트레이드:
676
이익 거래:
398 (58.87%)
손실 거래:
278 (41.12%)
최고의 거래:
464.37 USD
최악의 거래:
-370.32 USD
총 수익:
3 388.49 USD (180 703 pips)
총 손실:
-2 752.27 USD (157 999 pips)
연속 최대 이익:
16 (74.84 USD)
연속 최대 이익:
651.52 USD (2)
샤프 비율:
0.04
거래 활동:
67.84%
최대 입금량:
16.33%
최근 거래:
1 일 전
주별 거래 수:
59
평균 유지 시간:
2 일
회복 요인:
1.12
롱(주식매수):
330 (48.82%)
숏(주식차입매도):
346 (51.18%)
수익 요인:
1.23
기대수익:
0.94 USD
평균 이익:
8.51 USD
평균 손실:
-9.90 USD
연속 최대 손실:
9 (-113.28 USD)
연속 최대 손실:
-370.32 USD (1)
월별 성장률:
1.38%
연간 예측:
16.69%
Algo 트레이딩:
62%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
168.22 USD
최대한의:
566.53 USD (44.04%)
상대적 삭감:
잔고별:
23.81% (185.61 USD)
자본금별:
15.32% (358.80 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|NZDCADe
|224
|XAUUSDe
|212
|AUDCADe
|203
|USDCADe
|13
|EURUSDe
|9
|US30
|8
|SPX500
|6
|NAS100
|1
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|NZDCADe
|-71
|XAUUSDe
|-46
|AUDCADe
|51
|USDCADe
|19
|EURUSDe
|-82
|US30
|487
|SPX500
|212
|NAS100
|67
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|NZDCADe
|-2.7K
|XAUUSDe
|1.7K
|AUDCADe
|4.1K
|USDCADe
|663
|EURUSDe
|-2.8K
|US30
|10K
|SPX500
|8K
|NAS100
|3.5K
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +464.37 USD
최악의 거래: -370 USD
연속 최대 이익: 2
연속 최대 손실: 1
연속 최대 이익: +74.84 USD
연속 최대 손실: -113.28 USD
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "ZealCapitalMarketSC-Live02"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
데이터 없음
这是一个长期账号，只专注做AUDCAD，NZDCAD。
每个品种单独止损100，理论上来讲，长期下来可以稳定盈利。
跟单最多1：1，切勿放大比例。
祝君投资愉快！
