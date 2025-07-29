시그널섹션
Qin Long Wu

JY01

Qin Long Wu
0 리뷰
안정성
40
0 / 0 USD
월별 30 USD  복사
다음 이후의 성장 2025 20%
ZealCapitalMarketSC-Live02
1:500
  • 성장
  • 잔고
  • 자본
  • 축소
트레이드:
676
이익 거래:
398 (58.87%)
손실 거래:
278 (41.12%)
최고의 거래:
464.37 USD
최악의 거래:
-370.32 USD
총 수익:
3 388.49 USD (180 703 pips)
총 손실:
-2 752.27 USD (157 999 pips)
연속 최대 이익:
16 (74.84 USD)
연속 최대 이익:
651.52 USD (2)
샤프 비율:
0.04
거래 활동:
67.84%
최대 입금량:
16.33%
최근 거래:
1 일 전
주별 거래 수:
59
평균 유지 시간:
2 일
회복 요인:
1.12
롱(주식매수):
330 (48.82%)
숏(주식차입매도):
346 (51.18%)
수익 요인:
1.23
기대수익:
0.94 USD
평균 이익:
8.51 USD
평균 손실:
-9.90 USD
연속 최대 손실:
9 (-113.28 USD)
연속 최대 손실:
-370.32 USD (1)
월별 성장률:
1.38%
연간 예측:
16.69%
Algo 트레이딩:
62%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
168.22 USD
최대한의:
566.53 USD (44.04%)
상대적 삭감:
잔고별:
23.81% (185.61 USD)
자본금별:
15.32% (358.80 USD)

배포

심볼 Sell Buy
NZDCADe 224
XAUUSDe 212
AUDCADe 203
USDCADe 13
EURUSDe 9
US30 8
SPX500 6
NAS100 1
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
심볼 총 수익, USD 손실, USD 수익, USD
NZDCADe -71
XAUUSDe -46
AUDCADe 51
USDCADe 19
EURUSDe -82
US30 487
SPX500 212
NAS100 67
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
심볼 총 수익, pips 손실, pips 수익, pips
NZDCADe -2.7K
XAUUSDe 1.7K
AUDCADe 4.1K
USDCADe 663
EURUSDe -2.8K
US30 10K
SPX500 8K
NAS100 3.5K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • 입금량
  • 축소
최고의 거래: +464.37 USD
최악의 거래: -370 USD
연속 최대 이익: 2
연속 최대 손실: 1
연속 최대 이익: +74.84 USD
연속 최대 손실: -113.28 USD

리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "ZealCapitalMarketSC-Live02"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.

데이터 없음

这是一个长期账号，只专注做AUDCAD，NZDCAD。

每个品种单独止损100，理论上来讲，长期下来可以稳定盈利。

跟单最多1：1，切勿放大比例。

祝君投资愉快！

리뷰 없음
2026.01.06 23:38
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.30 03:38
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.29 14:23
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.29 13:23
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.28 03:50
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.19 04:17
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.17 15:51
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.11 15:58
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.08 16:35
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.02 15:12
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.02 04:20
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.11 15:50
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.45% of days out of 223 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.10 15:10
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.15 13:06
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.74% of days out of 135 days of the signal's entire lifetime.
