Valerii Sasin

SPEED

Valerii Sasin
0 отзывов
Надежность
146 недель
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2023 1 501%
InstaFinance-UK.com
1:100
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
943
Прибыльных трейдов:
512 (54.29%)
Убыточных трейдов:
431 (45.71%)
Лучший трейд:
952.24 USD
Худший трейд:
-286.31 USD
Общая прибыль:
23 846.13 USD (68 315 pips)
Общий убыток:
-8 832.20 USD (16 774 pips)
Макс. серия выигрышей:
11 (2 539.74 USD)
Макс. прибыль в серии:
2 539.74 USD (11)
Коэффициент Шарпа:
0.21
Торговая активность:
0.04%
Макс. загрузка депозита:
57.33%
Последний трейд:
2 дня
Трейдов в неделю:
4
Ср. время удержания:
60 секунд
Фактор восстановления:
9.54
Длинных трейдов:
482 (51.11%)
Коротких трейдов:
461 (48.89%)
Профит фактор:
2.70
Мат. ожидание:
15.92 USD
Средняя прибыль:
46.57 USD
Средний убыток:
-20.49 USD
Макс. серия проигрышей:
37 (-538.76 USD)
Макс. убыток в серии:
-889.14 USD (6)
Прирост в месяц:
25.42%
Годовой прогноз:
308.39%
Алготрейдинг:
90%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
30.04 USD
Максимальная:
1 573.91 USD (24.81%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
24.81% (1 573.91 USD)
По эквити:
0.78% (102.77 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
USDJPY.fx 593
GBPUSD.fx 131
USDCAD.fx 88
EURUSD.fx 82
USDCHF.fx 39
AUDUSD.fx 8
USDJPY 1
GBPUSD 1
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
USDJPY.fx 9.1K
GBPUSD.fx 2.7K
USDCAD.fx 1.5K
EURUSD.fx 779
USDCHF.fx 833
AUDUSD.fx 224
USDJPY 142
GBPUSD -209
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
USDJPY.fx 37K
GBPUSD.fx 5.6K
USDCAD.fx 4.1K
EURUSD.fx 2.9K
USDCHF.fx 1.6K
AUDUSD.fx 589
USDJPY 5
GBPUSD -4
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +952.24 USD
Худший трейд: -286 USD
Макс. серия выигрышей: 11
Макс. серия проигрышей: 6
Макс. прибыль в серии: +2 539.74 USD
Макс. убыток в серии: -538.76 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "InstaFinance-UK.com" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

ICMarketsSC-Live17
0.00 × 1
Всем привет

SPEED - это автоматическая торговая система.

С Августа 2025 года запускаю торговлю для быстрого разгона депозита.

Вы должны иметь на своем счету минимум 500 долларов для 0.18 лота. Чтобы вы могли зарабатывать и оплачивать подписку сигнала.

Для идеального копирования плечо на своем торговом счете выставляйте 1:50

Сначала попробуйте торговлю на Демо счете  для того чтобы подобрать оптимальный лот для реального счета.

Открываю только 1 позицию.

На каждую позицию ставлю Stop Loss.

Торгую только по основным валютным парам.

Брокера подбирайте с маленьким спредом и ECN исполнением.

Торговля на Форекс связана с высоким риском и может привести к потере капитала. Пользователь несёт полную ответственность за свои решения и убытки. Прошлые результаты не гарантируют успеха в будущем. Автор сигналов не отвечает за потери. Перед торговлей оцените риски.

Также возможна продажа Советника. По поводу покупки пишите в Телеграм.

Мой контакт:  https://t.me/XFXP7


Нет отзывов
2025.11.05 15:27
Share of days for 80% of growth is too low
2025.10.27 07:13
No swaps are charged
2025.10.27 07:13
No swaps are charged
2025.10.26 10:32
No swaps are charged on the signal account
2025.10.24 11:29
No swaps are charged
2025.10.24 11:29
No swaps are charged
2025.10.24 09:07
No swaps are charged on the signal account
2025.10.16 13:21
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.09 17:45
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.10.03 10:08
No swaps are charged
2025.10.03 10:08
No swaps are charged
2025.10.03 08:51
No swaps are charged on the signal account
2025.09.26 12:55
80% of growth achieved within 46 days. This comprises 4.94% of days out of 932 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.25 12:35
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.23 14:08
80% of growth achieved within 46 days. This comprises 4.95% of days out of 929 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.18 07:53
No swaps are charged
2025.09.18 07:53
No swaps are charged
2025.09.17 14:56
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.17 06:15
80% of growth achieved within 46 days. This comprises 4.98% of days out of 923 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.16 09:01
No swaps are charged on the signal account
