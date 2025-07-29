SeñalesSecciones
Nuttapon Maneechote

Cryptowanlanid Multi

Nuttapon Maneechote
0 comentarios
Fiabilidad
21 semanas
0 / 0 USD
incremento desde 2025 136%
VantageInternational-Live 3
1:500
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
2 455
Transacciones Rentables:
2 161 (88.02%)
Transacciones Irrentables:
294 (11.98%)
Mejor transacción:
15.83 USD
Peor transacción:
-23.77 USD
Beneficio Bruto:
2 632.02 USD (1 265 315 pips)
Pérdidas Brutas:
-1 493.73 USD (203 628 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
181 (190.26 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
192.75 USD (159)
Ratio de Sharpe:
0.17
Actividad comercial:
97.87%
Carga máxima del depósito:
21.91%
Último trade:
3 horas
Trades a la semana:
92
Tiempo medio de espera:
2 días
Factor de Recuperación:
3.20
Transacciones Largas:
992 (40.41%)
Transacciones Cortas:
1 463 (59.59%)
Factor de Beneficio:
1.76
Beneficio Esperado:
0.46 USD
Beneficio medio:
1.22 USD
Pérdidas medias:
-5.08 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
23 (-184.57 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-184.57 USD (23)
Crecimiento al mes:
23.68%
Pronóstico anual:
287.26%
Trading algorítmico:
85%
Reducción de balance:
Absoluto:
0.00 USD
Máxima:
356.25 USD (13.90%)
Reducción relativa:
De balance:
21.69% (302.59 USD)
De fondos:
49.12% (693.76 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
GBPNZD 327
EURCAD 205
EURJPY 187
AUDNZD 149
GBPAUD 119
AUDCAD 109
AUDJPY 107
GBPCAD 100
GBPSGD 91
CHFJPY 75
NZDJPY 75
NZDCHF 67
CADCHF 65
AUDUSD 63
USDSGD 57
USDCHF 54
NZDCAD 53
CHFSGD 53
EURAUD 52
EURNZD 51
EURGBP 44
AUDCHF 44
SGDJPY 42
GBPUSD 41
NZDUSD 33
AUDSGD 31
GBPCHF 29
USDJPY 24
CADJPY 21
EURUSD 19
GBPJPY 19
EURSGD 16
EURCHF 9
USDCAD 8
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
GBPNZD 259
EURCAD 66
EURJPY 93
AUDNZD -105
GBPAUD 64
AUDCAD 42
AUDJPY 12
GBPCAD 64
GBPSGD 54
CHFJPY -5
NZDJPY 64
NZDCHF 32
CADCHF 18
AUDUSD 14
USDSGD 18
USDCHF -18
NZDCAD 14
CHFSGD 33
EURAUD 92
EURNZD 81
EURGBP 8
AUDCHF 14
SGDJPY 32
GBPUSD 48
NZDUSD 12
AUDSGD 13
GBPCHF 16
USDJPY 17
CADJPY 38
EURUSD 2
GBPJPY 36
EURSGD 26
EURCHF 6
USDCAD 8
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
GBPNZD 45K
EURCAD 9K
EURJPY 14K
AUDNZD -18K
GBPAUD 9.7K
AUDCAD 5.8K
AUDJPY 1.9K
GBPCAD 9K
GBPSGD 6.9K
CHFJPY -822
NZDJPY 9.8K
NZDCHF 2.6K
CADCHF 1.5K
AUDUSD 1.4K
USDSGD 2.2K
USDCHF -1.4K
NZDCAD 2K
CHFSGD 4.2K
EURAUD 14K
EURNZD 14K
EURGBP 573
AUDCHF 1.2K
SGDJPY 4.8K
GBPUSD 4.8K
NZDUSD 1.2K
AUDSGD 1.7K
GBPCHF 1.3K
USDJPY 2.6K
CADJPY 5.7K
EURUSD 182
GBPJPY 5.6K
EURSGD 3.3K
EURCHF 453
USDCAD 1.1K
20K 40K 60K
20K 40K 60K
20K 40K 60K
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +15.83 USD
Peor transacción: -24 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 159
Máximo de pérdidas consecutivas: 23
Beneficio máximo consecutivo: +190.26 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -184.57 USD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "VantageInternational-Live 3" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

LiteFinance-MT5-Live
0.00 × 1
ADNBrokerCFD-Server
0.00 × 1
VantageInternational-Live 3
0.57 × 7
No hay comentarios
2025.11.13 23:03
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.13 22:03
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.11.05 04:48
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.05 03:48
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.11.05 00:38
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.04 18:19
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.11.04 03:40
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.03 17:12
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.11.03 16:03
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.29 03:46
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2025.10.28 22:26
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.28 21:26
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.10.17 09:21
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.17 07:11
High current drawdown in 35% indicates the absence of risk limitation
2025.10.16 13:21
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.09.18 22:44
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.18 21:44
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.09.18 14:05
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.18 07:53
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2025.09.17 19:11
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
