Nuttapon Maneechote

Cryptowanlanid Multi

Nuttapon Maneechote
0条评论
可靠性
20
0 / 0 USD
每月复制 30 USD per 
增长自 2025 135%
VantageInternational-Live 3
1:500
  • 成长
  • 结余
  • 净值
  • 提取
交易:
2 447
盈利交易:
2 153 (87.98%)
亏损交易:
294 (12.01%)
最好交易:
15.83 USD
最差交易:
-23.77 USD
毛利:
2 624.88 USD (1 264 462 pips)
毛利亏损:
-1 493.73 USD (203 628 pips)
最大连续赢利:
181 (190.26 USD)
最大连续盈利:
192.75 USD (159)
夏普比率:
0.17
交易活动:
97.87%
最大入金加载:
21.91%
最近交易:
4 几小时前
每周交易:
100
平均持有时间:
2 天
采收率:
3.18
长期交易:
989 (40.42%)
短期交易:
1 458 (59.58%)
利润因子:
1.76
预期回报:
0.46 USD
平均利润:
1.22 USD
平均损失:
-5.08 USD
最大连续失误:
23 (-184.57 USD)
最大连续亏损:
-184.57 USD (23)
每月增长:
26.70%
年度预测:
324.81%
算法交易:
85%
结余跌幅:
绝对:
0.00 USD
最大值:
356.25 USD (13.90%)
相对跌幅:
结余:
21.69% (302.59 USD)
净值:
49.12% (693.76 USD)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
GBPNZD 326
EURCAD 203
EURJPY 187
AUDNZD 149
GBPAUD 119
AUDCAD 109
AUDJPY 107
GBPCAD 100
GBPSGD 91
CHFJPY 75
NZDJPY 75
NZDCHF 67
AUDUSD 63
CADCHF 62
USDSGD 57
USDCHF 54
NZDCAD 52
CHFSGD 52
EURAUD 52
EURNZD 51
EURGBP 44
AUDCHF 44
SGDJPY 42
GBPUSD 41
NZDUSD 33
AUDSGD 31
GBPCHF 29
USDJPY 24
CADJPY 21
EURUSD 19
GBPJPY 19
EURSGD 16
EURCHF 9
USDCAD 8
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
GBPNZD 258
EURCAD 63
EURJPY 93
AUDNZD -105
GBPAUD 64
AUDCAD 42
AUDJPY 12
GBPCAD 64
GBPSGD 54
CHFJPY -5
NZDJPY 64
NZDCHF 32
AUDUSD 14
CADCHF 16
USDSGD 18
USDCHF -18
NZDCAD 14
CHFSGD 31
EURAUD 92
EURNZD 81
EURGBP 8
AUDCHF 14
SGDJPY 32
GBPUSD 48
NZDUSD 12
AUDSGD 13
GBPCHF 16
USDJPY 17
CADJPY 38
EURUSD 2
GBPJPY 36
EURSGD 26
EURCHF 6
USDCAD 8
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
GBPNZD 45K
EURCAD 8.7K
EURJPY 14K
AUDNZD -18K
GBPAUD 9.7K
AUDCAD 5.8K
AUDJPY 1.9K
GBPCAD 9K
GBPSGD 6.9K
CHFJPY -822
NZDJPY 9.8K
NZDCHF 2.6K
AUDUSD 1.4K
CADCHF 1.3K
USDSGD 2.2K
USDCHF -1.4K
NZDCAD 1.9K
CHFSGD 4K
EURAUD 14K
EURNZD 14K
EURGBP 573
AUDCHF 1.2K
SGDJPY 4.8K
GBPUSD 4.8K
NZDUSD 1.2K
AUDSGD 1.7K
GBPCHF 1.3K
USDJPY 2.6K
CADJPY 5.7K
EURUSD 182
GBPJPY 5.6K
EURSGD 3.3K
EURCHF 453
USDCAD 1.1K
20K 40K 60K
20K 40K 60K
20K 40K 60K
  • 入金加载
  • 提取
最好交易: +15.83 USD
最差交易: -24 USD
最大连续赢利: 159
最大连续失误: 23
最大连续盈利: +190.26 USD
最大连续亏损: -184.57 USD

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 VantageInternational-Live 3 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

LiteFinance-MT5-Live
0.00 × 1
ADNBrokerCFD-Server
0.00 × 1
VantageInternational-Live 3
0.57 × 7
没有评论
2025.11.13 23:03
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.13 22:03
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.11.05 04:48
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.05 03:48
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.11.05 00:38
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.04 18:19
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.11.04 03:40
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.03 17:12
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.11.03 16:03
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.29 03:46
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2025.10.28 22:26
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.28 21:26
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.10.17 09:21
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.17 07:11
High current drawdown in 35% indicates the absence of risk limitation
2025.10.16 13:21
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.09.18 22:44
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.18 21:44
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.09.18 14:05
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.18 07:53
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2025.09.17 19:11
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
在MetaTrader中如何执行复制交易？请看视频教程

信号订阅允许您在一个月内复制提供商的交易。若要进行订阅工作，您应该使用MetaTrader 5交易程序端。

如果您还没有安装平台，您可以在这里下载