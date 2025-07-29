- Growth
- Balance
- Equity
- Drawdown
Trades:
2 434
Profit Trades:
2 140 (87.92%)
Loss Trades:
294 (12.08%)
Best trade:
15.83 USD
Worst trade:
-23.77 USD
Gross Profit:
2 616.61 USD (1 263 236 pips)
Gross Loss:
-1 493.73 USD (203 628 pips)
Maximum consecutive wins:
181 (190.26 USD)
Maximal consecutive profit:
192.75 USD (159)
Sharpe Ratio:
0.16
Trading activity:
97.87%
Max deposit load:
21.91%
Latest trade:
1 hour ago
Trades per week:
130
Avg holding time:
2 days
Recovery Factor:
3.15
Long Trades:
981 (40.30%)
Short Trades:
1 453 (59.70%)
Profit Factor:
1.75
Expected Payoff:
0.46 USD
Average Profit:
1.22 USD
Average Loss:
-5.08 USD
Maximum consecutive losses:
23 (-184.57 USD)
Maximal consecutive loss:
-184.57 USD (23)
Monthly growth:
30.67%
Annual Forecast:
372.13%
Algo trading:
85%
Drawdown by balance:
Absolute:
0.00 USD
Maximal:
356.25 USD (13.90%)
Relative drawdown:
By Balance:
21.69% (302.59 USD)
By Equity:
49.12% (693.76 USD)
Distribution
|Symbol
|Deals
|Sell
|Buy
|GBPNZD
|324
|EURCAD
|198
|EURJPY
|187
|AUDNZD
|145
|GBPAUD
|119
|AUDCAD
|109
|AUDJPY
|107
|GBPCAD
|100
|GBPSGD
|91
|CHFJPY
|75
|NZDJPY
|75
|NZDCHF
|67
|AUDUSD
|63
|CADCHF
|62
|USDSGD
|56
|USDCHF
|54
|NZDCAD
|52
|CHFSGD
|52
|EURAUD
|52
|EURNZD
|51
|EURGBP
|44
|AUDCHF
|44
|SGDJPY
|42
|GBPUSD
|40
|NZDUSD
|33
|AUDSGD
|31
|GBPCHF
|29
|USDJPY
|24
|CADJPY
|21
|EURUSD
|19
|GBPJPY
|19
|EURSGD
|16
|EURCHF
|9
|USDCAD
|8
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Symbol
|Gross Profit, USD
|Loss, USD
|Profit, USD
|GBPNZD
|256
|EURCAD
|60
|EURJPY
|93
|AUDNZD
|-107
|GBPAUD
|64
|AUDCAD
|42
|AUDJPY
|12
|GBPCAD
|64
|GBPSGD
|54
|CHFJPY
|-5
|NZDJPY
|64
|NZDCHF
|32
|AUDUSD
|14
|CADCHF
|16
|USDSGD
|17
|USDCHF
|-18
|NZDCAD
|14
|CHFSGD
|31
|EURAUD
|92
|EURNZD
|81
|EURGBP
|8
|AUDCHF
|14
|SGDJPY
|32
|GBPUSD
|47
|NZDUSD
|12
|AUDSGD
|13
|GBPCHF
|16
|USDJPY
|17
|CADJPY
|38
|EURUSD
|2
|GBPJPY
|36
|EURSGD
|26
|EURCHF
|6
|USDCAD
|8
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Symbol
|Gross Profit, pips
|Loss, pips
|Profit, pips
|GBPNZD
|44K
|EURCAD
|8.3K
|EURJPY
|14K
|AUDNZD
|-18K
|GBPAUD
|9.7K
|AUDCAD
|5.8K
|AUDJPY
|1.9K
|GBPCAD
|9K
|GBPSGD
|6.9K
|CHFJPY
|-822
|NZDJPY
|9.8K
|NZDCHF
|2.6K
|AUDUSD
|1.4K
|CADCHF
|1.3K
|USDSGD
|2.2K
|USDCHF
|-1.4K
|NZDCAD
|1.9K
|CHFSGD
|4K
|EURAUD
|14K
|EURNZD
|14K
|EURGBP
|573
|AUDCHF
|1.2K
|SGDJPY
|4.8K
|GBPUSD
|4.7K
|NZDUSD
|1.2K
|AUDSGD
|1.7K
|GBPCHF
|1.3K
|USDJPY
|2.6K
|CADJPY
|5.7K
|EURUSD
|182
|GBPJPY
|5.6K
|EURSGD
|3.3K
|EURCHF
|453
|USDCAD
|1.1K
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
The average slippage based on execution statistics on real accounts of various brokers is specified in pips. It depends on the difference between the provider's quotes from "VantageInternational-Live 3" and the subscriber's quotes, as well as on order execution delays. Lower values mean better quality of copying.
Signal
Price
Growth
Subscribers
Funds
Balance
Weeks
Expert Advisors
Trades
Win %
Activity
PF
Expected Payoff
Drawdown
Leverage
30 USD per month
133%
0
0
USD
USD
1.1K
USD
USD
20
85%
2 434
87%
98%
1.75
0.46
USD
USD
49%
1:500