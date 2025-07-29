- Wachstum
- Kontostand
- Equity
- Rückgang
Trades insgesamt:
2 465
Gewinntrades:
2 171 (88.07%)
Verlusttrades:
294 (11.93%)
Bester Trade:
15.83 USD
Schlechtester Trade:
-23.77 USD
Bruttoprofit:
2 642.95 USD (1 266 545 pips)
Bruttoverlust:
-1 493.73 USD (203 628 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
181 (190.26 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
192.75 USD (159)
Sharpe Ratio:
0.17
Trading-Aktivität:
97.87%
Max deposit load:
21.91%
Letzter Trade:
2 Minuten
Trades pro Woche:
79
Durchschn. Haltezeit:
2 Tage
Erholungsfaktor:
3.23
Long-Positionen:
996 (40.41%)
Short-Positionen:
1 469 (59.59%)
Profit-Faktor:
1.77
Mathematische Gewinnerwartung:
0.47 USD
Durchschnittlicher Profit:
1.22 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-5.08 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
23 (-184.57 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-184.57 USD (23)
Wachstum pro Monat :
31.95%
Jahresprognose:
387.69%
Algo-Trading:
85%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
0.00 USD
Maximaler:
356.25 USD (13.90%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
21.69% (302.59 USD)
Kapital:
49.12% (693.76 USD)
Verteilung
|Symbol
|Trades
|Sell
|Buy
|GBPNZD
|327
|EURCAD
|207
|EURJPY
|187
|AUDNZD
|149
|GBPAUD
|120
|AUDCAD
|109
|AUDJPY
|107
|GBPCAD
|100
|GBPSGD
|91
|CHFJPY
|75
|NZDJPY
|75
|NZDCHF
|68
|CADCHF
|67
|AUDUSD
|63
|USDSGD
|57
|USDCHF
|54
|NZDCAD
|53
|CHFSGD
|53
|EURAUD
|52
|EURNZD
|51
|AUDCHF
|45
|EURGBP
|44
|SGDJPY
|42
|GBPUSD
|41
|AUDSGD
|33
|NZDUSD
|33
|GBPCHF
|29
|USDJPY
|24
|CADJPY
|21
|EURUSD
|19
|GBPJPY
|19
|EURSGD
|16
|EURCHF
|9
|USDCAD
|9
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Symbol
|Bruttoprofit, USD
|Loss, USD
|Profit, USD
|GBPNZD
|259
|EURCAD
|68
|EURJPY
|93
|AUDNZD
|-105
|GBPAUD
|65
|AUDCAD
|42
|AUDJPY
|12
|GBPCAD
|64
|GBPSGD
|54
|CHFJPY
|-5
|NZDJPY
|64
|NZDCHF
|34
|CADCHF
|20
|AUDUSD
|14
|USDSGD
|18
|USDCHF
|-18
|NZDCAD
|14
|CHFSGD
|33
|EURAUD
|92
|EURNZD
|81
|AUDCHF
|15
|EURGBP
|8
|SGDJPY
|32
|GBPUSD
|48
|AUDSGD
|15
|NZDUSD
|12
|GBPCHF
|16
|USDJPY
|17
|CADJPY
|38
|EURUSD
|2
|GBPJPY
|36
|EURSGD
|26
|EURCHF
|6
|USDCAD
|9
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Symbol
|Bruttoprofit, pips
|Loss, pips
|Profit, pips
|GBPNZD
|45K
|EURCAD
|9.4K
|EURJPY
|14K
|AUDNZD
|-18K
|GBPAUD
|9.9K
|AUDCAD
|5.8K
|AUDJPY
|1.9K
|GBPCAD
|9K
|GBPSGD
|6.9K
|CHFJPY
|-822
|NZDJPY
|9.8K
|NZDCHF
|2.7K
|CADCHF
|1.6K
|AUDUSD
|1.4K
|USDSGD
|2.2K
|USDCHF
|-1.4K
|NZDCAD
|2K
|CHFSGD
|4.2K
|EURAUD
|14K
|EURNZD
|14K
|AUDCHF
|1.2K
|EURGBP
|573
|SGDJPY
|4.8K
|GBPUSD
|4.8K
|AUDSGD
|2K
|NZDUSD
|1.2K
|GBPCHF
|1.3K
|USDJPY
|2.6K
|CADJPY
|5.7K
|EURUSD
|182
|GBPJPY
|5.6K
|EURSGD
|3.3K
|EURCHF
|453
|USDCAD
|1.2K
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
- Deposit load
- Rückgang
Bester Trade: +15.83 USD
Schlechtester Trade: -24 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 159
Max. aufeinandergehende Verluste: 23
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +190.26 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -184.57 USD
Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "VantageInternational-Live 3" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.
|
LiteFinance-MT5-Live
|0.00 × 1
|
ADNBrokerCFD-Server
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 3
|0.57 × 7
Keine Bewertungen
Signal
Preis
Wachstum
Abonnenten
Geldmittel
Kontostand
Wochen
Expert Advisor
Trades
Gewinn
Aktivität
PF
Mathematische Gewinnerwartung
Rückgang
Hebel
30 USD pro Monat
138%
0
0
USD
USD
1.1K
USD
USD
21
85%
2 465
88%
98%
1.76
0.47
USD
USD
49%
1:500