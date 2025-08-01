- 자본
- 축소
트레이드:
95
이익 거래:
72 (75.78%)
손실 거래:
23 (24.21%)
최고의 거래:
27.41 USD
최악의 거래:
-136.86 USD
총 수익:
237.10 USD (28 285 pips)
총 손실:
-193.17 USD (83 170 pips)
연속 최대 이익:
15 (35.50 USD)
연속 최대 이익:
74.48 USD (8)
샤프 비율:
0.03
거래 활동:
96.44%
최대 입금량:
11.09%
최근 거래:
2 일 전
주별 거래 수:
3
평균 유지 시간:
4 일
회복 요인:
0.25
롱(주식매수):
95 (100.00%)
숏(주식차입매도):
0 (0.00%)
수익 요인:
1.23
기대수익:
0.46 USD
평균 이익:
3.29 USD
평균 손실:
-8.40 USD
연속 최대 손실:
8 (-10.33 USD)
연속 최대 손실:
-162.77 USD (2)
월별 성장률:
-1.46%
연간 예측:
-17.75%
Algo 트레이딩:
0%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
0.00 USD
최대한의:
176.52 USD (1.73%)
상대적 삭감:
잔고별:
1.73% (176.52 USD)
자본금별:
3.89% (396.75 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|EURJPY
|14
|USDJPY
|12
|CHFJPY
|12
|GBPJPY
|11
|AUDNZD
|9
|EURGBP
|8
|ETHUSD
|6
|EURCAD
|5
|LNKUSD
|5
|EURNZD
|4
|XAUUSD
|3
|US30.cash
|2
|GBPUSD
|1
|AUDCAD
|1
|AUDUSD
|1
|XCUUSD
|1
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|EURJPY
|15
|USDJPY
|28
|CHFJPY
|-10
|GBPJPY
|7
|AUDNZD
|5
|EURGBP
|11
|ETHUSD
|8
|EURCAD
|74
|LNKUSD
|-105
|EURNZD
|8
|XAUUSD
|4
|US30.cash
|-41
|GBPUSD
|11
|AUDCAD
|0
|AUDUSD
|1
|XCUUSD
|27
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|EURJPY
|939
|USDJPY
|2.9K
|CHFJPY
|427
|GBPJPY
|101
|AUDNZD
|261
|EURGBP
|1K
|ETHUSD
|14K
|EURCAD
|814
|LNKUSD
|-9.3K
|EURNZD
|631
|XAUUSD
|457
|US30.cash
|-70K
|GBPUSD
|107
|AUDCAD
|9
|AUDUSD
|124
|XCUUSD
|2.8K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "FTMO-Server3"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
데이터 없음
리뷰 없음
