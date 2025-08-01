SeñalesSecciones
MD ASHRAFUL ISLAM

Funded Practice 1

MD ASHRAFUL ISLAM
0 comentarios
Fiabilidad
22 semanas
0 / 0 USD
incremento desde 2025 0%
FTMO-Server3
1:30
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
92
Transacciones Rentables:
70 (76.08%)
Transacciones Irrentables:
22 (23.91%)
Mejor transacción:
27.22 USD
Peor transacción:
-136.86 USD
Beneficio Bruto:
208.54 USD (25 322 pips)
Pérdidas Brutas:
-178.27 USD (62 852 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
15 (35.50 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
74.48 USD (8)
Ratio de Sharpe:
0.02
Actividad comercial:
96.44%
Carga máxima del depósito:
10.86%
Último trade:
4 días
Trades a la semana:
2
Tiempo medio de espera:
4 días
Factor de Recuperación:
0.19
Transacciones Largas:
92 (100.00%)
Transacciones Cortas:
0 (0.00%)
Factor de Beneficio:
1.17
Beneficio Esperado:
0.33 USD
Beneficio medio:
2.98 USD
Pérdidas medias:
-8.10 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
8 (-10.33 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-162.77 USD (2)
Crecimiento al mes:
-1.58%
Pronóstico anual:
-19.15%
Trading algorítmico:
0%
Reducción de balance:
Absoluto:
0.00 USD
Máxima:
162.77 USD (1.60%)
Reducción relativa:
De balance:
1.60% (162.77 USD)
De fondos:
3.89% (396.75 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
EURJPY 14
USDJPY 12
CHFJPY 12
GBPJPY 11
AUDNZD 9
EURGBP 8
ETHUSD 6
EURCAD 5
LNKUSD 5
EURNZD 4
XAUUSD 3
GBPUSD 1
AUDCAD 1
US30.cash 1
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
EURJPY 15
USDJPY 28
CHFJPY -10
GBPJPY 7
AUDNZD 5
EURGBP 11
ETHUSD 8
EURCAD 74
LNKUSD -105
EURNZD 8
XAUUSD 4
GBPUSD 11
AUDCAD 0
US30.cash -26
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
EURJPY 939
USDJPY 2.9K
CHFJPY 427
GBPJPY 101
AUDNZD 261
EURGBP 1K
ETHUSD 14K
EURCAD 814
LNKUSD -9.3K
EURNZD 631
XAUUSD 457
GBPUSD 107
AUDCAD 9
US30.cash -50K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +27.22 USD
Peor transacción: -137 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 8
Máximo de pérdidas consecutivas: 2
Beneficio máximo consecutivo: +35.50 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -10.33 USD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "FTMO-Server3" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

2025.12.16 15:27
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.22 08:10
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.22 08:10
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.79% of days out of 126 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.02 10:38
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.19 15:19
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.09 10:25
Low trading activity - only 6 trades detected in the last month
2025.09.28 11:24
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.09.27 16:38
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.25 12:35
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.16 09:01
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.15 13:57
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.14 10:29
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.07 16:09
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.01 22:06
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
Señal
Precio
Incremento
Suscriptores
Fondos
Balance
Semanas
Robots comerciales
Trades
Rentables
Actividad
PF
Beneficio Esperado
Reducción
Apalancamiento
Funded Practice 1
30 USD al mes
0%
0
0
USD
10K
USD
22
0%
92
76%
96%
1.16
0.33
USD
4%
1:30
