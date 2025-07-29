SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 5 / Cryptowanlanid Multi
Nuttapon Maneechote

Cryptowanlanid Multi

Nuttapon Maneechote
0 recensioni
Affidabilità
8 settimane
0 / 0 USD
Copia per 299 USD al mese
crescita dal 2025 21%
VantageInternational-Live 3
1:500
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
705
Profit Trade:
635 (90.07%)
Loss Trade:
70 (9.93%)
Best Trade:
8.80 USD
Worst Trade:
-19.36 USD
Profitto lordo:
747.76 USD (100 530 pips)
Perdita lorda:
-482.83 USD (72 717 pips)
Vincite massime consecutive:
145 (149.19 USD)
Massimo profitto consecutivo:
149.19 USD (145)
Indice di Sharpe:
0.13
Attività di trading:
96.87%
Massimo carico di deposito:
19.29%
Ultimo trade:
17 ore fa
Trade a settimana:
120
Tempo di attesa medio:
2 giorni
Fattore di recupero:
0.88
Long Trade:
249 (35.32%)
Short Trade:
456 (64.68%)
Fattore di profitto:
1.55
Profitto previsto:
0.38 USD
Profitto medio:
1.18 USD
Perdita media:
-6.90 USD
Massime perdite consecutive:
23 (-184.57 USD)
Massima perdita consecutiva:
-184.57 USD (23)
Crescita mensile:
8.72%
Algo trading:
85%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
302.59 USD (14.33%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
21.69% (302.59 USD)
Per equità:
41.28% (565.69 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
GBPNZD 100
EURJPY 72
EURCAD 70
AUDCAD 40
GBPAUD 39
GBPSGD 38
GBPCAD 32
AUDNZD 31
CHFSGD 28
CADCHF 25
AUDJPY 21
USDCHF 17
EURGBP 17
CHFJPY 16
EURAUD 16
NZDCAD 15
GBPCHF 14
AUDUSD 13
USDSGD 12
GBPUSD 10
CADJPY 9
EURSGD 9
NZDCHF 8
NZDJPY 8
AUDSGD 8
SGDJPY 8
NZDUSD 7
EURNZD 6
EURUSD 6
EURCHF 4
USDJPY 3
AUDCHF 2
GBPJPY 1
12 24 36 48 60 72 84 96
12 24 36 48 60 72 84 96
12 24 36 48 60 72 84 96
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
GBPNZD 74
EURJPY 51
EURCAD 12
AUDCAD 20
GBPAUD -28
GBPSGD 7
GBPCAD 11
AUDNZD -147
CHFSGD 8
CADCHF 23
AUDJPY -9
USDCHF 16
EURGBP 20
CHFJPY 12
EURAUD 35
NZDCAD 3
GBPCHF 22
AUDUSD 6
USDSGD 9
GBPUSD 20
CADJPY 22
EURSGD 15
NZDCHF 8
NZDJPY 7
AUDSGD 0
SGDJPY 12
NZDUSD -5
EURNZD 11
EURUSD 12
EURCHF 5
USDJPY 6
AUDCHF 5
GBPJPY 1
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
GBPNZD 12K
EURJPY 7.6K
EURCAD 1.7K
AUDCAD 2.7K
GBPAUD -4.2K
GBPSGD 878
GBPCAD 1.6K
AUDNZD -25K
CHFSGD 984
CADCHF 1.9K
AUDJPY -1.3K
USDCHF 1.3K
EURGBP 1.5K
CHFJPY 1.8K
EURAUD 5.3K
NZDCAD 445
GBPCHF 1.7K
AUDUSD 611
USDSGD 1.1K
GBPUSD 2.0K
CADJPY 3.2K
EURSGD 1.9K
NZDCHF 595
NZDJPY 989
AUDSGD 66
SGDJPY 1.8K
NZDUSD -500
EURNZD 1.9K
EURUSD 1.2K
EURCHF 435
USDJPY 944
AUDCHF 385
GBPJPY 189
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +8.80 USD
Worst Trade: -19 USD
Vincite massime consecutive: 145
Massime perdite consecutive: 23
Massimo profitto consecutivo: +149.19 USD
Massima perdita consecutiva: -184.57 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "VantageInternational-Live 3" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

Non ci sono recensioni
2025.09.18 22:44
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.18 21:44
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.09.18 14:05
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.18 07:53
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2025.09.17 19:11
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.17 18:11
High current drawdown in 34% indicates the absence of risk limitation
2025.09.16 22:51
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.16 21:38
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.08.12 05:50
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.08.07 15:09
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.07 09:39
Share of trading days is too low
2025.08.07 09:39
Share of days for 80% of trades is too low
2025.07.29 15:21
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.29 15:21
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.29 15:21
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.07.29 15:21
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.07.29 15:21
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
Cryptowanlanid Multi
299USD al mese
21%
0
0
USD
1.2K
USD
8
85%
705
90%
97%
1.54
0.38
USD
41%
1:500
Copia

Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 5.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.