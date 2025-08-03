信号部分
信号 / MetaTrader 4 / SPEED
Valerii Sasin

SPEED

Valerii Sasin
0条评论
可靠性
146
0 / 0 USD
每月复制 30 USD per 
增长自 2023 1 501%
InstaFinance-UK.com
1:100
  • 成长
  • 结余
  • 净值
  • 提取
交易:
943
盈利交易:
512 (54.29%)
亏损交易:
431 (45.71%)
最好交易:
952.24 USD
最差交易:
-286.31 USD
毛利:
23 846.13 USD (68 315 pips)
毛利亏损:
-8 832.20 USD (16 774 pips)
最大连续赢利:
11 (2 539.74 USD)
最大连续盈利:
2 539.74 USD (11)
夏普比率:
0.21
交易活动:
0.04%
最大入金加载:
57.33%
最近交易:
3 几天前
每周交易:
4
平均持有时间:
60 秒
采收率:
9.54
长期交易:
482 (51.11%)
短期交易:
461 (48.89%)
利润因子:
2.70
预期回报:
15.92 USD
平均利润:
46.57 USD
平均损失:
-20.49 USD
最大连续失误:
37 (-538.76 USD)
最大连续亏损:
-889.14 USD (6)
每月增长:
25.42%
年度预测:
308.39%
算法交易:
90%
结余跌幅:
绝对:
30.04 USD
最大值:
1 573.91 USD (24.81%)
相对跌幅:
结余:
24.81% (1 573.91 USD)
净值:
0.78% (102.77 USD)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
USDJPY.fx 593
GBPUSD.fx 131
USDCAD.fx 88
EURUSD.fx 82
USDCHF.fx 39
AUDUSD.fx 8
USDJPY 1
GBPUSD 1
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
USDJPY.fx 9.1K
GBPUSD.fx 2.7K
USDCAD.fx 1.5K
EURUSD.fx 779
USDCHF.fx 833
AUDUSD.fx 224
USDJPY 142
GBPUSD -209
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
USDJPY.fx 37K
GBPUSD.fx 5.6K
USDCAD.fx 4.1K
EURUSD.fx 2.9K
USDCHF.fx 1.6K
AUDUSD.fx 589
USDJPY 5
GBPUSD -4
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
  • 入金加载
  • 提取
最好交易: +952.24 USD
最差交易: -286 USD
最大连续赢利: 11
最大连续失误: 6
最大连续盈利: +2 539.74 USD
最大连续亏损: -538.76 USD

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 InstaFinance-UK.com 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

ICMarketsSC-Live17
0.00 × 1
大家好

SPEED 是一種自動交易系統。

從2025年8月起，我將開始交易，以快速提升入金。

您的帳戶中必須至少有 500 美元才能進行 0.18 手交易。這筆資金將用於賺取收益並支付訊號訂閱費用。

為了實現理想的跟單效果，請將交易帳戶的槓桿設定為 1:50。

首先，嘗試在模擬帳戶上進行交易，以找到真實帳戶的最佳交易手數。

我只開倉1個。

我為每個倉位都設定了止損。

我只交易主要貨幣對。

選擇價差較小且採用 ECN 執行的經紀商。

外匯交易風險極高，可能導致資金損失。用戶對其交易決策和損失負全部責任。過往業績並不代表未來表現。訊號提供者不對任何損失負責。交易前請評估風險。

Advisor 也已開放購買。如需了解購買信息，請透過 Telegram 與我們聯繫。

我的聯絡方式：https://t.me/XFXP7



2025.11.05 15:27
Share of days for 80% of growth is too low
2025.10.27 07:13
2025.10.27 07:13
2025.10.26 10:32
No swaps are charged on the signal account
2025.10.24 11:29
2025.10.24 11:29
2025.10.24 09:07
No swaps are charged on the signal account
2025.10.16 13:21
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.09 17:45
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.10.03 10:08
2025.10.03 10:08
2025.10.03 08:51
No swaps are charged on the signal account
2025.09.26 12:55
80% of growth achieved within 46 days. This comprises 4.94% of days out of 932 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.25 12:35
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.23 14:08
80% of growth achieved within 46 days. This comprises 4.95% of days out of 929 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.18 07:53
2025.09.18 07:53
2025.09.17 14:56
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.17 06:15
80% of growth achieved within 46 days. This comprises 4.98% of days out of 923 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.16 09:01
No swaps are charged on the signal account
