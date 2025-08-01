시그널섹션
MD ASHRAFUL ISLAM

Funded Practice 1

MD ASHRAFUL ISLAM
0 리뷰
안정성
25
0 / 0 USD
월별 30 USD  복사
다음 이후의 성장 2025 0%
FTMO-Server3
1:30
  • 성장
  • 잔고
  • 자본
  • 축소
트레이드:
95
이익 거래:
72 (75.78%)
손실 거래:
23 (24.21%)
최고의 거래:
27.41 USD
최악의 거래:
-136.86 USD
총 수익:
237.10 USD (28 285 pips)
총 손실:
-193.17 USD (83 170 pips)
연속 최대 이익:
15 (35.50 USD)
연속 최대 이익:
74.48 USD (8)
샤프 비율:
0.03
거래 활동:
96.44%
최대 입금량:
11.09%
최근 거래:
2 일 전
주별 거래 수:
3
평균 유지 시간:
4 일
회복 요인:
0.25
롱(주식매수):
95 (100.00%)
숏(주식차입매도):
0 (0.00%)
수익 요인:
1.23
기대수익:
0.46 USD
평균 이익:
3.29 USD
평균 손실:
-8.40 USD
연속 최대 손실:
8 (-10.33 USD)
연속 최대 손실:
-162.77 USD (2)
월별 성장률:
-1.46%
연간 예측:
-17.75%
Algo 트레이딩:
0%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
0.00 USD
최대한의:
176.52 USD (1.73%)
상대적 삭감:
잔고별:
1.73% (176.52 USD)
자본금별:
3.89% (396.75 USD)

배포

심볼 Sell Buy
EURJPY 14
USDJPY 12
CHFJPY 12
GBPJPY 11
AUDNZD 9
EURGBP 8
ETHUSD 6
EURCAD 5
LNKUSD 5
EURNZD 4
XAUUSD 3
US30.cash 2
GBPUSD 1
AUDCAD 1
AUDUSD 1
XCUUSD 1
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
심볼 총 수익, USD 손실, USD 수익, USD
EURJPY 15
USDJPY 28
CHFJPY -10
GBPJPY 7
AUDNZD 5
EURGBP 11
ETHUSD 8
EURCAD 74
LNKUSD -105
EURNZD 8
XAUUSD 4
US30.cash -41
GBPUSD 11
AUDCAD 0
AUDUSD 1
XCUUSD 27
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
심볼 총 수익, pips 손실, pips 수익, pips
EURJPY 939
USDJPY 2.9K
CHFJPY 427
GBPJPY 101
AUDNZD 261
EURGBP 1K
ETHUSD 14K
EURCAD 814
LNKUSD -9.3K
EURNZD 631
XAUUSD 457
US30.cash -70K
GBPUSD 107
AUDCAD 9
AUDUSD 124
XCUUSD 2.8K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
  • 입금량
  • 축소
최고의 거래: +27.41 USD
최악의 거래: -137 USD
연속 최대 이익: 8
연속 최대 손실: 2
연속 최대 이익: +35.50 USD
연속 최대 손실: -10.33 USD

리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "FTMO-Server3"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.

데이터 없음

리뷰 없음
2025.12.16 15:27
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.22 08:10
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.22 08:10
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.79% of days out of 126 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.02 10:38
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.19 15:19
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.09 10:25
Low trading activity - only 6 trades detected in the last month
2025.09.28 11:24
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.09.27 16:38
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.25 12:35
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.16 09:01
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.15 13:57
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.14 10:29
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.07 16:09
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.01 22:06
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
