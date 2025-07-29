SignalsSections
Signals / MetaTrader 5 / Cryptowanlanid Multi
Nuttapon Maneechote

Cryptowanlanid Multi

Nuttapon Maneechote
0 reviews
Reliability
20 weeks
0 / 0 USD
Copy for 30 USD per month
growth since 2025 133%
VantageInternational-Live 3
1:500
To see trades in realtime, please log in or register
  • Growth
  • Balance
  • Equity
  • Drawdown
Trades:
2 434
Profit Trades:
2 140 (87.92%)
Loss Trades:
294 (12.08%)
Best trade:
15.83 USD
Worst trade:
-23.77 USD
Gross Profit:
2 616.61 USD (1 263 236 pips)
Gross Loss:
-1 493.73 USD (203 628 pips)
Maximum consecutive wins:
181 (190.26 USD)
Maximal consecutive profit:
192.75 USD (159)
Sharpe Ratio:
0.16
Trading activity:
97.87%
Max deposit load:
21.91%
Latest trade:
1 hour ago
Trades per week:
130
Avg holding time:
2 days
Recovery Factor:
3.15
Long Trades:
981 (40.30%)
Short Trades:
1 453 (59.70%)
Profit Factor:
1.75
Expected Payoff:
0.46 USD
Average Profit:
1.22 USD
Average Loss:
-5.08 USD
Maximum consecutive losses:
23 (-184.57 USD)
Maximal consecutive loss:
-184.57 USD (23)
Monthly growth:
30.67%
Annual Forecast:
372.13%
Algo trading:
85%
Drawdown by balance:
Absolute:
0.00 USD
Maximal:
356.25 USD (13.90%)
Relative drawdown:
By Balance:
21.69% (302.59 USD)
By Equity:
49.12% (693.76 USD)

Distribution

Symbol Deals Sell Buy
GBPNZD 324
EURCAD 198
EURJPY 187
AUDNZD 145
GBPAUD 119
AUDCAD 109
AUDJPY 107
GBPCAD 100
GBPSGD 91
CHFJPY 75
NZDJPY 75
NZDCHF 67
AUDUSD 63
CADCHF 62
USDSGD 56
USDCHF 54
NZDCAD 52
CHFSGD 52
EURAUD 52
EURNZD 51
EURGBP 44
AUDCHF 44
SGDJPY 42
GBPUSD 40
NZDUSD 33
AUDSGD 31
GBPCHF 29
USDJPY 24
CADJPY 21
EURUSD 19
GBPJPY 19
EURSGD 16
EURCHF 9
USDCAD 8
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Symbol Gross Profit, USD Loss, USD Profit, USD
GBPNZD 256
EURCAD 60
EURJPY 93
AUDNZD -107
GBPAUD 64
AUDCAD 42
AUDJPY 12
GBPCAD 64
GBPSGD 54
CHFJPY -5
NZDJPY 64
NZDCHF 32
AUDUSD 14
CADCHF 16
USDSGD 17
USDCHF -18
NZDCAD 14
CHFSGD 31
EURAUD 92
EURNZD 81
EURGBP 8
AUDCHF 14
SGDJPY 32
GBPUSD 47
NZDUSD 12
AUDSGD 13
GBPCHF 16
USDJPY 17
CADJPY 38
EURUSD 2
GBPJPY 36
EURSGD 26
EURCHF 6
USDCAD 8
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Symbol Gross Profit, pips Loss, pips Profit, pips
GBPNZD 44K
EURCAD 8.3K
EURJPY 14K
AUDNZD -18K
GBPAUD 9.7K
AUDCAD 5.8K
AUDJPY 1.9K
GBPCAD 9K
GBPSGD 6.9K
CHFJPY -822
NZDJPY 9.8K
NZDCHF 2.6K
AUDUSD 1.4K
CADCHF 1.3K
USDSGD 2.2K
USDCHF -1.4K
NZDCAD 1.9K
CHFSGD 4K
EURAUD 14K
EURNZD 14K
EURGBP 573
AUDCHF 1.2K
SGDJPY 4.8K
GBPUSD 4.7K
NZDUSD 1.2K
AUDSGD 1.7K
GBPCHF 1.3K
USDJPY 2.6K
CADJPY 5.7K
EURUSD 182
GBPJPY 5.6K
EURSGD 3.3K
EURCHF 453
USDCAD 1.1K
20K 40K 60K
20K 40K 60K
20K 40K 60K
  • Deposit load
  • Drawdown
Best trade: +15.83 USD
Worst trade: -24 USD
Maximum consecutive wins: 159
Maximum consecutive losses: 23
Maximal consecutive profit: +190.26 USD
Maximal consecutive loss: -184.57 USD

The average slippage based on execution statistics on real accounts of various brokers is specified in pips. It depends on the difference between the provider's quotes from "VantageInternational-Live 3" and the subscriber's quotes, as well as on order execution delays. Lower values mean better quality of copying.

LiteFinance-MT5-Live
0.00 × 1
ADNBrokerCFD-Server
0.00 × 1
VantageInternational-Live 3
0.57 × 7
To see trades in realtime, please log in or register
No reviews
2025.11.13 23:03
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.13 22:03
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.11.05 04:48
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.05 03:48
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.11.05 00:38
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.04 18:19
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.11.04 03:40
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.03 17:12
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.11.03 16:03
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.29 03:46
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2025.10.28 22:26
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.28 21:26
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.10.17 09:21
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.17 07:11
High current drawdown in 35% indicates the absence of risk limitation
2025.10.16 13:21
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.09.18 22:44
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.18 21:44
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.09.18 14:05
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.18 07:53
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2025.09.17 19:11
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
To see trades in realtime, please log in or register
Signal
Price
Growth
Subscribers
Funds
Balance
Weeks
Expert Advisors
Trades
Win %
Activity
PF
Expected Payoff
Drawdown
Leverage
Cryptowanlanid Multi
30 USD per month
133%
0
0
USD
1.1K
USD
20
85%
2 434
87%
98%
1.75
0.46
USD
49%
1:500
Copy

How trade copying is performed in MetaTrader? Watch video tutorial

Subscription to a signal allows you to copy provider's trades within 1 month. In order for subscription to work, you should use MetaTrader 5 trading terminal.

If you have not installed the platform yet, you can download it here.