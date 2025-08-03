SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 4 / SPEED
Valerii Sasin

SPEED

Valerii Sasin
0 recensioni
Affidabilità
134 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2023 911%
InstaFinance-UK.com
1:100
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
900
Profit Trade:
480 (53.33%)
Loss Trade:
420 (46.67%)
Best Trade:
952.24 USD
Worst Trade:
-208.85 USD
Profitto lordo:
16 176.53 USD (65 981 pips)
Perdita lorda:
-7 066.80 USD (16 279 pips)
Vincite massime consecutive:
11 (248.39 USD)
Massimo profitto consecutivo:
1 234.40 USD (3)
Indice di Sharpe:
0.19
Attività di trading:
0.04%
Massimo carico di deposito:
57.33%
Ultimo trade:
1 giorno fa
Trade a settimana:
6
Tempo di attesa medio:
1 minuto
Fattore di recupero:
5.79
Long Trade:
464 (51.56%)
Short Trade:
436 (48.44%)
Fattore di profitto:
2.29
Profitto previsto:
10.12 USD
Profitto medio:
33.70 USD
Perdita media:
-16.83 USD
Massime perdite consecutive:
37 (-538.76 USD)
Massima perdita consecutiva:
-889.14 USD (6)
Crescita mensile:
7.04%
Previsione annuale:
85.45%
Algo trading:
89%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
30.04 USD
Massimale:
1 573.91 USD (24.81%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
24.81% (1 573.91 USD)
Per equità:
0.56% (56.54 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
USDJPY.fx 572
GBPUSD.fx 122
USDCAD.fx 81
EURUSD.fx 79
USDCHF.fx 36
AUDUSD.fx 8
USDJPY 1
GBPUSD 1
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
USDJPY.fx 5.9K
GBPUSD.fx 1.3K
USDCAD.fx 350
EURUSD.fx 514
USDCHF.fx 952
AUDUSD.fx 224
USDJPY 142
GBPUSD -209
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
USDJPY.fx 36K
GBPUSD.fx 5.2K
USDCAD.fx 3.7K
EURUSD.fx 2.9K
USDCHF.fx 1.6K
AUDUSD.fx 589
USDJPY 5
GBPUSD -4
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +952.24 USD
Worst Trade: -209 USD
Vincite massime consecutive: 3
Massime perdite consecutive: 6
Massimo profitto consecutivo: +248.39 USD
Massima perdita consecutiva: -538.76 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "InstaFinance-UK.com" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

Ciao a tutti

SPEED è un sistema di trading automatizzato.

Da agosto 2025 inizierò a fare trading per un rapido aumento del deposito.

Ci saranno molti profitti.

Nessun deposito per la copia.

Apro solo 1 posizione.

Faccio trading solo sulle principali coppie di valute.

Il mio contatto: https://t.me/XFXP7





Non ci sono recensioni
2025.09.26 12:55
80% of growth achieved within 46 days. This comprises 4.94% of days out of 932 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.25 12:35
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.23 14:08
80% of growth achieved within 46 days. This comprises 4.95% of days out of 929 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.18 07:53
No swaps are charged
2025.09.18 07:53
No swaps are charged
2025.09.17 14:56
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.17 06:15
80% of growth achieved within 46 days. This comprises 4.98% of days out of 923 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.16 09:01
No swaps are charged on the signal account
2025.08.03 11:21
High risk of negative slippage when copying deals
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
SPEED
30USD al mese
911%
0
0
USD
10K
USD
134
89%
900
53%
0%
2.28
10.12
USD
25%
1:100
Copia

Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 4.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.