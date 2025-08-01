シグナルセクション
シグナル / MetaTrader 4 / Funded Practice 1
MD ASHRAFUL ISLAM

Funded Practice 1

MD ASHRAFUL ISLAM
レビュー0件
信頼性
22週間
0 / 0 USD
月額  30  USD  per  でコピー
成長(開始日): 2025 0%
FTMO-Server3
1:30
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
92
利益トレード:
70 (76.08%)
損失トレード:
22 (23.91%)
ベストトレード:
27.22 USD
最悪のトレード:
-136.86 USD
総利益:
208.54 USD (25 322 pips)
総損失:
-178.27 USD (62 852 pips)
最大連続の勝ち:
15 (35.50 USD)
最大連続利益:
74.48 USD (8)
シャープレシオ:
0.02
取引アクティビティ:
96.44%
最大入金額:
10.86%
最近のトレード:
5 日前
1週間当たりの取引:
2
平均保有時間:
4 日
リカバリーファクター:
0.19
長いトレード:
92 (100.00%)
短いトレード:
0 (0.00%)
プロフィットファクター:
1.17
期待されたペイオフ:
0.33 USD
平均利益:
2.98 USD
平均損失:
-8.10 USD
最大連続の負け:
8 (-10.33 USD)
最大連続損失:
-162.77 USD (2)
月間成長:
-1.58%
年間予想:
-19.15%
アルゴリズム取引:
0%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.00 USD
最大の:
162.77 USD (1.60%)
比較ドローダウン:
残高による:
1.60% (162.77 USD)
エクイティによる:
3.89% (396.75 USD)

配布

シンボル ディール Sell Buy
EURJPY 14
USDJPY 12
CHFJPY 12
GBPJPY 11
AUDNZD 9
EURGBP 8
ETHUSD 6
EURCAD 5
LNKUSD 5
EURNZD 4
XAUUSD 3
GBPUSD 1
AUDCAD 1
US30.cash 1
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
EURJPY 15
USDJPY 28
CHFJPY -10
GBPJPY 7
AUDNZD 5
EURGBP 11
ETHUSD 8
EURCAD 74
LNKUSD -105
EURNZD 8
XAUUSD 4
GBPUSD 11
AUDCAD 0
US30.cash -26
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
EURJPY 939
USDJPY 2.9K
CHFJPY 427
GBPJPY 101
AUDNZD 261
EURGBP 1K
ETHUSD 14K
EURCAD 814
LNKUSD -9.3K
EURNZD 631
XAUUSD 457
GBPUSD 107
AUDCAD 9
US30.cash -50K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +27.22 USD
最悪のトレード: -137 USD
最大連続の勝ち: 8
最大連続の負け: 2
最大連続利益: +35.50 USD
最大連続損失: -10.33 USD

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"FTMO-Server3"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

データがありません

レビューなし
2025.12.16 15:27
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.22 08:10
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.22 08:10
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.79% of days out of 126 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.02 10:38
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.19 15:19
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.09 10:25
Low trading activity - only 6 trades detected in the last month
2025.09.28 11:24
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.09.27 16:38
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.25 12:35
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.16 09:01
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.15 13:57
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.14 10:29
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.07 16:09
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.01 22:06
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
