Nuttapon Maneechote

Cryptowanlanid Multi

Nuttapon Maneechote
0 avis
Fiabilité
8 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 299 USD par mois
croissance depuis 2025 21%
VantageInternational-Live 3
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
701
Bénéfice trades:
631 (90.01%)
Perte trades:
70 (9.99%)
Meilleure transaction:
8.80 USD
Pire transaction:
-19.36 USD
Bénéfice brut:
745.47 USD (100 265 pips)
Perte brute:
-482.83 USD (72 717 pips)
Gains consécutifs maximales:
145 (149.19 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
149.19 USD (145)
Ratio de Sharpe:
0.13
Activité de trading:
96.87%
Charge de dépôt maximale:
19.29%
Dernier trade:
51 il y a des minutes
Trades par semaine:
186
Temps de détention moyen:
2 jours
Facteur de récupération:
0.87
Longs trades:
247 (35.24%)
Courts trades:
454 (64.76%)
Facteur de profit:
1.54
Rendement attendu:
0.37 USD
Bénéfice moyen:
1.18 USD
Perte moyenne:
-6.90 USD
Pertes consécutives maximales:
23 (-184.57 USD)
Perte consécutive maximale:
-184.57 USD (23)
Croissance mensuelle:
9.00%
Algo trading:
85%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.00 USD
Maximal:
302.59 USD (14.33%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
21.69% (302.59 USD)
Par fonds propres:
41.28% (565.69 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
GBPNZD 100
EURJPY 71
EURCAD 70
AUDCAD 40
GBPAUD 39
GBPSGD 37
GBPCAD 32
AUDNZD 31
CHFSGD 28
CADCHF 25
AUDJPY 21
EURGBP 17
CHFJPY 16
USDCHF 16
EURAUD 16
NZDCAD 15
GBPCHF 14
AUDUSD 12
USDSGD 12
GBPUSD 10
CADJPY 9
EURSGD 9
NZDCHF 8
NZDJPY 8
AUDSGD 8
SGDJPY 8
NZDUSD 7
EURNZD 6
EURUSD 6
EURCHF 4
USDJPY 3
AUDCHF 2
GBPJPY 1
12 24 36 48 60 72 84 96
12 24 36 48 60 72 84 96
12 24 36 48 60 72 84 96
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
GBPNZD 74
EURJPY 51
EURCAD 12
AUDCAD 20
GBPAUD -28
GBPSGD 7
GBPCAD 11
AUDNZD -147
CHFSGD 8
CADCHF 23
AUDJPY -9
EURGBP 20
CHFJPY 12
USDCHF 15
EURAUD 35
NZDCAD 3
GBPCHF 22
AUDUSD 6
USDSGD 9
GBPUSD 20
CADJPY 22
EURSGD 15
NZDCHF 8
NZDJPY 7
AUDSGD 0
SGDJPY 12
NZDUSD -5
EURNZD 11
EURUSD 12
EURCHF 5
USDJPY 6
AUDCHF 5
GBPJPY 1
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
GBPNZD 12K
EURJPY 7.4K
EURCAD 1.7K
AUDCAD 2.7K
GBPAUD -4.2K
GBPSGD 861
GBPCAD 1.6K
AUDNZD -25K
CHFSGD 984
CADCHF 1.9K
AUDJPY -1.3K
EURGBP 1.5K
CHFJPY 1.8K
USDCHF 1.2K
EURAUD 5.3K
NZDCAD 445
GBPCHF 1.7K
AUDUSD 552
USDSGD 1.1K
GBPUSD 2.0K
CADJPY 3.2K
EURSGD 1.9K
NZDCHF 595
NZDJPY 989
AUDSGD 66
SGDJPY 1.8K
NZDUSD -500
EURNZD 1.9K
EURUSD 1.2K
EURCHF 435
USDJPY 944
AUDCHF 385
GBPJPY 189
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +8.80 USD
Pire transaction: -19 USD
Gains consécutifs maximales: 145
Pertes consécutives maximales: 23
Bénéfice consécutif maximal: +149.19 USD
Perte consécutive maximale: -184.57 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "VantageInternational-Live 3" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Pas de données

Aucun avis
2025.09.18 22:44
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.18 21:44
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.09.18 14:05
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.18 07:53
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2025.09.17 19:11
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.17 18:11
High current drawdown in 34% indicates the absence of risk limitation
2025.09.16 22:51
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.16 21:38
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.08.12 05:50
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.08.07 15:09
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.07 09:39
Share of trading days is too low
2025.08.07 09:39
Share of days for 80% of trades is too low
2025.07.29 15:21
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.29 15:21
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.29 15:21
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.07.29 15:21
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.07.29 15:21
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
