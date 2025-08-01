SinyallerBölümler
MD ASHRAFUL ISLAM

Funded Practice 1

MD ASHRAFUL ISLAM
0 inceleme
Güvenilirlik
9 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 2%
FTMO-Server3
1:30
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
86
Kârla kapanan işlemler:
66 (76.74%)
Zararla kapanan işlemler:
20 (23.26%)
En iyi işlem:
27.22 USD
En kötü işlem:
-3.31 USD
Brüt kâr:
176.28 USD (21 933 pips)
Brüt zarar:
-15.50 USD (92 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
15 (35.50 USD)
Maksimum ardışık kâr:
74.48 USD (8)
Sharpe oranı:
0.41
Alım-satım etkinliği:
90.42%
Maks. mevduat yükü:
10.86%
En son işlem:
21 saat önce
Hafta başına işlemler:
1
Ort. tutma süresi:
4 gün
Düzelme faktörü:
15.56
Alış işlemleri:
86 (100.00%)
Satış işlemleri:
0 (0.00%)
Kâr faktörü:
11.37
Beklenen getiri:
1.87 USD
Ortalama kâr:
2.67 USD
Ortalama zarar:
-0.78 USD
Maksimum ardışık kayıp:
8 (-10.33 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-10.33 USD (8)
Aylık büyüme:
0.07%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
10.33 USD (0.10%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.02% (1.87 USD)
Varlığa göre:
2.44% (247.18 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
EURJPY 14
USDJPY 12
CHFJPY 12
GBPJPY 11
AUDNZD 9
EURGBP 8
ETHUSD 6
EURCAD 5
EURNZD 4
XAUUSD 3
GBPUSD 1
AUDCAD 1
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
EURJPY 15
USDJPY 28
CHFJPY -10
GBPJPY 7
AUDNZD 5
EURGBP 11
ETHUSD 8
EURCAD 74
EURNZD 8
XAUUSD 4
GBPUSD 11
AUDCAD 0
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
EURJPY 939
USDJPY 2.9K
CHFJPY 427
GBPJPY 101
AUDNZD 261
EURGBP 1K
ETHUSD 14K
EURCAD 814
EURNZD 631
XAUUSD 457
GBPUSD 107
AUDCAD 9
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +27.22 USD
En kötü işlem: -3 USD
Maksimum ardışık kazanç: 8
Maksimum ardışık kayıp: 8
Maksimum ardışık kâr: +35.50 USD
Maksimum ardışık zarar: -10.33 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "FTMO-Server3" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Veri yok

İnceleme yok
2025.09.28 11:24
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.09.27 16:38
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.25 12:35
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.16 09:01
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.15 13:57
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.14 10:29
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.07 16:09
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.01 22:06
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
