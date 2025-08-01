- Прирост
Всего трейдов:
92
Прибыльных трейдов:
70 (76.08%)
Убыточных трейдов:
22 (23.91%)
Лучший трейд:
27.22 USD
Худший трейд:
-136.86 USD
Общая прибыль:
208.54 USD (25 322 pips)
Общий убыток:
-178.27 USD (62 852 pips)
Макс. серия выигрышей:
15 (35.50 USD)
Макс. прибыль в серии:
74.48 USD (8)
Коэффициент Шарпа:
0.02
Торговая активность:
95.44%
Макс. загрузка депозита:
10.86%
Последний трейд:
2 дня
Трейдов в неделю:
2
Ср. время удержания:
4 дня
Фактор восстановления:
0.19
Длинных трейдов:
92 (100.00%)
Коротких трейдов:
0 (0.00%)
Профит фактор:
1.17
Мат. ожидание:
0.33 USD
Средняя прибыль:
2.98 USD
Средний убыток:
-8.10 USD
Макс. серия проигрышей:
8 (-10.33 USD)
Макс. убыток в серии:
-162.77 USD (2)
Прирост в месяц:
-1.58%
Годовой прогноз:
-19.15%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
162.77 USD (1.60%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
1.60% (162.77 USD)
По эквити:
3.89% (396.75 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|EURJPY
|14
|USDJPY
|12
|CHFJPY
|12
|GBPJPY
|11
|AUDNZD
|9
|EURGBP
|8
|ETHUSD
|6
|EURCAD
|5
|LNKUSD
|5
|EURNZD
|4
|XAUUSD
|3
|GBPUSD
|1
|AUDCAD
|1
|US30.cash
|1
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|EURJPY
|15
|USDJPY
|28
|CHFJPY
|-10
|GBPJPY
|7
|AUDNZD
|5
|EURGBP
|11
|ETHUSD
|8
|EURCAD
|74
|LNKUSD
|-105
|EURNZD
|8
|XAUUSD
|4
|GBPUSD
|11
|AUDCAD
|0
|US30.cash
|-26
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|EURJPY
|939
|USDJPY
|2.9K
|CHFJPY
|427
|GBPJPY
|101
|AUDNZD
|261
|EURGBP
|1K
|ETHUSD
|14K
|EURCAD
|814
|LNKUSD
|-9.3K
|EURNZD
|631
|XAUUSD
|457
|GBPUSD
|107
|AUDCAD
|9
|US30.cash
|-50K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
Лучший трейд: +27.22 USD
Худший трейд: -137 USD
Макс. серия выигрышей: 8
Макс. серия проигрышей: 2
Макс. прибыль в серии: +35.50 USD
Макс. убыток в серии: -10.33 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "FTMO-Server3" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
