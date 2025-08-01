SegnaliSezioni
MD ASHRAFUL ISLAM

Funded Practice 1

MD ASHRAFUL ISLAM
0 recensioni
Affidabilità
9 settimane
0 / 0 USD
crescita dal 2025 2%
FTMO-Server3
1:30
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
86
Profit Trade:
66 (76.74%)
Loss Trade:
20 (23.26%)
Best Trade:
27.22 USD
Worst Trade:
-3.31 USD
Profitto lordo:
176.28 USD (21 933 pips)
Perdita lorda:
-15.50 USD (92 pips)
Vincite massime consecutive:
15 (35.50 USD)
Massimo profitto consecutivo:
74.48 USD (8)
Indice di Sharpe:
0.41
Attività di trading:
90.42%
Massimo carico di deposito:
10.86%
Ultimo trade:
8 giorni fa
Trade a settimana:
0
Tempo di attesa medio:
4 giorni
Fattore di recupero:
15.56
Long Trade:
86 (100.00%)
Short Trade:
0 (0.00%)
Fattore di profitto:
11.37
Profitto previsto:
1.87 USD
Profitto medio:
2.67 USD
Perdita media:
-0.78 USD
Massime perdite consecutive:
8 (-10.33 USD)
Massima perdita consecutiva:
-10.33 USD (8)
Crescita mensile:
0.07%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
10.33 USD (0.10%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.02% (1.87 USD)
Per equità:
2.44% (247.18 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
EURJPY 14
USDJPY 12
CHFJPY 12
GBPJPY 11
AUDNZD 9
EURGBP 8
ETHUSD 6
EURCAD 5
EURNZD 4
XAUUSD 3
GBPUSD 1
AUDCAD 1
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
EURJPY 15
USDJPY 28
CHFJPY -10
GBPJPY 7
AUDNZD 5
EURGBP 11
ETHUSD 8
EURCAD 74
EURNZD 8
XAUUSD 4
GBPUSD 11
AUDCAD 0
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
EURJPY 939
USDJPY 2.9K
CHFJPY 427
GBPJPY 101
AUDNZD 261
EURGBP 1K
ETHUSD 14K
EURCAD 814
EURNZD 631
XAUUSD 457
GBPUSD 107
AUDCAD 9
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +27.22 USD
Worst Trade: -3 USD
Vincite massime consecutive: 8
Massime perdite consecutive: 8
Massimo profitto consecutivo: +35.50 USD
Massima perdita consecutiva: -10.33 USD

2025.09.25 12:35
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.16 09:01
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.15 13:57
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.14 10:29
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.07 16:09
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.01 22:06
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
