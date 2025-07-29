- Прирост
Всего трейдов:
2 447
Прибыльных трейдов:
2 153 (87.98%)
Убыточных трейдов:
294 (12.01%)
Лучший трейд:
15.83 USD
Худший трейд:
-23.77 USD
Общая прибыль:
2 624.88 USD (1 264 462 pips)
Общий убыток:
-1 493.73 USD (203 628 pips)
Макс. серия выигрышей:
181 (190.26 USD)
Макс. прибыль в серии:
192.75 USD (159)
Коэффициент Шарпа:
0.17
Торговая активность:
97.87%
Макс. загрузка депозита:
21.91%
Последний трейд:
11 часов
Трейдов в неделю:
118
Ср. время удержания:
2 дня
Фактор восстановления:
3.18
Длинных трейдов:
989 (40.42%)
Коротких трейдов:
1 458 (59.58%)
Профит фактор:
1.76
Мат. ожидание:
0.46 USD
Средняя прибыль:
1.22 USD
Средний убыток:
-5.08 USD
Макс. серия проигрышей:
23 (-184.57 USD)
Макс. убыток в серии:
-184.57 USD (23)
Прирост в месяц:
30.25%
Годовой прогноз:
367.01%
Алготрейдинг:
85%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
356.25 USD (13.90%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
21.69% (302.59 USD)
По эквити:
49.12% (693.76 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|GBPNZD
|326
|EURCAD
|203
|EURJPY
|187
|AUDNZD
|149
|GBPAUD
|119
|AUDCAD
|109
|AUDJPY
|107
|GBPCAD
|100
|GBPSGD
|91
|CHFJPY
|75
|NZDJPY
|75
|NZDCHF
|67
|AUDUSD
|63
|CADCHF
|62
|USDSGD
|57
|USDCHF
|54
|NZDCAD
|52
|CHFSGD
|52
|EURAUD
|52
|EURNZD
|51
|EURGBP
|44
|AUDCHF
|44
|SGDJPY
|42
|GBPUSD
|41
|NZDUSD
|33
|AUDSGD
|31
|GBPCHF
|29
|USDJPY
|24
|CADJPY
|21
|EURUSD
|19
|GBPJPY
|19
|EURSGD
|16
|EURCHF
|9
|USDCAD
|8
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|GBPNZD
|258
|EURCAD
|63
|EURJPY
|93
|AUDNZD
|-105
|GBPAUD
|64
|AUDCAD
|42
|AUDJPY
|12
|GBPCAD
|64
|GBPSGD
|54
|CHFJPY
|-5
|NZDJPY
|64
|NZDCHF
|32
|AUDUSD
|14
|CADCHF
|16
|USDSGD
|18
|USDCHF
|-18
|NZDCAD
|14
|CHFSGD
|31
|EURAUD
|92
|EURNZD
|81
|EURGBP
|8
|AUDCHF
|14
|SGDJPY
|32
|GBPUSD
|48
|NZDUSD
|12
|AUDSGD
|13
|GBPCHF
|16
|USDJPY
|17
|CADJPY
|38
|EURUSD
|2
|GBPJPY
|36
|EURSGD
|26
|EURCHF
|6
|USDCAD
|8
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|GBPNZD
|45K
|EURCAD
|8.7K
|EURJPY
|14K
|AUDNZD
|-18K
|GBPAUD
|9.7K
|AUDCAD
|5.8K
|AUDJPY
|1.9K
|GBPCAD
|9K
|GBPSGD
|6.9K
|CHFJPY
|-822
|NZDJPY
|9.8K
|NZDCHF
|2.6K
|AUDUSD
|1.4K
|CADCHF
|1.3K
|USDSGD
|2.2K
|USDCHF
|-1.4K
|NZDCAD
|1.9K
|CHFSGD
|4K
|EURAUD
|14K
|EURNZD
|14K
|EURGBP
|573
|AUDCHF
|1.2K
|SGDJPY
|4.8K
|GBPUSD
|4.8K
|NZDUSD
|1.2K
|AUDSGD
|1.7K
|GBPCHF
|1.3K
|USDJPY
|2.6K
|CADJPY
|5.7K
|EURUSD
|182
|GBPJPY
|5.6K
|EURSGD
|3.3K
|EURCHF
|453
|USDCAD
|1.1K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +15.83 USD
Худший трейд: -24 USD
Макс. серия выигрышей: 159
Макс. серия проигрышей: 23
Макс. прибыль в серии: +190.26 USD
Макс. убыток в серии: -184.57 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "VantageInternational-Live 3" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
LiteFinance-MT5-Live
|0.00 × 1
|
ADNBrokerCFD-Server
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 3
|0.57 × 7
