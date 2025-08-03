- 成长
交易:
943
盈利交易:
512 (54.29%)
亏损交易:
431 (45.71%)
最好交易:
952.24 USD
最差交易:
-286.31 USD
毛利:
23 846.13 USD (68 315 pips)
毛利亏损:
-8 832.20 USD (16 774 pips)
最大连续赢利:
11 (2 539.74 USD)
最大连续盈利:
2 539.74 USD (11)
夏普比率:
0.21
交易活动:
0.04%
最大入金加载:
57.33%
最近交易:
3 几天前
每周交易:
4
平均持有时间:
60 秒
采收率:
9.54
长期交易:
482 (51.11%)
短期交易:
461 (48.89%)
利润因子:
2.70
预期回报:
15.92 USD
平均利润:
46.57 USD
平均损失:
-20.49 USD
最大连续失误:
37 (-538.76 USD)
最大连续亏损:
-889.14 USD (6)
每月增长:
25.42%
年度预测:
308.39%
算法交易:
90%
结余跌幅:
绝对:
30.04 USD
最大值:
1 573.91 USD (24.81%)
相对跌幅:
结余:
24.81% (1 573.91 USD)
净值:
0.78% (102.77 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|USDJPY.fx
|593
|GBPUSD.fx
|131
|USDCAD.fx
|88
|EURUSD.fx
|82
|USDCHF.fx
|39
|AUDUSD.fx
|8
|USDJPY
|1
|GBPUSD
|1
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|USDJPY.fx
|9.1K
|GBPUSD.fx
|2.7K
|USDCAD.fx
|1.5K
|EURUSD.fx
|779
|USDCHF.fx
|833
|AUDUSD.fx
|224
|USDJPY
|142
|GBPUSD
|-209
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|USDJPY.fx
|37K
|GBPUSD.fx
|5.6K
|USDCAD.fx
|4.1K
|EURUSD.fx
|2.9K
|USDCHF.fx
|1.6K
|AUDUSD.fx
|589
|USDJPY
|5
|GBPUSD
|-4
- 入金加载
- 提取
最好交易: +952.24 USD
最差交易: -286 USD
最大连续赢利: 11
最大连续失误: 6
最大连续盈利: +2 539.74 USD
最大连续亏损: -538.76 USD
大家好
SPEED 是一種自動交易系統。
從2025年8月起，我將開始交易，以快速提升入金。
您的帳戶中必須至少有 500 美元才能進行 0.18 手交易。這筆資金將用於賺取收益並支付訊號訂閱費用。
為了實現理想的跟單效果，請將交易帳戶的槓桿設定為 1:50。
首先，嘗試在模擬帳戶上進行交易，以找到真實帳戶的最佳交易手數。
我只開倉1個。
我為每個倉位都設定了止損。
我只交易主要貨幣對。
選擇價差較小且採用 ECN 執行的經紀商。
外匯交易風險極高，可能導致資金損失。用戶對其交易決策和損失負全部責任。過往業績並不代表未來表現。訊號提供者不對任何損失負責。交易前請評估風險。
Advisor 也已開放購買。如需了解購買信息，請透過 Telegram 與我們聯繫。
我的聯絡方式：https://t.me/XFXP7
没有评论
