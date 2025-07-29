СигналыРазделы
Nuttapon Maneechote

Cryptowanlanid Multi

Nuttapon Maneechote
0 отзывов
Надежность
20 недель
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2025 135%
VantageInternational-Live 3
1:500
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
2 447
Прибыльных трейдов:
2 153 (87.98%)
Убыточных трейдов:
294 (12.01%)
Лучший трейд:
15.83 USD
Худший трейд:
-23.77 USD
Общая прибыль:
2 624.88 USD (1 264 462 pips)
Общий убыток:
-1 493.73 USD (203 628 pips)
Макс. серия выигрышей:
181 (190.26 USD)
Макс. прибыль в серии:
192.75 USD (159)
Коэффициент Шарпа:
0.17
Торговая активность:
97.87%
Макс. загрузка депозита:
21.91%
Последний трейд:
11 часов
Трейдов в неделю:
118
Ср. время удержания:
2 дня
Фактор восстановления:
3.18
Длинных трейдов:
989 (40.42%)
Коротких трейдов:
1 458 (59.58%)
Профит фактор:
1.76
Мат. ожидание:
0.46 USD
Средняя прибыль:
1.22 USD
Средний убыток:
-5.08 USD
Макс. серия проигрышей:
23 (-184.57 USD)
Макс. убыток в серии:
-184.57 USD (23)
Прирост в месяц:
30.25%
Годовой прогноз:
367.01%
Алготрейдинг:
85%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
356.25 USD (13.90%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
21.69% (302.59 USD)
По эквити:
49.12% (693.76 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
GBPNZD 326
EURCAD 203
EURJPY 187
AUDNZD 149
GBPAUD 119
AUDCAD 109
AUDJPY 107
GBPCAD 100
GBPSGD 91
CHFJPY 75
NZDJPY 75
NZDCHF 67
AUDUSD 63
CADCHF 62
USDSGD 57
USDCHF 54
NZDCAD 52
CHFSGD 52
EURAUD 52
EURNZD 51
EURGBP 44
AUDCHF 44
SGDJPY 42
GBPUSD 41
NZDUSD 33
AUDSGD 31
GBPCHF 29
USDJPY 24
CADJPY 21
EURUSD 19
GBPJPY 19
EURSGD 16
EURCHF 9
USDCAD 8
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
GBPNZD 258
EURCAD 63
EURJPY 93
AUDNZD -105
GBPAUD 64
AUDCAD 42
AUDJPY 12
GBPCAD 64
GBPSGD 54
CHFJPY -5
NZDJPY 64
NZDCHF 32
AUDUSD 14
CADCHF 16
USDSGD 18
USDCHF -18
NZDCAD 14
CHFSGD 31
EURAUD 92
EURNZD 81
EURGBP 8
AUDCHF 14
SGDJPY 32
GBPUSD 48
NZDUSD 12
AUDSGD 13
GBPCHF 16
USDJPY 17
CADJPY 38
EURUSD 2
GBPJPY 36
EURSGD 26
EURCHF 6
USDCAD 8
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
GBPNZD 45K
EURCAD 8.7K
EURJPY 14K
AUDNZD -18K
GBPAUD 9.7K
AUDCAD 5.8K
AUDJPY 1.9K
GBPCAD 9K
GBPSGD 6.9K
CHFJPY -822
NZDJPY 9.8K
NZDCHF 2.6K
AUDUSD 1.4K
CADCHF 1.3K
USDSGD 2.2K
USDCHF -1.4K
NZDCAD 1.9K
CHFSGD 4K
EURAUD 14K
EURNZD 14K
EURGBP 573
AUDCHF 1.2K
SGDJPY 4.8K
GBPUSD 4.8K
NZDUSD 1.2K
AUDSGD 1.7K
GBPCHF 1.3K
USDJPY 2.6K
CADJPY 5.7K
EURUSD 182
GBPJPY 5.6K
EURSGD 3.3K
EURCHF 453
USDCAD 1.1K
20K 40K 60K
20K 40K 60K
20K 40K 60K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +15.83 USD
Худший трейд: -24 USD
Макс. серия выигрышей: 159
Макс. серия проигрышей: 23
Макс. прибыль в серии: +190.26 USD
Макс. убыток в серии: -184.57 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "VantageInternational-Live 3" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

LiteFinance-MT5-Live
0.00 × 1
ADNBrokerCFD-Server
0.00 × 1
VantageInternational-Live 3
0.57 × 7
Нет отзывов
2025.11.13 23:03
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.13 22:03
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.11.05 04:48
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.05 03:48
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.11.05 00:38
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.04 18:19
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.11.04 03:40
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.03 17:12
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.11.03 16:03
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.29 03:46
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2025.10.28 22:26
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.28 21:26
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.10.17 09:21
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.17 07:11
High current drawdown in 35% indicates the absence of risk limitation
2025.10.16 13:21
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.09.18 22:44
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.18 21:44
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.09.18 14:05
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.18 07:53
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2025.09.17 19:11
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
Как происходит копирование сделок в MetaTrader? Посмотрите обучающее видео

Подписка на сигнал дает вам право копировать сделки поставщика в течение 1 месяца. Для работы подписки необходимо использовать торговый терминал MetaTrader 5.

Если платформа у вас не установлена, вы можете скачать ее здесь.