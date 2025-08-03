Всем привет



SPEED - это автоматическая торговая система.

С Августа 2025 года запускаю торговлю для быстрого разгона депозита.

Вы должны иметь на своем счету минимум 500 долларов для 0.18 лота. Чтобы вы могли зарабатывать и оплачивать подписку сигнала.

Для идеального копирования плечо на своем торговом счете выставляйте 1:50

Сначала попробуйте торговлю на Демо счете для того чтобы подобрать оптимальный лот для реального счета.

Открываю только 1 позицию.

На каждую позицию ставлю Stop Loss.

Торгую только по основным валютным парам.

Брокера подбирайте с маленьким спредом и ECN исполнением.

Торговля на Форекс связана с высоким риском и может привести к потере капитала. Пользователь несёт полную ответственность за свои решения и убытки. Прошлые результаты не гарантируют успеха в будущем. Автор сигналов не отвечает за потери. Перед торговлей оцените риски.

Также возможна продажа Советника. По поводу покупки пишите в Телеграм.

Мой контакт: https://t.me/XFXP7



