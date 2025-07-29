- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
468
Прибыльных трейдов:
288 (61.53%)
Убыточных трейдов:
180 (38.46%)
Лучший трейд:
464.37 USD
Худший трейд:
-370.32 USD
Общая прибыль:
2 533.02 USD (119 610 pips)
Общий убыток:
-1 757.56 USD (88 950 pips)
Макс. серия выигрышей:
16 (74.84 USD)
Макс. прибыль в серии:
651.52 USD (2)
Коэффициент Шарпа:
0.05
Торговая активность:
72.46%
Макс. загрузка депозита:
16.33%
Последний трейд:
3 дня
Трейдов в неделю:
3
Ср. время удержания:
3 дня
Фактор восстановления:
1.37
Длинных трейдов:
229 (48.93%)
Коротких трейдов:
239 (51.07%)
Профит фактор:
1.44
Мат. ожидание:
1.66 USD
Средняя прибыль:
8.80 USD
Средний убыток:
-9.76 USD
Макс. серия проигрышей:
7 (-18.41 USD)
Макс. убыток в серии:
-370.32 USD (1)
Прирост в месяц:
36.34%
Годовой прогноз:
440.90%
Алготрейдинг:
89%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
168.22 USD
Максимальная:
566.53 USD (44.04%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
23.81% (185.61 USD)
По эквити:
15.32% (358.80 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|NZDCADe
|224
|AUDCADe
|203
|USDCADe
|13
|EURUSDe
|9
|US30
|8
|SPX500
|6
|XAUUSDe
|4
|NAS100
|1
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|NZDCADe
|-71
|AUDCADe
|51
|USDCADe
|19
|EURUSDe
|-82
|US30
|487
|SPX500
|212
|XAUUSDe
|94
|NAS100
|67
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|NZDCADe
|-2.7K
|AUDCADe
|4.1K
|USDCADe
|663
|EURUSDe
|-2.8K
|US30
|10K
|SPX500
|8K
|XAUUSDe
|9.6K
|NAS100
|3.5K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +464.37 USD
Худший трейд: -370 USD
Макс. серия выигрышей: 2
Макс. серия проигрышей: 1
Макс. прибыль в серии: +74.84 USD
Макс. убыток в серии: -18.41 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "ZealCapitalMarketSC-Live02" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
这是一个长期账号，只专注做AUDCAD，NZDCAD。
每个品种单独止损100，理论上来讲，长期下来可以稳定盈利。
跟单最多1：1，切勿放大比例。
祝君投资愉快！
