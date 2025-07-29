시그널섹션
시그널 / MetaTrader 5 / Cryptowanlanid Multi
Nuttapon Maneechote

Cryptowanlanid Multi

Nuttapon Maneechote
0 리뷰
안정성
22
0 / 0 USD
월별 30 USD  복사
다음 이후의 성장 2025 164%
VantageInternational-Live 3
1:500
실시간으로 거래를 보시려면 로그인 또는 등록으로 하십시오
  • 성장
  • 잔고
  • 자본
  • 축소
트레이드:
2 591
이익 거래:
2 296 (88.61%)
손실 거래:
295 (11.39%)
최고의 거래:
15.83 USD
최악의 거래:
-23.77 USD
총 수익:
2 763.73 USD (1 283 081 pips)
총 손실:
-1 493.82 USD (203 639 pips)
연속 최대 이익:
181 (190.26 USD)
연속 최대 이익:
192.75 USD (159)
샤프 비율:
0.18
거래 활동:
98.87%
최대 입금량:
21.91%
최근 거래:
17 분 전
주별 거래 수:
126
평균 유지 시간:
2 일
회복 요인:
3.56
롱(주식매수):
1 035 (39.95%)
숏(주식차입매도):
1 556 (60.05%)
수익 요인:
1.85
기대수익:
0.49 USD
평균 이익:
1.20 USD
평균 손실:
-5.06 USD
연속 최대 손실:
23 (-184.57 USD)
연속 최대 손실:
-184.57 USD (23)
월별 성장률:
34.11%
연간 예측:
413.91%
Algo 트레이딩:
86%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
0.00 USD
최대한의:
356.25 USD (13.90%)
상대적 삭감:
잔고별:
21.69% (302.59 USD)
자본금별:
49.12% (693.76 USD)

배포

심볼 Sell Buy
GBPNZD 355
EURCAD 218
EURJPY 194
AUDNZD 149
GBPAUD 126
AUDCAD 117
AUDJPY 107
GBPCAD 102
GBPSGD 95
CHFJPY 82
NZDJPY 78
CADCHF 73
NZDCHF 69
AUDUSD 67
USDCHF 63
USDSGD 63
CHFSGD 54
EURAUD 54
NZDCAD 53
EURNZD 52
EURGBP 49
SGDJPY 47
AUDCHF 45
GBPUSD 42
AUDSGD 35
NZDUSD 35
GBPCHF 31
USDJPY 25
CADJPY 21
EURUSD 19
GBPJPY 19
EURSGD 16
USDCAD 11
EURCHF 9
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
심볼 총 수익, USD 손실, USD 수익, USD
GBPNZD 283
EURCAD 75
EURJPY 97
AUDNZD -105
GBPAUD 71
AUDCAD 46
AUDJPY 12
GBPCAD 67
GBPSGD 56
CHFJPY 10
NZDJPY 67
CADCHF 24
NZDCHF 35
AUDUSD 17
USDCHF -6
USDSGD 21
CHFSGD 35
EURAUD 95
NZDCAD 14
EURNZD 82
EURGBP 12
SGDJPY 40
AUDCHF 15
GBPUSD 49
AUDSGD 17
NZDUSD 14
GBPCHF 19
USDJPY 19
CADJPY 38
EURUSD 2
GBPJPY 36
EURSGD 26
USDCAD 11
EURCHF 6
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
심볼 총 수익, pips 손실, pips 수익, pips
GBPNZD 49K
EURCAD 10K
EURJPY 15K
AUDNZD -18K
GBPAUD 11K
AUDCAD 6.3K
AUDJPY 1.9K
GBPCAD 9.3K
GBPSGD 7.2K
CHFJPY 1.6K
NZDJPY 10K
CADCHF 1.9K
NZDCHF 2.8K
AUDUSD 1.7K
USDCHF -498
USDSGD 2.8K
CHFSGD 4.5K
EURAUD 15K
NZDCAD 2K
EURNZD 14K
EURGBP 872
SGDJPY 6.1K
AUDCHF 1.2K
GBPUSD 4.9K
AUDSGD 2.3K
NZDUSD 1.4K
GBPCHF 1.5K
USDJPY 2.8K
CADJPY 5.7K
EURUSD 182
GBPJPY 5.6K
EURSGD 3.3K
USDCAD 1.5K
EURCHF 453
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
  • 입금량
  • 축소
최고의 거래: +15.83 USD
최악의 거래: -24 USD
연속 최대 이익: 159
연속 최대 손실: 23
연속 최대 이익: +190.26 USD
연속 최대 손실: -184.57 USD

리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "VantageInternational-Live 3"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.

LiteFinance-MT5-Live
0.00 × 1
ADNBrokerCFD-Server
0.00 × 1
VantageInternational-Live 3
0.57 × 7
실시간으로 거래를 보시려면 로그인 또는 등록으로 하십시오
리뷰 없음
2025.11.13 23:03
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.13 22:03
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.11.05 04:48
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.05 03:48
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.11.05 00:38
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.04 18:19
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.11.04 03:40
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.03 17:12
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.11.03 16:03
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.29 03:46
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2025.10.28 22:26
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.28 21:26
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.10.17 09:21
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.17 07:11
High current drawdown in 35% indicates the absence of risk limitation
2025.10.16 13:21
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.09.18 22:44
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.18 21:44
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.09.18 14:05
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.18 07:53
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2025.09.17 19:11
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
실시간으로 거래를 보시려면 로그인 또는 등록으로 하십시오
시그널
가격
성장
구독자
자금
잔고
Expert Advisor
트레이드
이익 %
활동
PF
기대수익
축소
레버리지
Cryptowanlanid Multi
월별 30 USD
164%
0
0
USD
1.2K
USD
22
86%
2 591
88%
99%
1.85
0.49
USD
49%
1:500
복제

MetaTrader에서 거래 복제는 어떻게 수행됩니까? 튜토리얼 영상 시청

시그널에 구독하면 공급업자의 1개월 이내 거래를 복제할 수 있습니다. 구독이 작동하려면 MetaTrader 5 트레이딩 터미널을 사용해야 합니다.

플랫폼을 아직 설치하지 않은 경우, 여기에서 다운로드하실 수 있습니다.