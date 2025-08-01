- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
92
Negociações com lucro:
70 (76.08%)
Negociações com perda:
22 (23.91%)
Melhor negociação:
27.22 USD
Pior negociação:
-136.86 USD
Lucro bruto:
208.54 USD (25 322 pips)
Perda bruta:
-178.27 USD (62 852 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
15 (35.50 USD)
Máximo lucro consecutivo:
74.48 USD (8)
Índice de Sharpe:
0.02
Atividade de negociação:
96.44%
Depósito máximo carregado:
10.86%
Último negócio:
4 dias atrás
Negociações por semana:
2
Tempo médio de espera:
4 dias
Fator de recuperação:
0.19
Negociações longas:
92 (100.00%)
Negociações curtas:
0 (0.00%)
Fator de lucro:
1.17
Valor esperado:
0.33 USD
Lucro médio:
2.98 USD
Perda média:
-8.10 USD
Máximo de perdas consecutivas:
8 (-10.33 USD)
Máxima perda consecutiva:
-162.77 USD (2)
Crescimento mensal:
-1.58%
Previsão anual:
-19.15%
Algotrading:
0%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.00 USD
Máximo:
162.77 USD (1.60%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
1.60% (162.77 USD)
Pelo Capital Líquido:
3.89% (396.75 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|EURJPY
|14
|USDJPY
|12
|CHFJPY
|12
|GBPJPY
|11
|AUDNZD
|9
|EURGBP
|8
|ETHUSD
|6
|EURCAD
|5
|LNKUSD
|5
|EURNZD
|4
|XAUUSD
|3
|GBPUSD
|1
|AUDCAD
|1
|US30.cash
|1
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|EURJPY
|15
|USDJPY
|28
|CHFJPY
|-10
|GBPJPY
|7
|AUDNZD
|5
|EURGBP
|11
|ETHUSD
|8
|EURCAD
|74
|LNKUSD
|-105
|EURNZD
|8
|XAUUSD
|4
|GBPUSD
|11
|AUDCAD
|0
|US30.cash
|-26
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|EURJPY
|939
|USDJPY
|2.9K
|CHFJPY
|427
|GBPJPY
|101
|AUDNZD
|261
|EURGBP
|1K
|ETHUSD
|14K
|EURCAD
|814
|LNKUSD
|-9.3K
|EURNZD
|631
|XAUUSD
|457
|GBPUSD
|107
|AUDCAD
|9
|US30.cash
|-50K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +27.22 USD
Pior negociação: -137 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 8
Máximo de perdas consecutivas: 2
Máximo lucro consecutivo: +35.50 USD
Máxima perda consecutiva: -10.33 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "FTMO-Server3" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
30 USD por mês
0%
0
0
USD
USD
10K
USD
USD
22
0%
92
76%
96%
1.16
0.33
USD
USD
4%
1:30