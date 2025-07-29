SignaleKategorien
Signale / MetaTrader 5 / Cryptowanlanid Multi
Nuttapon Maneechote

Cryptowanlanid Multi

Nuttapon Maneechote
0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
21 Wochen
0 / 0 USD
Für 30 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2025 138%
VantageInternational-Live 3
1:500
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
2 465
Gewinntrades:
2 171 (88.07%)
Verlusttrades:
294 (11.93%)
Bester Trade:
15.83 USD
Schlechtester Trade:
-23.77 USD
Bruttoprofit:
2 642.95 USD (1 266 545 pips)
Bruttoverlust:
-1 493.73 USD (203 628 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
181 (190.26 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
192.75 USD (159)
Sharpe Ratio:
0.17
Trading-Aktivität:
97.87%
Max deposit load:
21.91%
Letzter Trade:
2 Minuten
Trades pro Woche:
79
Durchschn. Haltezeit:
2 Tage
Erholungsfaktor:
3.23
Long-Positionen:
996 (40.41%)
Short-Positionen:
1 469 (59.59%)
Profit-Faktor:
1.77
Mathematische Gewinnerwartung:
0.47 USD
Durchschnittlicher Profit:
1.22 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-5.08 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
23 (-184.57 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-184.57 USD (23)
Wachstum pro Monat :
31.95%
Jahresprognose:
387.69%
Algo-Trading:
85%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
0.00 USD
Maximaler:
356.25 USD (13.90%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
21.69% (302.59 USD)
Kapital:
49.12% (693.76 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
GBPNZD 327
EURCAD 207
EURJPY 187
AUDNZD 149
GBPAUD 120
AUDCAD 109
AUDJPY 107
GBPCAD 100
GBPSGD 91
CHFJPY 75
NZDJPY 75
NZDCHF 68
CADCHF 67
AUDUSD 63
USDSGD 57
USDCHF 54
NZDCAD 53
CHFSGD 53
EURAUD 52
EURNZD 51
AUDCHF 45
EURGBP 44
SGDJPY 42
GBPUSD 41
AUDSGD 33
NZDUSD 33
GBPCHF 29
USDJPY 24
CADJPY 21
EURUSD 19
GBPJPY 19
EURSGD 16
EURCHF 9
USDCAD 9
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
GBPNZD 259
EURCAD 68
EURJPY 93
AUDNZD -105
GBPAUD 65
AUDCAD 42
AUDJPY 12
GBPCAD 64
GBPSGD 54
CHFJPY -5
NZDJPY 64
NZDCHF 34
CADCHF 20
AUDUSD 14
USDSGD 18
USDCHF -18
NZDCAD 14
CHFSGD 33
EURAUD 92
EURNZD 81
AUDCHF 15
EURGBP 8
SGDJPY 32
GBPUSD 48
AUDSGD 15
NZDUSD 12
GBPCHF 16
USDJPY 17
CADJPY 38
EURUSD 2
GBPJPY 36
EURSGD 26
EURCHF 6
USDCAD 9
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
GBPNZD 45K
EURCAD 9.4K
EURJPY 14K
AUDNZD -18K
GBPAUD 9.9K
AUDCAD 5.8K
AUDJPY 1.9K
GBPCAD 9K
GBPSGD 6.9K
CHFJPY -822
NZDJPY 9.8K
NZDCHF 2.7K
CADCHF 1.6K
AUDUSD 1.4K
USDSGD 2.2K
USDCHF -1.4K
NZDCAD 2K
CHFSGD 4.2K
EURAUD 14K
EURNZD 14K
AUDCHF 1.2K
EURGBP 573
SGDJPY 4.8K
GBPUSD 4.8K
AUDSGD 2K
NZDUSD 1.2K
GBPCHF 1.3K
USDJPY 2.6K
CADJPY 5.7K
EURUSD 182
GBPJPY 5.6K
EURSGD 3.3K
EURCHF 453
USDCAD 1.2K
20K 40K 60K
20K 40K 60K
20K 40K 60K
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +15.83 USD
Schlechtester Trade: -24 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 159
Max. aufeinandergehende Verluste: 23
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +190.26 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -184.57 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "VantageInternational-Live 3" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

LiteFinance-MT5-Live
0.00 × 1
ADNBrokerCFD-Server
0.00 × 1
VantageInternational-Live 3
0.57 × 7
Keine Bewertungen
2025.11.13 23:03
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.13 22:03
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.11.05 04:48
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.05 03:48
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.11.05 00:38
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.04 18:19
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.11.04 03:40
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.03 17:12
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.11.03 16:03
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.29 03:46
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2025.10.28 22:26
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.28 21:26
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.10.17 09:21
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.17 07:11
High current drawdown in 35% indicates the absence of risk limitation
2025.10.16 13:21
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.09.18 22:44
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.18 21:44
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.09.18 14:05
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.18 07:53
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2025.09.17 19:11
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
