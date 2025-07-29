SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 5 / Cryptowanlanid Multi
Nuttapon Maneechote

Cryptowanlanid Multi

Nuttapon Maneechote
0 inceleme
Güvenilirlik
8 hafta
0 / 0 USD
Ayda 299 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 21%
VantageInternational-Live 3
1:500
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
705
Kârla kapanan işlemler:
635 (90.07%)
Zararla kapanan işlemler:
70 (9.93%)
En iyi işlem:
8.80 USD
En kötü işlem:
-19.36 USD
Brüt kâr:
747.76 USD (100 530 pips)
Brüt zarar:
-482.83 USD (72 717 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
145 (149.19 USD)
Maksimum ardışık kâr:
149.19 USD (145)
Sharpe oranı:
0.13
Alım-satım etkinliği:
96.87%
Maks. mevduat yükü:
19.29%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
120
Ort. tutma süresi:
2 gün
Düzelme faktörü:
0.88
Alış işlemleri:
249 (35.32%)
Satış işlemleri:
456 (64.68%)
Kâr faktörü:
1.55
Beklenen getiri:
0.38 USD
Ortalama kâr:
1.18 USD
Ortalama zarar:
-6.90 USD
Maksimum ardışık kayıp:
23 (-184.57 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-184.57 USD (23)
Aylık büyüme:
8.72%
Algo alım-satım:
85%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
302.59 USD (14.33%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
21.69% (302.59 USD)
Varlığa göre:
41.28% (565.69 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
GBPNZD 100
EURJPY 72
EURCAD 70
AUDCAD 40
GBPAUD 39
GBPSGD 38
GBPCAD 32
AUDNZD 31
CHFSGD 28
CADCHF 25
AUDJPY 21
USDCHF 17
EURGBP 17
CHFJPY 16
EURAUD 16
NZDCAD 15
GBPCHF 14
AUDUSD 13
USDSGD 12
GBPUSD 10
CADJPY 9
EURSGD 9
NZDCHF 8
NZDJPY 8
AUDSGD 8
SGDJPY 8
NZDUSD 7
EURNZD 6
EURUSD 6
EURCHF 4
USDJPY 3
AUDCHF 2
GBPJPY 1
12 24 36 48 60 72 84 96
12 24 36 48 60 72 84 96
12 24 36 48 60 72 84 96
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
GBPNZD 74
EURJPY 51
EURCAD 12
AUDCAD 20
GBPAUD -28
GBPSGD 7
GBPCAD 11
AUDNZD -147
CHFSGD 8
CADCHF 23
AUDJPY -9
USDCHF 16
EURGBP 20
CHFJPY 12
EURAUD 35
NZDCAD 3
GBPCHF 22
AUDUSD 6
USDSGD 9
GBPUSD 20
CADJPY 22
EURSGD 15
NZDCHF 8
NZDJPY 7
AUDSGD 0
SGDJPY 12
NZDUSD -5
EURNZD 11
EURUSD 12
EURCHF 5
USDJPY 6
AUDCHF 5
GBPJPY 1
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
GBPNZD 12K
EURJPY 7.6K
EURCAD 1.7K
AUDCAD 2.7K
GBPAUD -4.2K
GBPSGD 878
GBPCAD 1.6K
AUDNZD -25K
CHFSGD 984
CADCHF 1.9K
AUDJPY -1.3K
USDCHF 1.3K
EURGBP 1.5K
CHFJPY 1.8K
EURAUD 5.3K
NZDCAD 445
GBPCHF 1.7K
AUDUSD 611
USDSGD 1.1K
GBPUSD 2.0K
CADJPY 3.2K
EURSGD 1.9K
NZDCHF 595
NZDJPY 989
AUDSGD 66
SGDJPY 1.8K
NZDUSD -500
EURNZD 1.9K
EURUSD 1.2K
EURCHF 435
USDJPY 944
AUDCHF 385
GBPJPY 189
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +8.80 USD
En kötü işlem: -19 USD
Maksimum ardışık kazanç: 145
Maksimum ardışık kayıp: 23
Maksimum ardışık kâr: +149.19 USD
Maksimum ardışık zarar: -184.57 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "VantageInternational-Live 3" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Veri yok

İnceleme yok
2025.09.18 22:44
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.18 21:44
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.09.18 14:05
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.18 07:53
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2025.09.17 19:11
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.17 18:11
High current drawdown in 34% indicates the absence of risk limitation
2025.09.16 22:51
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.16 21:38
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.08.12 05:50
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.08.07 15:09
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.07 09:39
Share of trading days is too low
2025.08.07 09:39
Share of days for 80% of trades is too low
2025.07.29 15:21
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.29 15:21
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.29 15:21
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.07.29 15:21
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.07.29 15:21
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Cryptowanlanid Multi
Ayda 299 USD
21%
0
0
USD
1.2K
USD
8
85%
705
90%
97%
1.54
0.38
USD
41%
1:500
Kopyala

MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 5 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.