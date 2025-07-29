СигналыРазделы
Qin Long Wu

JY01

Qin Long Wu
0 отзывов
Надежность
38 недель
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2025 26%
ZealCapitalMarketSC-Live02
1:500
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
468
Прибыльных трейдов:
288 (61.53%)
Убыточных трейдов:
180 (38.46%)
Лучший трейд:
464.37 USD
Худший трейд:
-370.32 USD
Общая прибыль:
2 533.02 USD (119 610 pips)
Общий убыток:
-1 757.56 USD (88 950 pips)
Макс. серия выигрышей:
16 (74.84 USD)
Макс. прибыль в серии:
651.52 USD (2)
Коэффициент Шарпа:
0.05
Торговая активность:
72.46%
Макс. загрузка депозита:
16.33%
Последний трейд:
3 дня
Трейдов в неделю:
3
Ср. время удержания:
3 дня
Фактор восстановления:
1.37
Длинных трейдов:
229 (48.93%)
Коротких трейдов:
239 (51.07%)
Профит фактор:
1.44
Мат. ожидание:
1.66 USD
Средняя прибыль:
8.80 USD
Средний убыток:
-9.76 USD
Макс. серия проигрышей:
7 (-18.41 USD)
Макс. убыток в серии:
-370.32 USD (1)
Прирост в месяц:
36.34%
Годовой прогноз:
440.90%
Алготрейдинг:
89%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
168.22 USD
Максимальная:
566.53 USD (44.04%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
23.81% (185.61 USD)
По эквити:
15.32% (358.80 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
NZDCADe 224
AUDCADe 203
USDCADe 13
EURUSDe 9
US30 8
SPX500 6
XAUUSDe 4
NAS100 1
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
NZDCADe -71
AUDCADe 51
USDCADe 19
EURUSDe -82
US30 487
SPX500 212
XAUUSDe 94
NAS100 67
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
NZDCADe -2.7K
AUDCADe 4.1K
USDCADe 663
EURUSDe -2.8K
US30 10K
SPX500 8K
XAUUSDe 9.6K
NAS100 3.5K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +464.37 USD
Худший трейд: -370 USD
Макс. серия выигрышей: 2
Макс. серия проигрышей: 1
Макс. прибыль в серии: +74.84 USD
Макс. убыток в серии: -18.41 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "ZealCapitalMarketSC-Live02" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

这是一个长期账号，只专注做AUDCAD，NZDCAD。

每个品种单独止损100，理论上来讲，长期下来可以稳定盈利。

跟单最多1：1，切勿放大比例。

祝君投资愉快！

2025.12.19 04:17
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.17 15:51
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.11 15:58
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.08 16:35
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.02 15:12
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.02 04:20
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.11 15:50
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.45% of days out of 223 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.10 15:10
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.15 13:06
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.74% of days out of 135 days of the signal's entire lifetime.
