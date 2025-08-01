- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
92
利益トレード:
70 (76.08%)
損失トレード:
22 (23.91%)
ベストトレード:
27.22 USD
最悪のトレード:
-136.86 USD
総利益:
208.54 USD (25 322 pips)
総損失:
-178.27 USD (62 852 pips)
最大連続の勝ち:
15 (35.50 USD)
最大連続利益:
74.48 USD (8)
シャープレシオ:
0.02
取引アクティビティ:
96.44%
最大入金額:
10.86%
最近のトレード:
5 日前
1週間当たりの取引:
2
平均保有時間:
4 日
リカバリーファクター:
0.19
長いトレード:
92 (100.00%)
短いトレード:
0 (0.00%)
プロフィットファクター:
1.17
期待されたペイオフ:
0.33 USD
平均利益:
2.98 USD
平均損失:
-8.10 USD
最大連続の負け:
8 (-10.33 USD)
最大連続損失:
-162.77 USD (2)
月間成長:
-1.58%
年間予想:
-19.15%
アルゴリズム取引:
0%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.00 USD
最大の:
162.77 USD (1.60%)
比較ドローダウン:
残高による:
1.60% (162.77 USD)
エクイティによる:
3.89% (396.75 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|EURJPY
|14
|USDJPY
|12
|CHFJPY
|12
|GBPJPY
|11
|AUDNZD
|9
|EURGBP
|8
|ETHUSD
|6
|EURCAD
|5
|LNKUSD
|5
|EURNZD
|4
|XAUUSD
|3
|GBPUSD
|1
|AUDCAD
|1
|US30.cash
|1
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|EURJPY
|15
|USDJPY
|28
|CHFJPY
|-10
|GBPJPY
|7
|AUDNZD
|5
|EURGBP
|11
|ETHUSD
|8
|EURCAD
|74
|LNKUSD
|-105
|EURNZD
|8
|XAUUSD
|4
|GBPUSD
|11
|AUDCAD
|0
|US30.cash
|-26
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|EURJPY
|939
|USDJPY
|2.9K
|CHFJPY
|427
|GBPJPY
|101
|AUDNZD
|261
|EURGBP
|1K
|ETHUSD
|14K
|EURCAD
|814
|LNKUSD
|-9.3K
|EURNZD
|631
|XAUUSD
|457
|GBPUSD
|107
|AUDCAD
|9
|US30.cash
|-50K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +27.22 USD
最悪のトレード: -137 USD
最大連続の勝ち: 8
最大連続の負け: 2
最大連続利益: +35.50 USD
最大連続損失: -10.33 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"FTMO-Server3"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
データがありません
レビューなし
シグナル
価格
成長
購読者
残高
残高
週
Expert Advisors
トレード
利益%
アクティビティ
PF
期待されたペイオフ
ドローダウン
レバレッジ
30 USD/月
0%
0
0
USD
USD
10K
USD
USD
22
0%
92
76%
96%
1.16
0.33
USD
USD
4%
1:30