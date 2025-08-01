SinaisSeções
Sinais / MetaTrader 4 / Funded Practice 1
MD ASHRAFUL ISLAM

Funded Practice 1

MD ASHRAFUL ISLAM
0 comentários
Confiabilidade
22 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD por mês
crescimento desde 2025 0%
FTMO-Server3
1:30
Para estatísticas em detalhe, Faça o login ou registrar
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
92
Negociações com lucro:
70 (76.08%)
Negociações com perda:
22 (23.91%)
Melhor negociação:
27.22 USD
Pior negociação:
-136.86 USD
Lucro bruto:
208.54 USD (25 322 pips)
Perda bruta:
-178.27 USD (62 852 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
15 (35.50 USD)
Máximo lucro consecutivo:
74.48 USD (8)
Índice de Sharpe:
0.02
Atividade de negociação:
96.44%
Depósito máximo carregado:
10.86%
Último negócio:
4 dias atrás
Negociações por semana:
2
Tempo médio de espera:
4 dias
Fator de recuperação:
0.19
Negociações longas:
92 (100.00%)
Negociações curtas:
0 (0.00%)
Fator de lucro:
1.17
Valor esperado:
0.33 USD
Lucro médio:
2.98 USD
Perda média:
-8.10 USD
Máximo de perdas consecutivas:
8 (-10.33 USD)
Máxima perda consecutiva:
-162.77 USD (2)
Crescimento mensal:
-1.58%
Previsão anual:
-19.15%
Algotrading:
0%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.00 USD
Máximo:
162.77 USD (1.60%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
1.60% (162.77 USD)
Pelo Capital Líquido:
3.89% (396.75 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
EURJPY 14
USDJPY 12
CHFJPY 12
GBPJPY 11
AUDNZD 9
EURGBP 8
ETHUSD 6
EURCAD 5
LNKUSD 5
EURNZD 4
XAUUSD 3
GBPUSD 1
AUDCAD 1
US30.cash 1
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
EURJPY 15
USDJPY 28
CHFJPY -10
GBPJPY 7
AUDNZD 5
EURGBP 11
ETHUSD 8
EURCAD 74
LNKUSD -105
EURNZD 8
XAUUSD 4
GBPUSD 11
AUDCAD 0
US30.cash -26
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
EURJPY 939
USDJPY 2.9K
CHFJPY 427
GBPJPY 101
AUDNZD 261
EURGBP 1K
ETHUSD 14K
EURCAD 814
LNKUSD -9.3K
EURNZD 631
XAUUSD 457
GBPUSD 107
AUDCAD 9
US30.cash -50K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +27.22 USD
Pior negociação: -137 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 8
Máximo de perdas consecutivas: 2
Máximo lucro consecutivo: +35.50 USD
Máxima perda consecutiva: -10.33 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "FTMO-Server3" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

Sem dados

Sem comentários
2025.12.16 15:27
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.22 08:10
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.22 08:10
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.79% of days out of 126 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.02 10:38
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.19 15:19
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.09 10:25
Low trading activity - only 6 trades detected in the last month
2025.09.28 11:24
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.09.27 16:38
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.25 12:35
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.16 09:01
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.15 13:57
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.14 10:29
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.07 16:09
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.01 22:06
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
Para estatísticas em detalhe, Faça o login ou registrar
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
Funded Practice 1
30 USD por mês
0%
0
0
USD
10K
USD
22
0%
92
76%
96%
1.16
0.33
USD
4%
1:30
Copiar

Como é realizada a cópia de negociação em MetaTrader? Veja o vídeo tutorial

Assinatura de um sinal permite copiar negociações do provedor pelo período de um 1 mês. Para assinar um sinal você deve usar terminal de negociação MetaTrader 4 .

Se você ainda não tem plataforma instalada, faça o download aqui.