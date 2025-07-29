- 자본
- 축소
트레이드:
2 591
이익 거래:
2 296 (88.61%)
손실 거래:
295 (11.39%)
최고의 거래:
15.83 USD
최악의 거래:
-23.77 USD
총 수익:
2 763.73 USD (1 283 081 pips)
총 손실:
-1 493.82 USD (203 639 pips)
연속 최대 이익:
181 (190.26 USD)
연속 최대 이익:
192.75 USD (159)
샤프 비율:
0.18
거래 활동:
98.87%
최대 입금량:
21.91%
최근 거래:
17 분 전
주별 거래 수:
126
평균 유지 시간:
2 일
회복 요인:
3.56
롱(주식매수):
1 035 (39.95%)
숏(주식차입매도):
1 556 (60.05%)
수익 요인:
1.85
기대수익:
0.49 USD
평균 이익:
1.20 USD
평균 손실:
-5.06 USD
연속 최대 손실:
23 (-184.57 USD)
연속 최대 손실:
-184.57 USD (23)
월별 성장률:
34.11%
연간 예측:
413.91%
Algo 트레이딩:
86%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
0.00 USD
최대한의:
356.25 USD (13.90%)
상대적 삭감:
잔고별:
21.69% (302.59 USD)
자본금별:
49.12% (693.76 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|GBPNZD
|355
|EURCAD
|218
|EURJPY
|194
|AUDNZD
|149
|GBPAUD
|126
|AUDCAD
|117
|AUDJPY
|107
|GBPCAD
|102
|GBPSGD
|95
|CHFJPY
|82
|NZDJPY
|78
|CADCHF
|73
|NZDCHF
|69
|AUDUSD
|67
|USDCHF
|63
|USDSGD
|63
|CHFSGD
|54
|EURAUD
|54
|NZDCAD
|53
|EURNZD
|52
|EURGBP
|49
|SGDJPY
|47
|AUDCHF
|45
|GBPUSD
|42
|AUDSGD
|35
|NZDUSD
|35
|GBPCHF
|31
|USDJPY
|25
|CADJPY
|21
|EURUSD
|19
|GBPJPY
|19
|EURSGD
|16
|USDCAD
|11
|EURCHF
|9
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|GBPNZD
|283
|EURCAD
|75
|EURJPY
|97
|AUDNZD
|-105
|GBPAUD
|71
|AUDCAD
|46
|AUDJPY
|12
|GBPCAD
|67
|GBPSGD
|56
|CHFJPY
|10
|NZDJPY
|67
|CADCHF
|24
|NZDCHF
|35
|AUDUSD
|17
|USDCHF
|-6
|USDSGD
|21
|CHFSGD
|35
|EURAUD
|95
|NZDCAD
|14
|EURNZD
|82
|EURGBP
|12
|SGDJPY
|40
|AUDCHF
|15
|GBPUSD
|49
|AUDSGD
|17
|NZDUSD
|14
|GBPCHF
|19
|USDJPY
|19
|CADJPY
|38
|EURUSD
|2
|GBPJPY
|36
|EURSGD
|26
|USDCAD
|11
|EURCHF
|6
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|GBPNZD
|49K
|EURCAD
|10K
|EURJPY
|15K
|AUDNZD
|-18K
|GBPAUD
|11K
|AUDCAD
|6.3K
|AUDJPY
|1.9K
|GBPCAD
|9.3K
|GBPSGD
|7.2K
|CHFJPY
|1.6K
|NZDJPY
|10K
|CADCHF
|1.9K
|NZDCHF
|2.8K
|AUDUSD
|1.7K
|USDCHF
|-498
|USDSGD
|2.8K
|CHFSGD
|4.5K
|EURAUD
|15K
|NZDCAD
|2K
|EURNZD
|14K
|EURGBP
|872
|SGDJPY
|6.1K
|AUDCHF
|1.2K
|GBPUSD
|4.9K
|AUDSGD
|2.3K
|NZDUSD
|1.4K
|GBPCHF
|1.5K
|USDJPY
|2.8K
|CADJPY
|5.7K
|EURUSD
|182
|GBPJPY
|5.6K
|EURSGD
|3.3K
|USDCAD
|1.5K
|EURCHF
|453
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +15.83 USD
최악의 거래: -24 USD
연속 최대 이익: 159
연속 최대 손실: 23
연속 최대 이익: +190.26 USD
연속 최대 손실: -184.57 USD
리뷰 없음
