USDCAD.fx
|1.5K
|EURUSD.fx
|779
|USDCHF.fx
|833
|AUDUSD.fx
|224
|USDJPY
|142
|GBPUSD
|-209
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|USDJPY.fx
|37K
|GBPUSD.fx
|5.6K
|USDCAD.fx
|4.1K
|EURUSD.fx
|2.9K
|USDCHF.fx
|1.6K
|AUDUSD.fx
|589
|USDJPY
|5
|GBPUSD
|-4
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "InstaFinance-UK.com" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
|
ICMarketsSC-Live17
|0.00 × 1
Olá a todos
O SPEED é um sistema de negociação automatizado.
É necessário ter um saldo mínimo de 500 dólares na sua conta para operar com um lote de 0,18. Isto permitirá que ganhe e pague pela assinatura do sinal.
Para copiar ordens de forma ideal, defina a alavancagem da sua conta de negociação para 1:50.
Primeiro, experimente negociar numa conta de demonstração para encontrar o lote ideal para uma conta real.
Abro apenas 1 posição.
Defina o Stop Loss para cada posição.
Negocio apenas com os principais pares de moedas.
Escolha uma corretora com um spread pequeno e execução ECN.
A negociação Forex envolve um risco elevado e pode resultar na perda de capital. O utilizador é totalmente responsável pelas suas decisões e perdas. O desempenho passado não garante o sucesso futuro. O fornecedor de sinais não se responsabiliza por perdas. Avalie os riscos antes de negociar.
O Advisor também está disponível para venda. Para informações sobre compra, contacte-nos pelo Telegram.
O meu contacto: https://t.me/XFXP7
USD
USD
USD