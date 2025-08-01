- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
92
盈利交易:
70 (76.08%)
亏损交易:
22 (23.91%)
最好交易:
27.22 USD
最差交易:
-136.86 USD
毛利:
208.54 USD (25 322 pips)
毛利亏损:
-178.27 USD (62 852 pips)
最大连续赢利:
15 (35.50 USD)
最大连续盈利:
74.48 USD (8)
夏普比率:
0.02
交易活动:
95.44%
最大入金加载:
10.86%
最近交易:
3 几天前
每周交易:
2
平均持有时间:
4 天
采收率:
0.19
长期交易:
92 (100.00%)
短期交易:
0 (0.00%)
利润因子:
1.17
预期回报:
0.33 USD
平均利润:
2.98 USD
平均损失:
-8.10 USD
最大连续失误:
8 (-10.33 USD)
最大连续亏损:
-162.77 USD (2)
每月增长:
-1.58%
年度预测:
-19.15%
算法交易:
0%
结余跌幅:
绝对:
0.00 USD
最大值:
162.77 USD (1.60%)
相对跌幅:
结余:
1.60% (162.77 USD)
净值:
3.89% (396.75 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|EURJPY
|14
|USDJPY
|12
|CHFJPY
|12
|GBPJPY
|11
|AUDNZD
|9
|EURGBP
|8
|ETHUSD
|6
|EURCAD
|5
|LNKUSD
|5
|EURNZD
|4
|XAUUSD
|3
|GBPUSD
|1
|AUDCAD
|1
|US30.cash
|1
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|EURJPY
|15
|USDJPY
|28
|CHFJPY
|-10
|GBPJPY
|7
|AUDNZD
|5
|EURGBP
|11
|ETHUSD
|8
|EURCAD
|74
|LNKUSD
|-105
|EURNZD
|8
|XAUUSD
|4
|GBPUSD
|11
|AUDCAD
|0
|US30.cash
|-26
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|EURJPY
|939
|USDJPY
|2.9K
|CHFJPY
|427
|GBPJPY
|101
|AUDNZD
|261
|EURGBP
|1K
|ETHUSD
|14K
|EURCAD
|814
|LNKUSD
|-9.3K
|EURNZD
|631
|XAUUSD
|457
|GBPUSD
|107
|AUDCAD
|9
|US30.cash
|-50K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +27.22 USD
最差交易: -137 USD
最大连续赢利: 8
最大连续失误: 2
最大连续盈利: +35.50 USD
最大连续亏损: -10.33 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 FTMO-Server3 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
无数据
没有评论
