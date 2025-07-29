- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
2 455
利益トレード:
2 161 (88.02%)
損失トレード:
294 (11.98%)
ベストトレード:
15.83 USD
最悪のトレード:
-23.77 USD
総利益:
2 632.02 USD (1 265 315 pips)
総損失:
-1 493.73 USD (203 628 pips)
最大連続の勝ち:
181 (190.26 USD)
最大連続利益:
192.75 USD (159)
シャープレシオ:
0.17
取引アクティビティ:
97.87%
最大入金額:
21.91%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
92
平均保有時間:
2 日
リカバリーファクター:
3.20
長いトレード:
992 (40.41%)
短いトレード:
1 463 (59.59%)
プロフィットファクター:
1.76
期待されたペイオフ:
0.46 USD
平均利益:
1.22 USD
平均損失:
-5.08 USD
最大連続の負け:
23 (-184.57 USD)
最大連続損失:
-184.57 USD (23)
月間成長:
23.68%
年間予想:
287.26%
アルゴリズム取引:
85%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.00 USD
最大の:
356.25 USD (13.90%)
比較ドローダウン:
残高による:
21.69% (302.59 USD)
エクイティによる:
49.12% (693.76 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|GBPNZD
|327
|EURCAD
|205
|EURJPY
|187
|AUDNZD
|149
|GBPAUD
|119
|AUDCAD
|109
|AUDJPY
|107
|GBPCAD
|100
|GBPSGD
|91
|CHFJPY
|75
|NZDJPY
|75
|NZDCHF
|67
|CADCHF
|65
|AUDUSD
|63
|USDSGD
|57
|USDCHF
|54
|NZDCAD
|53
|CHFSGD
|53
|EURAUD
|52
|EURNZD
|51
|EURGBP
|44
|AUDCHF
|44
|SGDJPY
|42
|GBPUSD
|41
|NZDUSD
|33
|AUDSGD
|31
|GBPCHF
|29
|USDJPY
|24
|CADJPY
|21
|EURUSD
|19
|GBPJPY
|19
|EURSGD
|16
|EURCHF
|9
|USDCAD
|8
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|GBPNZD
|259
|EURCAD
|66
|EURJPY
|93
|AUDNZD
|-105
|GBPAUD
|64
|AUDCAD
|42
|AUDJPY
|12
|GBPCAD
|64
|GBPSGD
|54
|CHFJPY
|-5
|NZDJPY
|64
|NZDCHF
|32
|CADCHF
|18
|AUDUSD
|14
|USDSGD
|18
|USDCHF
|-18
|NZDCAD
|14
|CHFSGD
|33
|EURAUD
|92
|EURNZD
|81
|EURGBP
|8
|AUDCHF
|14
|SGDJPY
|32
|GBPUSD
|48
|NZDUSD
|12
|AUDSGD
|13
|GBPCHF
|16
|USDJPY
|17
|CADJPY
|38
|EURUSD
|2
|GBPJPY
|36
|EURSGD
|26
|EURCHF
|6
|USDCAD
|8
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|GBPNZD
|45K
|EURCAD
|9K
|EURJPY
|14K
|AUDNZD
|-18K
|GBPAUD
|9.7K
|AUDCAD
|5.8K
|AUDJPY
|1.9K
|GBPCAD
|9K
|GBPSGD
|6.9K
|CHFJPY
|-822
|NZDJPY
|9.8K
|NZDCHF
|2.6K
|CADCHF
|1.5K
|AUDUSD
|1.4K
|USDSGD
|2.2K
|USDCHF
|-1.4K
|NZDCAD
|2K
|CHFSGD
|4.2K
|EURAUD
|14K
|EURNZD
|14K
|EURGBP
|573
|AUDCHF
|1.2K
|SGDJPY
|4.8K
|GBPUSD
|4.8K
|NZDUSD
|1.2K
|AUDSGD
|1.7K
|GBPCHF
|1.3K
|USDJPY
|2.6K
|CADJPY
|5.7K
|EURUSD
|182
|GBPJPY
|5.6K
|EURSGD
|3.3K
|EURCHF
|453
|USDCAD
|1.1K
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +15.83 USD
最悪のトレード: -24 USD
最大連続の勝ち: 159
最大連続の負け: 23
最大連続利益: +190.26 USD
最大連続損失: -184.57 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"VantageInternational-Live 3"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
|
LiteFinance-MT5-Live
|0.00 × 1
|
ADNBrokerCFD-Server
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 3
|0.57 × 7
レビューなし
シグナル
価格
成長
購読者
残高
残高
週
Expert Advisors
トレード
利益%
アクティビティ
PF
期待されたペイオフ
ドローダウン
レバレッジ
30 USD/月
136%
0
0
USD
USD
1.1K
USD
USD
21
85%
2 455
88%
98%
1.76
0.46
USD
USD
49%
1:500