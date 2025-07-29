SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / JY01
Qin Long Wu

JY01

Qin Long Wu
0 inceleme
25 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 -16%
ZealCapitalMarketSC-Live02
1:500
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
379
Kârla kapanan işlemler:
222 (58.57%)
Zararla kapanan işlemler:
157 (41.42%)
En iyi işlem:
27.61 USD
En kötü işlem:
-53.61 USD
Brüt kâr:
818.63 USD (61 266 pips)
Brüt zarar:
-973.48 USD (66 730 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
16 (74.84 USD)
Maksimum ardışık kâr:
74.84 USD (16)
Sharpe oranı:
-0.05
Alım-satım etkinliği:
93.56%
Maks. mevduat yükü:
5.74%
En son işlem:
3 gün önce
Hafta başına işlemler:
9
Ort. tutma süresi:
4 gün
Düzelme faktörü:
-0.58
Alış işlemleri:
176 (46.44%)
Satış işlemleri:
203 (53.56%)
Kâr faktörü:
0.84
Beklenen getiri:
-0.41 USD
Ortalama kâr:
3.69 USD
Ortalama zarar:
-6.20 USD
Maksimum ardışık kayıp:
7 (-18.41 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-180.47 USD (5)
Aylık büyüme:
-17.72%
Yıllık tahmin:
-100.00%
Algo alım-satım:
92%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
168.22 USD
Maksimum:
266.82 USD (30.53%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
23.81% (185.61 USD)
Varlığa göre:
13.82% (176.12 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
NZDCADe 197
AUDCADe 182
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
NZDCADe -139
AUDCADe -15
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
NZDCADe -5.4K
AUDCADe 28
20K 40K 60K
20K 40K 60K
20K 40K 60K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +27.61 USD
En kötü işlem: -54 USD
Maksimum ardışık kazanç: 16
Maksimum ardışık kayıp: 5
Maksimum ardışık kâr: +74.84 USD
Maksimum ardışık zarar: -18.41 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ZealCapitalMarketSC-Live02" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Veri yok

这是一个长期账号，只专注做AUDCAD，NZDCAD。

每个品种单独止损100，理论上来讲，长期下来可以稳定盈利。

跟单最多1：1，切勿放大比例。

祝君投资愉快！

İnceleme yok
2025.09.10 15:10
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.15 13:06
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.74% of days out of 135 days of the signal's entire lifetime.
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
JY01
Ayda 30 USD
-16%
0
0
USD
1K
USD
25
92%
379
58%
94%
0.84
-0.41
USD
24%
1:500
Kopyala

MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 4 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.