交易:
2 447
盈利交易:
2 153 (87.98%)
亏损交易:
294 (12.01%)
最好交易:
15.83 USD
最差交易:
-23.77 USD
毛利:
2 624.88 USD (1 264 462 pips)
毛利亏损:
-1 493.73 USD (203 628 pips)
最大连续赢利:
181 (190.26 USD)
最大连续盈利:
192.75 USD (159)
夏普比率:
0.17
交易活动:
97.87%
最大入金加载:
21.91%
最近交易:
4 几小时前
每周交易:
100
平均持有时间:
2 天
采收率:
3.18
长期交易:
989 (40.42%)
短期交易:
1 458 (59.58%)
利润因子:
1.76
预期回报:
0.46 USD
平均利润:
1.22 USD
平均损失:
-5.08 USD
最大连续失误:
23 (-184.57 USD)
最大连续亏损:
-184.57 USD (23)
每月增长:
26.70%
年度预测:
324.81%
算法交易:
85%
结余跌幅:
绝对:
0.00 USD
最大值:
356.25 USD (13.90%)
相对跌幅:
结余:
21.69% (302.59 USD)
净值:
49.12% (693.76 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|GBPNZD
|326
|EURCAD
|203
|EURJPY
|187
|AUDNZD
|149
|GBPAUD
|119
|AUDCAD
|109
|AUDJPY
|107
|GBPCAD
|100
|GBPSGD
|91
|CHFJPY
|75
|NZDJPY
|75
|NZDCHF
|67
|AUDUSD
|63
|CADCHF
|62
|USDSGD
|57
|USDCHF
|54
|NZDCAD
|52
|CHFSGD
|52
|EURAUD
|52
|EURNZD
|51
|EURGBP
|44
|AUDCHF
|44
|SGDJPY
|42
|GBPUSD
|41
|NZDUSD
|33
|AUDSGD
|31
|GBPCHF
|29
|USDJPY
|24
|CADJPY
|21
|EURUSD
|19
|GBPJPY
|19
|EURSGD
|16
|EURCHF
|9
|USDCAD
|8
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|GBPNZD
|258
|EURCAD
|63
|EURJPY
|93
|AUDNZD
|-105
|GBPAUD
|64
|AUDCAD
|42
|AUDJPY
|12
|GBPCAD
|64
|GBPSGD
|54
|CHFJPY
|-5
|NZDJPY
|64
|NZDCHF
|32
|AUDUSD
|14
|CADCHF
|16
|USDSGD
|18
|USDCHF
|-18
|NZDCAD
|14
|CHFSGD
|31
|EURAUD
|92
|EURNZD
|81
|EURGBP
|8
|AUDCHF
|14
|SGDJPY
|32
|GBPUSD
|48
|NZDUSD
|12
|AUDSGD
|13
|GBPCHF
|16
|USDJPY
|17
|CADJPY
|38
|EURUSD
|2
|GBPJPY
|36
|EURSGD
|26
|EURCHF
|6
|USDCAD
|8
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|GBPNZD
|45K
|EURCAD
|8.7K
|EURJPY
|14K
|AUDNZD
|-18K
|GBPAUD
|9.7K
|AUDCAD
|5.8K
|AUDJPY
|1.9K
|GBPCAD
|9K
|GBPSGD
|6.9K
|CHFJPY
|-822
|NZDJPY
|9.8K
|NZDCHF
|2.6K
|AUDUSD
|1.4K
|CADCHF
|1.3K
|USDSGD
|2.2K
|USDCHF
|-1.4K
|NZDCAD
|1.9K
|CHFSGD
|4K
|EURAUD
|14K
|EURNZD
|14K
|EURGBP
|573
|AUDCHF
|1.2K
|SGDJPY
|4.8K
|GBPUSD
|4.8K
|NZDUSD
|1.2K
|AUDSGD
|1.7K
|GBPCHF
|1.3K
|USDJPY
|2.6K
|CADJPY
|5.7K
|EURUSD
|182
|GBPJPY
|5.6K
|EURSGD
|3.3K
|EURCHF
|453
|USDCAD
|1.1K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +15.83 USD
最差交易: -24 USD
最大连续赢利: 159
最大连续失误: 23
最大连续盈利: +190.26 USD
最大连续亏损: -184.57 USD
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月30 USD
135%
0
0
USD
USD
1.1K
USD
USD
20
85%
2 447
87%
98%
1.75
0.46
USD
USD
49%
1:500