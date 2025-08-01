SignaleKategorien
Signale / MetaTrader 4 / Funded Practice 1
MD ASHRAFUL ISLAM

Funded Practice 1

MD ASHRAFUL ISLAM
0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
22 Wochen
0 / 0 USD
Für 30 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2025 0%
FTMO-Server3
1:30
Einloggen oder registrieren und den Zugang zu laufenden Trades des Anbieters zu bekommen
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
92
Gewinntrades:
70 (76.08%)
Verlusttrades:
22 (23.91%)
Bester Trade:
27.22 USD
Schlechtester Trade:
-136.86 USD
Bruttoprofit:
208.54 USD (25 322 pips)
Bruttoverlust:
-178.27 USD (62 852 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
15 (35.50 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
74.48 USD (8)
Sharpe Ratio:
0.02
Trading-Aktivität:
96.44%
Max deposit load:
10.86%
Letzter Trade:
1 Stunde
Trades pro Woche:
5
Durchschn. Haltezeit:
4 Tage
Erholungsfaktor:
0.19
Long-Positionen:
92 (100.00%)
Short-Positionen:
0 (0.00%)
Profit-Faktor:
1.17
Mathematische Gewinnerwartung:
0.33 USD
Durchschnittlicher Profit:
2.98 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-8.10 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
8 (-10.33 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-162.77 USD (2)
Wachstum pro Monat :
-1.58%
Jahresprognose:
-19.15%
Algo-Trading:
0%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
0.00 USD
Maximaler:
162.77 USD (1.60%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
1.60% (162.77 USD)
Kapital:
3.89% (396.75 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
EURJPY 14
USDJPY 12
CHFJPY 12
GBPJPY 11
AUDNZD 9
EURGBP 8
ETHUSD 6
EURCAD 5
LNKUSD 5
EURNZD 4
XAUUSD 3
GBPUSD 1
AUDCAD 1
US30.cash 1
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
EURJPY 15
USDJPY 28
CHFJPY -10
GBPJPY 7
AUDNZD 5
EURGBP 11
ETHUSD 8
EURCAD 74
LNKUSD -105
EURNZD 8
XAUUSD 4
GBPUSD 11
AUDCAD 0
US30.cash -26
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
EURJPY 939
USDJPY 2.9K
CHFJPY 427
GBPJPY 101
AUDNZD 261
EURGBP 1K
ETHUSD 14K
EURCAD 814
LNKUSD -9.3K
EURNZD 631
XAUUSD 457
GBPUSD 107
AUDCAD 9
US30.cash -50K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +27.22 USD
Schlechtester Trade: -137 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 8
Max. aufeinandergehende Verluste: 2
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +35.50 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -10.33 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "FTMO-Server3" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

Keine Angabe

Keine Bewertungen
2025.12.16 15:27
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.22 08:10
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.22 08:10
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.79% of days out of 126 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.02 10:38
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.19 15:19
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.09 10:25
Low trading activity - only 6 trades detected in the last month
2025.09.28 11:24
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.09.27 16:38
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.25 12:35
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.16 09:01
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.15 13:57
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.14 10:29
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.07 16:09
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.01 22:06
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
Einloggen oder registrieren und den Zugang zu laufenden Trades des Anbieters zu bekommen
Signal
Preis
Wachstum
Abonnenten
Geldmittel
Kontostand
Wochen
Expert Advisor
Trades
Gewinn
Aktivität
PF
Mathematische Gewinnerwartung
Rückgang
Hebel
Funded Practice 1
30 USD pro Monat
0%
0
0
USD
10K
USD
22
0%
92
76%
96%
1.16
0.33
USD
4%
1:30
Kopieren

Wie werden Trades in MetaTrader kopiert? Schauen Sie das Lehrvideo an

Das Abonnement berechtigt Sie die Trades des Anbieters innerhalb eines Monats zu kopieren. Für das Abonnement wird das Terminal MetaTrader 4 benötigt.

Wenn Sie die Plattform noch nicht installiert haben, können Sie diese hier herunterladen.