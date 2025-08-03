- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|USDJPY.fx
|593
|GBPUSD.fx
|131
|USDCAD.fx
|88
|EURUSD.fx
|82
|USDCHF.fx
|39
|AUDUSD.fx
|8
|USDJPY
|1
|GBPUSD
|1
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|USDJPY.fx
|9.1K
|GBPUSD.fx
|2.7K
|USDCAD.fx
|1.5K
|EURUSD.fx
|779
|USDCHF.fx
|833
|AUDUSD.fx
|224
|USDJPY
|142
|GBPUSD
|-209
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|USDJPY.fx
|37K
|GBPUSD.fx
|5.6K
|USDCAD.fx
|4.1K
|EURUSD.fx
|2.9K
|USDCHF.fx
|1.6K
|AUDUSD.fx
|589
|USDJPY
|5
|GBPUSD
|-4
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
- Загрузка депозита
- Просадка
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "InstaFinance-UK.com" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
ICMarketsSC-Live17
|0.00 × 1
Всем привет
SPEED - это автоматическая торговая система.
С Августа 2025 года запускаю торговлю для быстрого разгона депозита.
Вы должны иметь на своем счету минимум 500 долларов для 0.18 лота. Чтобы вы могли зарабатывать и оплачивать подписку сигнала.
Для идеального копирования плечо на своем торговом счете выставляйте 1:50
Сначала попробуйте торговлю на Демо счете для того чтобы подобрать оптимальный лот для реального счета.
Открываю только 1 позицию.
На каждую позицию ставлю Stop Loss.
Торгую только по основным валютным парам.
Брокера подбирайте с маленьким спредом и ECN исполнением.
Торговля на Форекс связана с высоким риском и может привести к потере капитала. Пользователь несёт полную ответственность за свои решения и убытки. Прошлые результаты не гарантируют успеха в будущем. Автор сигналов не отвечает за потери. Перед торговлей оцените риски.
Также возможна продажа Советника. По поводу покупки пишите в Телеграм.
Мой контакт: https://t.me/XFXP7
