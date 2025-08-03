- Crescita
Trade:
900
Profit Trade:
480 (53.33%)
Loss Trade:
420 (46.67%)
Best Trade:
952.24 USD
Worst Trade:
-208.85 USD
Profitto lordo:
16 176.53 USD (65 981 pips)
Perdita lorda:
-7 066.80 USD (16 279 pips)
Vincite massime consecutive:
11 (248.39 USD)
Massimo profitto consecutivo:
1 234.40 USD (3)
Indice di Sharpe:
0.19
Attività di trading:
0.04%
Massimo carico di deposito:
57.33%
Ultimo trade:
1 giorno fa
Trade a settimana:
6
Tempo di attesa medio:
1 minuto
Fattore di recupero:
5.79
Long Trade:
464 (51.56%)
Short Trade:
436 (48.44%)
Fattore di profitto:
2.29
Profitto previsto:
10.12 USD
Profitto medio:
33.70 USD
Perdita media:
-16.83 USD
Massime perdite consecutive:
37 (-538.76 USD)
Massima perdita consecutiva:
-889.14 USD (6)
Crescita mensile:
7.04%
Previsione annuale:
85.45%
Algo trading:
89%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
30.04 USD
Massimale:
1 573.91 USD (24.81%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
24.81% (1 573.91 USD)
Per equità:
0.56% (56.54 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|USDJPY.fx
|572
|GBPUSD.fx
|122
|USDCAD.fx
|81
|EURUSD.fx
|79
|USDCHF.fx
|36
|AUDUSD.fx
|8
|USDJPY
|1
|GBPUSD
|1
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|USDJPY.fx
|5.9K
|GBPUSD.fx
|1.3K
|USDCAD.fx
|350
|EURUSD.fx
|514
|USDCHF.fx
|952
|AUDUSD.fx
|224
|USDJPY
|142
|GBPUSD
|-209
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|USDJPY.fx
|36K
|GBPUSD.fx
|5.2K
|USDCAD.fx
|3.7K
|EURUSD.fx
|2.9K
|USDCHF.fx
|1.6K
|AUDUSD.fx
|589
|USDJPY
|5
|GBPUSD
|-4
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +952.24 USD
Worst Trade: -209 USD
Vincite massime consecutive: 3
Massime perdite consecutive: 6
Massimo profitto consecutivo: +248.39 USD
Massima perdita consecutiva: -538.76 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "InstaFinance-UK.com" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
Nessun dato
Ciao a tutti
SPEED è un sistema di trading automatizzato.
Da agosto 2025 inizierò a fare trading per un rapido aumento del deposito.
Ci saranno molti profitti.
Nessun deposito per la copia.
Apro solo 1 posizione.
Faccio trading solo sulle principali coppie di valute.
Il mio contatto: https://t.me/XFXP7
