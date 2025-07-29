SinaisSeções
Nuttapon Maneechote

Cryptowanlanid Multi

Nuttapon Maneechote
0 comentários
Confiabilidade
21 semanas
0 / 0 USD
crescimento desde 2025 136%
VantageInternational-Live 3
1:500
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
2 455
Negociações com lucro:
2 161 (88.02%)
Negociações com perda:
294 (11.98%)
Melhor negociação:
15.83 USD
Pior negociação:
-23.77 USD
Lucro bruto:
2 632.02 USD (1 265 315 pips)
Perda bruta:
-1 493.73 USD (203 628 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
181 (190.26 USD)
Máximo lucro consecutivo:
192.75 USD (159)
Índice de Sharpe:
0.17
Atividade de negociação:
97.87%
Depósito máximo carregado:
21.91%
Último negócio:
1 dias atrás
Negociações por semana:
92
Tempo médio de espera:
2 dias
Fator de recuperação:
3.20
Negociações longas:
992 (40.41%)
Negociações curtas:
1 463 (59.59%)
Fator de lucro:
1.76
Valor esperado:
0.46 USD
Lucro médio:
1.22 USD
Perda média:
-5.08 USD
Máximo de perdas consecutivas:
23 (-184.57 USD)
Máxima perda consecutiva:
-184.57 USD (23)
Crescimento mensal:
23.68%
Previsão anual:
287.26%
Algotrading:
85%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.00 USD
Máximo:
356.25 USD (13.90%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
21.69% (302.59 USD)
Pelo Capital Líquido:
49.12% (693.76 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
GBPNZD 327
EURCAD 205
EURJPY 187
AUDNZD 149
GBPAUD 119
AUDCAD 109
AUDJPY 107
GBPCAD 100
GBPSGD 91
CHFJPY 75
NZDJPY 75
NZDCHF 67
CADCHF 65
AUDUSD 63
USDSGD 57
USDCHF 54
NZDCAD 53
CHFSGD 53
EURAUD 52
EURNZD 51
EURGBP 44
AUDCHF 44
SGDJPY 42
GBPUSD 41
NZDUSD 33
AUDSGD 31
GBPCHF 29
USDJPY 24
CADJPY 21
EURUSD 19
GBPJPY 19
EURSGD 16
EURCHF 9
USDCAD 8
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
GBPNZD 259
EURCAD 66
EURJPY 93
AUDNZD -105
GBPAUD 64
AUDCAD 42
AUDJPY 12
GBPCAD 64
GBPSGD 54
CHFJPY -5
NZDJPY 64
NZDCHF 32
CADCHF 18
AUDUSD 14
USDSGD 18
USDCHF -18
NZDCAD 14
CHFSGD 33
EURAUD 92
EURNZD 81
EURGBP 8
AUDCHF 14
SGDJPY 32
GBPUSD 48
NZDUSD 12
AUDSGD 13
GBPCHF 16
USDJPY 17
CADJPY 38
EURUSD 2
GBPJPY 36
EURSGD 26
EURCHF 6
USDCAD 8
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
GBPNZD 45K
EURCAD 9K
EURJPY 14K
AUDNZD -18K
GBPAUD 9.7K
AUDCAD 5.8K
AUDJPY 1.9K
GBPCAD 9K
GBPSGD 6.9K
CHFJPY -822
NZDJPY 9.8K
NZDCHF 2.6K
CADCHF 1.5K
AUDUSD 1.4K
USDSGD 2.2K
USDCHF -1.4K
NZDCAD 2K
CHFSGD 4.2K
EURAUD 14K
EURNZD 14K
EURGBP 573
AUDCHF 1.2K
SGDJPY 4.8K
GBPUSD 4.8K
NZDUSD 1.2K
AUDSGD 1.7K
GBPCHF 1.3K
USDJPY 2.6K
CADJPY 5.7K
EURUSD 182
GBPJPY 5.6K
EURSGD 3.3K
EURCHF 453
USDCAD 1.1K
20K 40K 60K
20K 40K 60K
20K 40K 60K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +15.83 USD
Pior negociação: -24 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 159
Máximo de perdas consecutivas: 23
Máximo lucro consecutivo: +190.26 USD
Máxima perda consecutiva: -184.57 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "VantageInternational-Live 3" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

LiteFinance-MT5-Live
0.00 × 1
ADNBrokerCFD-Server
0.00 × 1
VantageInternational-Live 3
0.57 × 7
Sem comentários
2025.11.13 23:03
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.13 22:03
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.11.05 04:48
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.05 03:48
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.11.05 00:38
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.04 18:19
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.11.04 03:40
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.03 17:12
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.11.03 16:03
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.29 03:46
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2025.10.28 22:26
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.28 21:26
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.10.17 09:21
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.17 07:11
High current drawdown in 35% indicates the absence of risk limitation
2025.10.16 13:21
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.09.18 22:44
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.18 21:44
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.09.18 14:05
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.18 07:53
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2025.09.17 19:11
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
Cryptowanlanid Multi
30 USD por mês
136%
0
0
USD
1.1K
USD
21
85%
2 455
88%
98%
1.76
0.46
USD
49%
1:500
