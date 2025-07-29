- Incremento
- Balance
- Equidad
- Reducción
Total de Trades:
2 455
Transacciones Rentables:
2 161 (88.02%)
Transacciones Irrentables:
294 (11.98%)
Mejor transacción:
15.83 USD
Peor transacción:
-23.77 USD
Beneficio Bruto:
2 632.02 USD (1 265 315 pips)
Pérdidas Brutas:
-1 493.73 USD (203 628 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
181 (190.26 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
192.75 USD (159)
Ratio de Sharpe:
0.17
Actividad comercial:
97.87%
Carga máxima del depósito:
21.91%
Último trade:
3 horas
Trades a la semana:
92
Tiempo medio de espera:
2 días
Factor de Recuperación:
3.20
Transacciones Largas:
992 (40.41%)
Transacciones Cortas:
1 463 (59.59%)
Factor de Beneficio:
1.76
Beneficio Esperado:
0.46 USD
Beneficio medio:
1.22 USD
Pérdidas medias:
-5.08 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
23 (-184.57 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-184.57 USD (23)
Crecimiento al mes:
23.68%
Pronóstico anual:
287.26%
Trading algorítmico:
85%
Reducción de balance:
Absoluto:
0.00 USD
Máxima:
356.25 USD (13.90%)
Reducción relativa:
De balance:
21.69% (302.59 USD)
De fondos:
49.12% (693.76 USD)
Distribución
|Símbolo
|Transacciones
|Sell
|Buy
|GBPNZD
|327
|EURCAD
|205
|EURJPY
|187
|AUDNZD
|149
|GBPAUD
|119
|AUDCAD
|109
|AUDJPY
|107
|GBPCAD
|100
|GBPSGD
|91
|CHFJPY
|75
|NZDJPY
|75
|NZDCHF
|67
|CADCHF
|65
|AUDUSD
|63
|USDSGD
|57
|USDCHF
|54
|NZDCAD
|53
|CHFSGD
|53
|EURAUD
|52
|EURNZD
|51
|EURGBP
|44
|AUDCHF
|44
|SGDJPY
|42
|GBPUSD
|41
|NZDUSD
|33
|AUDSGD
|31
|GBPCHF
|29
|USDJPY
|24
|CADJPY
|21
|EURUSD
|19
|GBPJPY
|19
|EURSGD
|16
|EURCHF
|9
|USDCAD
|8
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Símbolo
|Beneficio Bruto, USD
|Loss, USD
|Beneficio, USD
|GBPNZD
|259
|EURCAD
|66
|EURJPY
|93
|AUDNZD
|-105
|GBPAUD
|64
|AUDCAD
|42
|AUDJPY
|12
|GBPCAD
|64
|GBPSGD
|54
|CHFJPY
|-5
|NZDJPY
|64
|NZDCHF
|32
|CADCHF
|18
|AUDUSD
|14
|USDSGD
|18
|USDCHF
|-18
|NZDCAD
|14
|CHFSGD
|33
|EURAUD
|92
|EURNZD
|81
|EURGBP
|8
|AUDCHF
|14
|SGDJPY
|32
|GBPUSD
|48
|NZDUSD
|12
|AUDSGD
|13
|GBPCHF
|16
|USDJPY
|17
|CADJPY
|38
|EURUSD
|2
|GBPJPY
|36
|EURSGD
|26
|EURCHF
|6
|USDCAD
|8
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Símbolo
|Beneficio Bruto, pips
|Loss, pips
|Beneficio, pips
|GBPNZD
|45K
|EURCAD
|9K
|EURJPY
|14K
|AUDNZD
|-18K
|GBPAUD
|9.7K
|AUDCAD
|5.8K
|AUDJPY
|1.9K
|GBPCAD
|9K
|GBPSGD
|6.9K
|CHFJPY
|-822
|NZDJPY
|9.8K
|NZDCHF
|2.6K
|CADCHF
|1.5K
|AUDUSD
|1.4K
|USDSGD
|2.2K
|USDCHF
|-1.4K
|NZDCAD
|2K
|CHFSGD
|4.2K
|EURAUD
|14K
|EURNZD
|14K
|EURGBP
|573
|AUDCHF
|1.2K
|SGDJPY
|4.8K
|GBPUSD
|4.8K
|NZDUSD
|1.2K
|AUDSGD
|1.7K
|GBPCHF
|1.3K
|USDJPY
|2.6K
|CADJPY
|5.7K
|EURUSD
|182
|GBPJPY
|5.6K
|EURSGD
|3.3K
|EURCHF
|453
|USDCAD
|1.1K
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
- Deposit load
- Reducción
Mejor transacción: +15.83 USD
Peor transacción: -24 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 159
Máximo de pérdidas consecutivas: 23
Beneficio máximo consecutivo: +190.26 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -184.57 USD
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "VantageInternational-Live 3" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.
|
LiteFinance-MT5-Live
|0.00 × 1
|
ADNBrokerCFD-Server
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 3
|0.57 × 7
No hay comentarios
Señal
Precio
Incremento
Suscriptores
Fondos
Balance
Semanas
Robots comerciales
Trades
Rentables
Actividad
PF
Beneficio Esperado
Reducción
Apalancamiento
30 USD al mes
136%
0
0
USD
USD
1.1K
USD
USD
21
85%
2 455
88%
98%
1.76
0.46
USD
USD
49%
1:500