シグナルセクション
シグナル / MetaTrader 5 / Cryptowanlanid Multi
Nuttapon Maneechote

Cryptowanlanid Multi

Nuttapon Maneechote
レビュー0件
信頼性
21週間
0 / 0 USD
月額  30  USD  per  でコピー
成長(開始日): 2025 136%
VantageInternational-Live 3
1:500
リアルタイムでトレードを見るためには ログインしてください または 登録
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
2 455
利益トレード:
2 161 (88.02%)
損失トレード:
294 (11.98%)
ベストトレード:
15.83 USD
最悪のトレード:
-23.77 USD
総利益:
2 632.02 USD (1 265 315 pips)
総損失:
-1 493.73 USD (203 628 pips)
最大連続の勝ち:
181 (190.26 USD)
最大連続利益:
192.75 USD (159)
シャープレシオ:
0.17
取引アクティビティ:
97.87%
最大入金額:
21.91%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
92
平均保有時間:
2 日
リカバリーファクター:
3.20
長いトレード:
992 (40.41%)
短いトレード:
1 463 (59.59%)
プロフィットファクター:
1.76
期待されたペイオフ:
0.46 USD
平均利益:
1.22 USD
平均損失:
-5.08 USD
最大連続の負け:
23 (-184.57 USD)
最大連続損失:
-184.57 USD (23)
月間成長:
23.68%
年間予想:
287.26%
アルゴリズム取引:
85%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.00 USD
最大の:
356.25 USD (13.90%)
比較ドローダウン:
残高による:
21.69% (302.59 USD)
エクイティによる:
49.12% (693.76 USD)

配布

シンボル ディール Sell Buy
GBPNZD 327
EURCAD 205
EURJPY 187
AUDNZD 149
GBPAUD 119
AUDCAD 109
AUDJPY 107
GBPCAD 100
GBPSGD 91
CHFJPY 75
NZDJPY 75
NZDCHF 67
CADCHF 65
AUDUSD 63
USDSGD 57
USDCHF 54
NZDCAD 53
CHFSGD 53
EURAUD 52
EURNZD 51
EURGBP 44
AUDCHF 44
SGDJPY 42
GBPUSD 41
NZDUSD 33
AUDSGD 31
GBPCHF 29
USDJPY 24
CADJPY 21
EURUSD 19
GBPJPY 19
EURSGD 16
EURCHF 9
USDCAD 8
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
GBPNZD 259
EURCAD 66
EURJPY 93
AUDNZD -105
GBPAUD 64
AUDCAD 42
AUDJPY 12
GBPCAD 64
GBPSGD 54
CHFJPY -5
NZDJPY 64
NZDCHF 32
CADCHF 18
AUDUSD 14
USDSGD 18
USDCHF -18
NZDCAD 14
CHFSGD 33
EURAUD 92
EURNZD 81
EURGBP 8
AUDCHF 14
SGDJPY 32
GBPUSD 48
NZDUSD 12
AUDSGD 13
GBPCHF 16
USDJPY 17
CADJPY 38
EURUSD 2
GBPJPY 36
EURSGD 26
EURCHF 6
USDCAD 8
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
GBPNZD 45K
EURCAD 9K
EURJPY 14K
AUDNZD -18K
GBPAUD 9.7K
AUDCAD 5.8K
AUDJPY 1.9K
GBPCAD 9K
GBPSGD 6.9K
CHFJPY -822
NZDJPY 9.8K
NZDCHF 2.6K
CADCHF 1.5K
AUDUSD 1.4K
USDSGD 2.2K
USDCHF -1.4K
NZDCAD 2K
CHFSGD 4.2K
EURAUD 14K
EURNZD 14K
EURGBP 573
AUDCHF 1.2K
SGDJPY 4.8K
GBPUSD 4.8K
NZDUSD 1.2K
AUDSGD 1.7K
GBPCHF 1.3K
USDJPY 2.6K
CADJPY 5.7K
EURUSD 182
GBPJPY 5.6K
EURSGD 3.3K
EURCHF 453
USDCAD 1.1K
20K 40K 60K
20K 40K 60K
20K 40K 60K
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +15.83 USD
最悪のトレード: -24 USD
最大連続の勝ち: 159
最大連続の負け: 23
最大連続利益: +190.26 USD
最大連続損失: -184.57 USD

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"VantageInternational-Live 3"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

LiteFinance-MT5-Live
0.00 × 1
ADNBrokerCFD-Server
0.00 × 1
VantageInternational-Live 3
0.57 × 7
リアルタイムでトレードを見るためには ログインしてください または 登録
レビューなし
2025.11.13 23:03
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.13 22:03
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.11.05 04:48
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.05 03:48
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.11.05 00:38
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.04 18:19
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.11.04 03:40
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.03 17:12
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.11.03 16:03
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.29 03:46
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2025.10.28 22:26
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.28 21:26
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.10.17 09:21
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.17 07:11
High current drawdown in 35% indicates the absence of risk limitation
2025.10.16 13:21
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.09.18 22:44
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.18 21:44
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.09.18 14:05
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.18 07:53
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2025.09.17 19:11
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
リアルタイムでトレードを見るためには ログインしてください または 登録
シグナル
価格
成長
購読者
残高
残高
Expert Advisors
トレード
利益%
アクティビティ
PF
期待されたペイオフ
ドローダウン
レバレッジ
Cryptowanlanid Multi
30 USD/月
136%
0
0
USD
1.1K
USD
21
85%
2 455
88%
98%
1.76
0.46
USD
49%
1:500
コピー

MetaTraderの中でｄじょのように取引コピーがおこなわれるのでしょうか？チュートリアルビデオをご覧ください

シグナルを購読すれば、あなたは1ヶ月間プロバイダーの取引をコピーすることができます。購読するためには、あなたはMetaTrader 5トレーディングターミナルが必要です。

プラットフォームをまだインストールしていない場合は、ここでダウンロードしてください